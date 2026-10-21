ରାଶିଫଳ: ବ୍ୟାପାରରେ ମିଳିବ ସଫଳତା, ପରିବାରରେ ବିରାଜିବ ସୁଖଶାନ୍ତି, ପଢନ୍ତୁ ଆଜିର ଭାଗ୍ୟଫଳ...
ଆଜି ଅକ୍ଟୋବର 21 ତାରିଖ ବୁଧବାର । କିପରି କଟିବ ଆପଣଙ୍କ ଦିନ? କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କ'ଣ ରହିଛି ? ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ...
Published : October 21, 2026 at 6:32 AM IST
ମେଷ: ଆଜିର ଦିନଟି ବୈଠକ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ଅଟେ। ବ୍ୟବସାୟିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଏକ ଲାଭଦାୟକ ଆରମ୍ଭ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ଘରେ କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ଆୟୋଜିତ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଶେୟାର ବଜାର କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନିବେଶରୁ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇପାରନ୍ତି। ନିଜ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ସକାରାତ୍ମକ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣ ଲାଭବାନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଜି ଆପଣ ନିବେଶ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ନେଇପାରନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମୟଟି ଅନୁକୂଳ ଅଟେ।
ବୃଷ: ଆଜି ଆପଣ ନିଜ ବ୍ୟବସାୟରେ କିଛି ନୂତନତା ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରନ୍ତି; ତେବେ, ଯେକୌଣସି ଭାଗୀଦାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଉଚିତ୍। ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କିଛି ଅଳସ୍ୟ କିମ୍ବା ଚିନ୍ତା ଦେଖାଦେଇପାରେ, ତେଣୁ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ବିରୋଧୀଙ୍କ ସହ ଯୁକ୍ତିତର୍କରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଅଗ୍ନି କିମ୍ବା ଜଳ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସ୍ଥାନରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ। ତଥାପି, ଅପରାହ୍ନ ପରେ ଆର୍ଥିକ କାରବାରରେ ଆପଣ ଲାଭ ପାଇପାରନ୍ତି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦୋନ୍ନତି ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣ ନିଜ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଅଗ୍ରଗତି ଦେଖି ଖୁସି ହେବେ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ରହିବ।
ମିଥୁନ: ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ। ନିଜ ଖାଦ୍ୟପେୟ ପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଜି ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ସମୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଖର୍ଚ୍ଚର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଯାତ୍ରା କରିବା କିମ୍ବା ବାହାରକୁ ଯିବାର ଯୋଜନା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରେ। ଅପରାହ୍ନରେ, ଆପଣଙ୍କର ସାହିତ୍ୟିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିପାରେ। ତଥାପି, ମନରେ କିଛି ଚିନ୍ତା ରହିପାରେ। ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
କର୍କଟ: ଆଜି ଆପଣ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଏବଂ ଉତ୍ତମ ମାନର ଖାଦ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରି ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣ ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର କ୍ରୟ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି। ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଅପରାହ୍ନରେ, କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ହୋଇପାରେ। କିଛି ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ। ଭାଗୀଦାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମତାନ୍ତର ଦେଖାଦେଇପାରେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ନିଜ କ୍ରୋଧ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଜି କୌଣସି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ।
ସିଂହ: ଆଜି ଆପଣ ନିଜ ବ୍ୟବସାୟକୁ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟିକ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକୁ ସଫଳତାର ସହ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବେ। ଉଚିତ୍ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ ହେବ। ବିଦେଶୀ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଲାଭ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ହେତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଅଭାବର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। କୌଣସି ବିଷୟକୁ ନେଇ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ ଏବଂ କିଛି ହଠାତ୍ ହେଉଥିବା ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଭାଗୀଦାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁକୂଳ ରହିବ।
କନ୍ୟା: ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଖୁସିରେ ଅତିବାହିତ ହେବ। ଆପଣ ଅଳଙ୍କାର କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ କଳା ତଥା ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତମ ଅଟେ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ଘରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଆନନ୍ଦର ପରିବେଶ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କଠାରୁ ସହଯୋଗ ପାଇବେ।
ତୁଳା: ଆଜିର ଦିନଟି ମିଶ୍ରିତ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ସତେଜତା ଏବଂ ମନରେ ଉତ୍ସାହର ଅଭାବ ରହିପାରେ। ପାରିବାରିକ ବାତାବରଣ ଟିକିଏ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ। ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ମାନହାନି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି, ତେଣୁ ନିଜ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଉପରେ ସଂଯମ ରଖନ୍ତୁ। ଅପରାହ୍ନ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ଆପଣ ସୃଜନଶୀଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ହେବେ ଏବଂ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ସୁଖଦାୟକ ରହିବ।
ବିଛା: ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମାମଲାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ ଅଟେ। ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ପାଇବେ ଏବଂ ଆପଣ ନିଜ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଉପରେ ବିଜୟୀ ହେବେ। ଅପରାହ୍ନ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ; ତଥାପି, ନିଜ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଅତ୍ୟଧିକ ଉତ୍ସାହ ପାରିବାରିକ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଏବଂ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଆପଣ ଅସନ୍ତୋଷ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି।
ଧନୁ: କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ସଂଯମ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ଥିବା ଭୁଲ୍ ବୁଝାମଣାକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଷୟ ଉପରେ ଅଧିକ ରହିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଠପଢ଼ାରେ ମନୋନିବେଶ କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ। ଅପରାହ୍ନ ପରେ ଚିନ୍ତା ଦୂର ହେବ ଏବଂ ଆପଣ ଅଧିକ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ଭାବେ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ ଏବଂ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ଉଚିତ୍ ଜବାବ ଦେବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ନିଜର ଦିନର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସିପାରେ ଏବଂ ଆପଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ଅସମର୍ଥ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଘରୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ ଏବଂ ଶେୟାର ବଜାର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରୁ ଆପଣ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରନ୍ତି।
ମକର: ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଲାଭବାନ ହେବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ବିନା କୌଣସି ବାଧାବିଘ୍ନରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ମତଭେଦ କିମ୍ବା ବିବାଦୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଅପରାହ୍ନ ପରେ ମନରେ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସିପାରେ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ଅସୁବିଧା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଘରୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ଘର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ ଏବଂ ଶେୟାର ବଜାର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରୁ ଆପଣ ଲାଭ ପାଇପାରନ୍ତି।
କୁମ୍ଭ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଧାର୍ମିକ ଭାବନା ଅଧିକ ରହିପାରେ; ଆପଣ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରନ୍ତି। ଆଇନଗତ କିମ୍ବା କୋର୍ଟ-କଚେରୀ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମାମଲାରେ ଆପଣ ସଫଳତା ପାଇପାରନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆରାଧନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ମନକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ, ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସହଜରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ କିଛି ମତଭେଦ ଦେଖାଦେଇପାରେ, ତଥାପି ଆପଣଙ୍କ ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆପଣ ନିଜର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ବେଶ୍ ସହଜରେ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବେ।
ମୀନ: ସେୟାର ବଜାରରେ ନିବେଶ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇପାରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ବିବାହ ଯୋଗ୍ୟ ବୟସର ଅଟନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ କିମ୍ବା ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥିର ହୋଇପାରେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ମିଳିବ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖ ଓ ଶାନ୍ତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଆପଣ କୌଣସି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ, କୌଣସି କାରଣରୁ ଆପଣ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆୟ ଠାରୁ ଅଧିକ ହୋଇପାରେ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଆପଣ କିଛି ଅସନ୍ତୋଷ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି।