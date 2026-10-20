ଦଶହରା ରାଶିଫଳ: ମକର ରାଶି ଚନ୍ଦ୍ର ଖୋଲିଦେବ ଏହି ରାଶିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ, ପଢନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟଫଳ
ଆଜି ଅକ୍ଟୋବର 20 ତାରିଖ ମଙ୍ଗଳବାର । କିପରି କଟିବ ଆପଣଙ୍କ ଦିନ? କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କ'ଣ ରହିଛି ? ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ... RASHIFAL
Published : October 20, 2026 at 6:40 AM IST
ମେଷ: ଆଜି ମଙ୍ଗଳବାର, ଅକ୍ଟୋବର ୨୦, ୨୦୨୬ ରେ ଚନ୍ଦ୍ର ମକର ରାଶିରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ଠାରୁ ଦଶମ ଭାବରେ ରହିବ। ଆଜି ଆପଣ ନିଜ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ ଘରୋଇ ବିଷୟ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଆପଣ ନିଜ ଘରର ପରିବର୍ତ୍ତନ କିମ୍ବା ନବୀକରଣ ପାଇଁ ନୂତନ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରନ୍ତି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆପଣ ନିଜ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ। କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯାତ୍ରା କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆପଣ ନିଜ ମା’ କିମ୍ବା ଜୀବନରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଲାଭ ପାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଆପଣ ସରକାରୀ ସହାୟତା ପାଇପାରନ୍ତି। ଅତ୍ୟଧିକ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଯୋଗୁଁ ଶାରୀରିକ ଅସ୍ୱସ୍ତି କିମ୍ବା କ୍ଳାନ୍ତି ଅନୁଭବ ହୋଇପାରେ।
ବୃଷ: ବିଦେଶ ସହ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟବସାୟିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଉତ୍ତମ ସମୟ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଲାଭବାନ ହେବେ। ଆପଣ ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ଆପଣ ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ତୀର୍ଥଯାତ୍ରାର ସୁଯୋଗ ପାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ନିଜ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ଦେଖି ଆପଣ ଖୁସି ହେବେ। ଆଜି ଆପଣ ନିଜର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟାନୁସାରେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ।
ମିଥୁନ: ଉଗ୍ର ସ୍ୱଭାବ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ନାହିଁ, ତେବେ ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି ନୂତନ ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତି ଆପଣାନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜର ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରିବା ପ୍ରତି ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ। କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ସଂଯମତା ରଖିଲେ ଆପଣ ବିବାଦରୁ ଦୂରେଇ ରହିପାରିବେ। ଖର୍ ଆପଣ କୌଣସି ବିଶେଷ ଜିନିଷ କିଣିପାରନ୍ତି। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ସଫଳତା ମିଳିପାରେ ଏବଂ ଏକ ନୂତନ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ। ଉତ୍ତମ ଭୋଜନ ଏବଂ ଯାନବାହନ ଜନିତ ସୁଖ-ସୁବିଧା ଉପଭୋଗ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ ସୁନାମ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଦିନଟି ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସହଜରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଲାଭର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି।
କର୍କଟ: ସମଗ୍ର ଦିନଟି ଆନନ୍ଦ, ଉଲ୍ଲାସ ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନରେ ଭରପୂର ରହିବ। ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ସୁଖଦ ସାକ୍ଷାତ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ବିଶେଷ ଜିନିଷ କିଣିପାରନ୍ତି। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ ସଫଳତା ପାଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ଏକ ନୂତନ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ। ଉତ୍ତମ ଭୋଜନ ଏବଂ ଯାନବାହନ ସୁଖ ଉପଭୋଗ କରିବାର ସଙ୍କେତ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ ସୁନାମ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦିନଟି ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସହଜରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବାର ପ୍ରବଳ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
ସିଂହ: ଆଜି ଉଦାସୀନତା ଏବଂ ସନ୍ଦେହ ଭାବ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସ୍ଥିର କରିପାରେ। ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବାକୁ ଅଧିକ ସମୟ ନେଇପାରେ ଏବଂ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆପଣ ଆଶାନୁରୂପ ଫଳ ପାଇନପାରନ୍ତି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କତାର ସହ ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସୀମିତ ସହଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ; ଆଜି ବଡ଼ ଧରଣର ଲାଭ ଆଶା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ନିଜ ମାତୃପକ୍ଷୀୟ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ଚିନ୍ତାଜନକ ଖବର ପାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ବିରୋଧୀଙ୍କ ବିରୋଧର ସାମ୍ନା ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ନିଜ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ମନରେ ଲଗାତାର ଚିନ୍ତା ରହିବା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ।
କନ୍ୟା: ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରର ବିବାଦ କିମ୍ବା ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ୍। ଆପଣଙ୍କର ଚଞ୍ଚଳ ସ୍ୱଭାବ ହେତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ କିମ୍ବା ବିବାଦ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ହଠାତ୍ କିଛି ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଠପଢ଼ାରେ ମନୋନିବେଶ କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ। କୌଣସି ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ ଆନନ୍ଦ ଆଣିଦେବ। ଆପଣ ପେଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କିଛି ଅସୁବିଧା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦିନଟି ସାଧାରଣ ରହିବ ଏବଂ ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ (ଟାର୍ଗେଟ୍) ପୂରଣ କରିବାରେ କିଛି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଅବହେଳା କରିବା କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇପାରେ।
ତୁଳା: ଆଜି ଆପଣ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ କ୍ଳାନ୍ତ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ସାଧାରଣ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଭାବପ୍ରବଣ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ମନରେ ଉଙ୍କି ମାରୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ବ୍ୟସ୍ତ କରିପାରେ। ନିବେଶ କରିବା ସମୟରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ; ଏଜେଣ୍ଟମାନଙ୍କ କଥାରେ ପଡ଼ି କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ନିଜ ମା’ କିମ୍ବା ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ନିଜ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଜି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଚୁପ୍ ରହିବା ହିଁ ଭଲ ହେବ। ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ। ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନିଦ ନ ହେବା କାରଣରୁ ଆପଣ ଥକ୍କା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ପରିବାର ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମାମଲାରେ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଦିନଟିକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ବିତାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ।
ବିଛା: ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଅଟେ। ଆଜି ସାରା ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ନୂତନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ ହୋଇପାରେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ସମ୍ପ୍ରସାରଣରେ ସହାୟକ ହୋଇପାରେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ; ଆପଣ ନିଜ ଭାଇଭଉଣୀ କିମ୍ବା ଆତ୍ମୀୟସ୍ୱଜନଙ୍କ ସହ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା କରିପାରନ୍ତି। ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟୋନ୍ନତିର ପ୍ରବଳ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏକ ଛୋଟ ଯାତ୍ରାର ଯୋଜନା ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହ ସମୟ ବିତାଇବାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବେ। ଆପଣ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇବେ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ନିବେଶ ପାଇଁ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦିନଟି ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ଅନୁକୂଳ ରହିବ।
ଧନୁ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ମନ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ନେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ରହିପାରେ। ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦିନଟି ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ରହିବ; ହଠାତ୍ ହେଉଥିବା ଖର୍ଚ୍ଚ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ବିବାଦ ପୁନର୍ବାର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରେ। ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି କରନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିନପାରିବାରୁ ନିରାଶ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଆଜି ବ୍ୟବସାୟର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କିମ୍ବା କୌଣସି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଭଲ ହେବ। ଘରେ ହେଉ କିମ୍ବା କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟର ଚାପ ଅଧିକ ରହିବ ଏବଂ ମାନସିକ ଚାପ ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ଅସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଧ୍ୟାନ କରିବା କିମ୍ବା ନିଜ ପସନ୍ଦର ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ବହୁତ ଆରାମ ଅନୁଭବ କରିବେ।
ମକର: ଆପଣ ନିଜ ଦିନର ଆରମ୍ଭ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ମରଣ ଓ ଭକ୍ତି ଭାବନା ସହ କରିପାରନ୍ତି। ପାରିବାରିକ ବାତାବରଣ ବହୁତ ସୁଖଦ ରହିବ ଏବଂ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ସୁଦୃଢ଼ ରହିବ। କୌଣସି ପୁରୁଣା ଭୁଲ୍ ବୁଝାମଣା ଦୂର ହେବା ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ ହୋଇପାରେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସହଜରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ ଏବଂ ଚାକିରି କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ମିଳିପାରେ; ଆପଣଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ, ତଥାପି ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ସମୟରେ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ।
କୁମ୍ଭ: ଆଜି ଆର୍ଥିକ କାରବାର କରିବା ସମୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ କାହାକୁ ଟଙ୍କା ଧାର ଦେବା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ମନରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଆଶଙ୍କା ରହିପାରେ, ଯାହା ଫଳରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ମନୋନିବେଶ କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତିତ ରହିପାରନ୍ତି। ଏପରି ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଯେ ଆପଣ କୌଣସି ଭୁଲ୍ ନିବେଶ କରିବାକୁ ବିଚାର କରିପାରନ୍ତି। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇପାରେ ଏବଂ କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ୍। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ, ନିଜ ସାଥୀଙ୍କ ଭାବନାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ବ୍ୟବସାୟିକ ଏବଂ ବୃତ୍ତିଗତ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଦିନଟି ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ରହିବ; ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡିବ ।
ମୀନ: ଆପଣ ସମାଜରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହାସଲ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବେ । ଆପଣ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବେ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପ୍ରାଚୀନମାନଙ୍କଠାରୁ ଭଲ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବେ । ଏକ ନୂତନ ନେଟୱାର୍କ ଗଠନ ହେବ । ଚାକିରି କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ପତ୍ନୀ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହେବେ । ବିବାହ ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଭଲ ଅଟେ । ଏକ ଦୃଢ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନା ନେଇ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଆଜି ଆପଣ ଭ୍ରମଣ ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି । ଛାତ୍ରମାନେ ଅଧ୍ୟୟନରେ ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ।