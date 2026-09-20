ରାଶିଫଳ: ଧନୁ ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ର, ହସ ଖୁସିରେ ବିତିବ ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦିନ
ଆଜି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 20 ତାରିଖ ରବିବାର । ଆପଣଙ୍କ ଦିନ କେମିତି କଟିବ । କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କଣ ରହିଛି । ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ...
Published : September 20, 2026 at 6:34 AM IST
ମେଷ: ଆଜି ଆପଣ କ୍ଳାନ୍ତି, ଆଳସ୍ୟ ଏବଂ ଚିନ୍ତା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି; ଆପଣଙ୍କର ସାଧାରଣ ସତେଜତା ଓ ଉତ୍ସାହର ଅଭାବ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରାଗ ଆସିପାରେ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କିଛି ବିଷୟକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ କିମ୍ବା ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ। ଅପରାହ୍ନ ପରେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
ବୃଷ: ଆଜି ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ଭାବେ ଅସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି; ତେଣୁ କୌଣସି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ସାଧାରଣ ରହିବ। ନିଜ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ ତେବେ ଯାତ୍ରା ସ୍ଥଗିତ ରଖନ୍ତୁ। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଯୋଗ ଓ ଧ୍ୟାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଶାନ୍ତ ରହିପାରିବେ। ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ବିଶେଷ ଘଟଣାବିହୀନ ରହିବ।
ମିଥୁନ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ମନୋରଞ୍ଜନ ଓ ଆମୋଦ-ପ୍ରମୋଦ ପ୍ରତି ଗଭୀର ଆଗ୍ରହ ରହିବ। ପରିବାର, ବନ୍ଧୁ କିମ୍ବା ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ବାହାରକୁ ଯିବାର ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପାରେ। ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ଆପଣ କୌଣସି ନୂତନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଉନ୍ ଆପଣ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ ଏବଂ ନିଜ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିପାରନ୍ତି।
କର୍କଟ: ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ର ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବେ। ଭାଗ୍ୟର ସହାୟତା ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି ସୁଖଦ ଓ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ହେବ। ପରିବାରରେ ଏକ ଖୁସିର ବାତାବରଣ ରହିବ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ପରିବେଶ ସକାରାତ୍ମକ ରହିବ ଏବଂ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ। ଆପଣ ନିଜ ମାତୃପକ୍ଷୀୟ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଲାଭର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆପଣ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିପାରନ୍ତି।
ସିଂହ: ଆପଣଙ୍କ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣ ଆହ୍ୱାନର ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ସୃଜନଶୀଳ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ରହିବ ଏବଂ ସାହିତ୍ୟ ଓ କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂତନତ୍ୱ ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ପାଇବେ। ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ଭେଟିପାରନ୍ତି ଏବଂ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶୁଭ ଖବର ପାଇପାରନ୍ତି। ଧାର୍ମିକ କିମ୍ବା ସମାଜସେବା ମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଅଧିକ ମଧୁର ହେବ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆପଣ ବିଶେଷ ପ୍ରୟାସ କରିବେ।
କନ୍ୟା: ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ କଷ୍ଟକର ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ସାମାନ୍ୟ ଅବନତି ଘଟିପାରେ ଏବଂ ମନରେ କିଛି ଆଶଙ୍କା ରହିପାରେ। ମାତାଙ୍କ ସହିତ ମତାନ୍ତର ହୋଇପାରେ; ତେଣୁ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଯେପରି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବହାର କାହାକୁ ଆଘାତ ନ ଦିଏ। ଗାଡ଼ି କିମ୍ବା ଘର କିଣିବା କିମ୍ବା ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ ନୁହେଁ। ଆଜି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଚାପ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି; ତେଣୁ ନିଜ କାମ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଭଲ ହେବ।
ତୁଳା: ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣ ନୂତନ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ଆଜିର ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଅଟେ; ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତାର ସହ କରାଯାଇଥିବା ଆର୍ଥିକ ନିବେଶ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ଦୃଢ଼ ହେବ ଏବଂ ଆପଣ ନିକଟସ୍ଥ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନ ପରିଦର୍ଶନ କରିପାରନ୍ତି। ବିଦ ଆପଣ ପାରିବାରିକ ବିବାଦଗୁଡ଼ିକୁ ସଫଳତାର ସହ ସମାଧାନ କରିପାରିବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଥିବା ଜଟିଳତା ଆଜି ଦୂର ହେବ।
ବିଛା: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ସୁଖ ଓ ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ରହିବ। ଆପଣ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କୁ ଭେଟିବେ ଏବଂ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଭୋଜନର ଆନନ୍ଦ ନେବେ। ଆପଣ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଗହଣା ଏବଂ ଘରୋଇ ସାମଗ୍ରୀ କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ କଥା କହିବାର ଶୈଳୀ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ। ଆର୍ଥିକ ଲାଭର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆପଣ ପାରିବାରିକ ବିବାଦଗୁଡ଼ିକୁ ସଫଳତାର ସହ ସମାଧାନ କରିପାରିବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଥିବା ଜଟିଳତା ଆଜି ଦୂର ହେବ।
ଧନୁ: ଯୋଜନାବଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଆଜି ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିବ। ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ସୁସ୍ଥତା ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ରଖିବ। ଏକ ଯାତ୍ରାର ଯୋଜନା ହୋଇପାରେ। ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ ମନରେ ଆନନ୍ଦ ଆଣିଦେବ। ଆପଣ କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରନ୍ତି। ସ୍ୱୀକୃତି ଓ ଖ୍ୟାତି ଲାଭ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ମିଳିବ; ଆପଣ କାହାକୁ ପ୍ରେମ ନିବେଦନ କରିବାର ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଜିର ଦିନଟି ଭଲ ରହିବ।
ମକର: ଆପଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ କରିପାରେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ସରକାରୀ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ ହେବ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଓ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ରହିବ। ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆଖି ଜନିତ କିଛି ଅସୁବିଧା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଧାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ । ଆପଣଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଆହ୍ୱାନର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନସାଥୀ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଦୁର୍ଘଟଣାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି; ତେଣୁ ତରବରିଆ ଭାବେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।
କୁମ୍ଭ: ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରିବା କିମ୍ବା ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଶୁଭ ଦିନ ଅଟେ। ଅବିବାହିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହେବାର ପ୍ରବଳ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆପଣ ନିଜ ପତ୍ନୀ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଭଲ ଖବର ପାଇବେ। ପାରିବାରିକ ଏବଂ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଆପଣ ଖୁସି ଓ ସନ୍ତୋଷ ଅନୁଭବ କରିବେ। ବନ୍ଧୁବର୍ଗ ଏବଂ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରୁ ଆପଣ ଲାଭବାନ ହେବେ। ଆୟର ଉତ୍ସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟାନୁସାରେ ଶେଷ କରିପାରିବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଅନୁକୂଳ ସମୟ। ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ।
ମୀନ: ଆଜି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତାର ସହ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ପଦୋନ୍ନତି ହୋଇପାରେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ବକେୟା ଅର୍ଥ ଫେରିପାଇବେ। ପିତା ଏବଂ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରୁ ଆପଣ ଲାଭବାନ ହେବେ। ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବ ଏବଂ ପରିବାରରେ ଖୁସିର ବାତାବରଣ ରହିବ। ଆପଣ ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇପାରନ୍ତି। ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ମାନ ଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଆପଣ ଶାନ୍ତି ଓ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସକାରାତ୍ମକତା ରହିବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ ଥିବା ପୁରୁଣା ବିବାଦର ସମାଧାନ ହୋଇପାରେ।