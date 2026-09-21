ଆଜିର ରାଶିଫଳ; ଧନୁ ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ର, ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିବ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ
ଆଜି ସୋମବାର, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 21 । କିପରି କଟିବ ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ? କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କଣ ରହିଛି ? ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ...
Published : September 21, 2026 at 7:05 AM IST
ମେଷ: ଆଜି ସୋମବାର, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 21 । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ଧନୁ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ବିବାଦରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟିକ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ କଥାରେ ସଂଯମତା ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ । ଭାଗ୍ୟ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ। ଆପଣ ଏକ ନୂତନ ଆର୍ଥିକ ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରିବେ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ତୁରନ୍ତ ସଫଳତା ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଖୁସି ହେବେ। ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ କାମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଖୁସିରେ ସମୟ ବିତାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଚିନ୍ତାଜନକ ନୁହେଁ ।
ବୃଷ: ଆପଣ ଆଜି ଟିକେ ଅଧିକ ଭାବପ୍ରବଣ ହେବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି । ଦିନର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ଆପଣଙ୍କ ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନକାରାତ୍ମକ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ। ଖୁସି ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ । ଆଜି ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟପେୟ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ବ୍ୟବସାୟରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ । ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅଫିସ୍ କାମ ବାକି ଅଛି, ତେବେ ଆଜି ଏହାକୁ ସମାପ୍ତ କରନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟସ୍ତତା ବଢ଼ିପାରେ। ବିରୋଧୀଙ୍କ ସହିତ ଉଷ୍ମ ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରେ। କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ବିଳମ୍ବ ହୋଇପାରେ; ଧର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ । ଆଜି ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ମାମଲାରେ ଆୟର ନୂତନ ଉତ୍ସ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରନ୍ତି।
ମିଥୁନ: ଆପଣ ଆଜିର ଦିନଟି ଖୁସି ଏବଂ ଶାନ୍ତିରେ ବିତାଇବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିପାରନ୍ତି । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଖୁସି ରଖିବା ପାଇଁ ମନୋରଞ୍ଜନର ଆଶ୍ରୟ ନେଇପାରନ୍ତି । ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ବାହାରକୁ ଯିବାର ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି । ଅପରାହ୍ନରେ ଆପଣ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହେବେ । ଆପଣ ଅତ୍ୟଧିକ ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ଦେଖାଦେଇପାରେ । ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନୀରବ ରହିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ ।
କର୍କଟ : ଆଜି ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଲାଭଦାୟକ ଦିନ। ତଥାପି, ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସମର୍ଥନ ମିଳି ନପାରେ। କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଆଣିବ । ଦିନଟି ଭଲ ଖବର ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଶୀଘ୍ର ସେମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ । ଅପରାହ୍ନରେ, ଆପଣ ନିଜର ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ସମୟ ବାହାର କରିବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଏକ ଭଲ ଭୋଜନ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ। ବ୍ୟବସାୟିକ ଅଂଶୀଦାରମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଲାଭଦାୟକ ଆଲୋଚନା ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସୁଖଦ ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ସମୟ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଥକା ଲାଗି ରହିବ।
ସିଂହ : ଆଜି ଆପଣ ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ କଳାରେ ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ। ପେଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ହାଲୁକା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଆପଣ ଅସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଅପରାହ୍ନ ସୁଦ୍ଧା ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ, ଯଦିଓ ଆୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦିନଟି ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିବ। ଘରେ ପରିବେଶ ଆନନ୍ଦମୟ ରହିବ। ଅପରାହ୍ନରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆଜି ଆପଣ ଅନୁପଯୁକ୍ତ ଆଚରଣରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ, ନଚେତ୍ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ବୃତ୍ତିଗତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ଏକ ଭଲ ଦିନ ହେବ । ବୈଠକରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ।
କନ୍ୟା: ଆଜି ଆପଣ ଚିନ୍ତା ଯୋଗୁଁ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ରହିବେ। ସକାଳରୁ ଅପରାହ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଳସ୍ୟ ବ୍ୟାପିବ। ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇପାରେ। ଏହି ସମୟରେ, ଆପଣ ଋତୁକାଳୀନ ରୋଗରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବା ଉଚିତ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ବିବାଦ ହୋଇପାରେ। ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ପିଲା କିମ୍ବା ପରିବାରର ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତଥାପି, ଅପରାହ୍ନରେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସାମାନ୍ୟ ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରେ। ତଥାପି, ଆଜି ବିବାଦରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ବ୍ୟବସାୟ ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିବ। ଚାକିରି କରିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଭାରୀ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ରହିବ।
ତୁଳା: ଆଜି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଅନୁକୂଳ ଦିନ। ବ୍ୟବସାୟ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧୀନସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ ମିଳିପାରେ। ଆପଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଏବଂ ଜ୍ୟୋତିଷ ଭଳି ବିଷୟଗୁଡ଼ିକରେ ଆଗ୍ରହୀ ରହିବେ। ଅପରାହ୍ନରେ, ଆପଣ ସତେଜତା ଏବଂ ଖୁସିର ଅଭାବ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଘରେ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ମତଭେଦ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଏହି ସମୟରେ ନୀରବତା ବଜାୟ ରଖିବା ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ। ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଦିନଟି ସାଧାରଣତଃ ଫଳପ୍ରଦ। ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଜିନିଷ କିଣିବା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ।
ବିଛା: ଆଜି କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନର କ୍ୟାରିଅର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଉନ୍ନତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର କାମ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହାନୁଭୂତି ଆଣିପାରେ। କିଛି ପାରିବାରିକ ବିବାଦ ହେବ। ଅପରାହ୍ନରେ, ଆପଣ ପରିବାର ଏବଂ ଭାଇଭଉଣୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଖୁସିରେ ସମୟ ବିତାଇ ପାରିବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନକୁ ଆନନ୍ଦଦାୟକ କରିବା ପାଇଁ ବିଶେଷ ପ୍ରୟାସ କରିବେ। ଆପଣ ବୃତ୍ତିଗତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବେ। ଆଜି ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଶାନ୍ତି ରହିବ।
ଧନୁ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଫଳପ୍ରଦ ଦିନ। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ହେବ ଏବଂ ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ଲାଭବାନ ହେବେ। ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବରେ ଉତ୍ସାହୀ ଏବଂ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରହିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରୟାସରେ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବ। ଆପଣ ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି। ଅପରାହ୍ନରେ ଆପଣ କିଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ନଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ଗୁଣାତ୍ମକ ସମୟ ବିତାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଶୀଘ୍ରତା ଅସୁବିଧାକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଅବହେଳା ଭବିଷ୍ୟତରେ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହେବ।
ମକର: ଆଜି କୋର୍ଟ ମାମଲାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଆପଣ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କର ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ସିଧାସଳଖ ଆପଣଙ୍କ କାମକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିବାରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ସଂଯମ ରଖନ୍ତୁ। ଦୁର୍ଘଟଣାର ଭୟ ଲାଗି ରହିବ । ଅପରାହ୍ନରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ । ଆପଣ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ। ପାରିବାରିକ ପରିବେଶ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ରହିବ । ଆଜି ଆପଣ ଦାନ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ।
କୁମ୍ଭ: ଆଜି ଦିନର ଆରମ୍ଭ ଲାଭଦାୟକ ହେବ । ଆପଣ ସାମାଜିକ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଆପଣ କୌଣସି ନୂତନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିପାରନ୍ତି। ଅପରାହ୍ନରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ରହିବ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଘରେ ପରିବେଶକୁ କଳୁଷିତ କରିବ। ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ହେବ। କୋର୍ଟ ମାମଲା ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଏବଂ କ୍ରୋଧିତ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ନକାରାତ୍ମକ ଆଚରଣ କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷତି କରିବ।
ମୀନ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଲାଭଦାୟକ ଦିନ। ଆପଣ କିଛି ଦାନଶୀଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ ସଠିକ୍ ଯୋଜନା ଆପଣଙ୍କୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଆପଣଙ୍କ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ଆପଣଙ୍କ କାମର ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯାତ୍ରା ସମ୍ଭବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପିତା ଏବଂ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିପାରେ। ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଚାକିରିରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ।