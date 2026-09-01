ରାଶିଫଳ: ଲାଭବାନ୍ ହେବେ ଏହି ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି, ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟାରମ୍ଭ ଯୋଗ
ଆଜି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1 ତାରିଖ ମଙ୍ଗଳବାର । ଆପଣଙ୍କ ଦିନ କେମିତି କଟିବ । କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କଣ ରହିଛି । ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ...
Published : September 1, 2026 at 6:36 AM IST
ମେଷ: ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି, ମଙ୍ଗଳବାର, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1, 2026 ରେ ମେଷ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ପ୍ରଥମ ଘରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଦିନଟି ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଉତ୍ସାହରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଆଜି ଆପଣ ହାତକୁ ନେଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଆପଣ ଏକ ନୂତନ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଏକ ନୂତନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଇପାରନ୍ତି। ଘରେ ପରିବେଶ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ରହିବ। ମହିଳାମାନେ ନିଜ ମାତୃଗୃହରୁ ଲାଭ ପାଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ଭଲ ଖବର ପାଇପାରନ୍ତି। ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଯାତ୍ରାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଦେଖିବେ।
ବୃଷ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି। ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଘଟଣା ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହୋଇପାରେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କାମରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାରୁ ବାରଣ କରନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ଆଖି ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି। ସମ୍ପର୍କୀୟ କିମ୍ବା ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆଜି କୌଣସି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଖର୍ଚ୍ଚ ଆୟଠାରୁ ଅଧିକ ହୋଇପାରେ, ଏବଂ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ପରେ ହିଁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଦୁର୍ଘଟଣାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି; ଦୟାକରି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ।
ମିଥୁନ: ପରିବାରର ପରିବେଶ ଆନନ୍ଦମୟ ଏବଂ ଖୁସି ରହିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭର ଖବର ପାଇବେ। ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ କାମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ନୂତନ ଗ୍ରାହକ ଆପଣଙ୍କ ଲାଭକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରନ୍ତି। ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ବିବାହ ସମ୍ପର୍କ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଲାଭ ପାଇବେ। ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ସମନ୍ୱୟ ରହିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଶୁଭ ଖବର ପାଇବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ସମୟ ଅନୁକୂଳ, କିନ୍ତୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଉତ୍ସାହ ଯୋଗୁଁ ହେଉଥିବା ଅବହେଳାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ।
କର୍କଟ: ଆଜି, ଆପଣ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଏବଂ ପୂଜାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ। ମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନ କିମ୍ବା ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବାର ସୁଯୋଗ ଆସିପାରେ। ଆପଣ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଗୁଣାତ୍ମକ, ଆନନ୍ଦମୟ ସମୟ ବିତାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ସମ୍ଭବ, ଏବଂ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିବ। ଆପଣ ଦିନର ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ମନୋରଞ୍ଜନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ବିତାବେ। ଆପଣ ବନ୍ଧୁ କିମ୍ବା ପରିବାର ସହିତ ବାହାରକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରନ୍ତି।
ସିଂହ: ଦିନଟି ଆଳସ୍ୟ ଏବଂ ଥକାପଣ ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବାରେ ବିତିବ; ଏହି ଆଳସ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇପାରେ। କୌଣସି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଗ୍ରହର ଅଭାବ ରହିବ। କ୍ଷୁଦ୍ର ସ୍ୱଭାବ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ଅସ୍ୱସ୍ତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ସଫଳତା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀ ଏବଂ ଆଚରଣ ଉପରେ ସଂଯମ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଧାର୍ମିକ ଯାତ୍ରା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଅପରାହ୍ନରେ ଏକ ସ୍ଥଗିତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମନର ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ।
କନ୍ୟା: ଦିନ ପାଇଁ ସଂଯମକୁ ଆପଣଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର କରନ୍ତୁ। ଆବେଗ କିମ୍ବା କମ୍ କ୍ରୋଧ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ଭାବନାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଘରୋଇ ବିବାଦ ଏଡାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ। ବ୍ୟବସାୟିକ ଅଂଶୀଦାରଙ୍କ ସହ ବାଦବିବାଦ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁମାନେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି, ତେଣୁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଯେକୌଣସି ନୂତନ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସ୍ଥଗିତ ରଖନ୍ତୁ। ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ହେବ। ରହସ୍ୟମୟ କିମ୍ବା ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଏହା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ଦିନ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟମ ରହିବ।
ତୁଳା: ଆପଣ କାମର ବୋଝ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ମନୋରଞ୍ଜନ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କଠାରୁ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ ଏବଂ ଏକ ବିଶେଷ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦିତ ଅନୁଭବ କରିବେ। ନୂତନ ପୋଷାକ କିମ୍ବା ଅଳଙ୍କାର କିଣିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ସମର୍ଥନ ମିଳିବ, ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଖୁସିରେ ଭରିଦେବ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିଥିବା ବିବାଦର ସମାଧାନ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ।
ବିଛା: ଆଜି ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଘଟଣା ଘଟିପାରେ। ପୂର୍ବ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ବୈଠକ ବାତିଲ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ହତାଶ ଏବଂ କ୍ରୋଧିତ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ହାତରୁ ଆସିଥିବା ସୁଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ହାତରୁ ଖସି ଯାଇପାରେ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦ ସମ୍ଭବ। ଆପଣଙ୍କ ମାତୃ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କଠାରୁ ଖବର ଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ବିରୋଧୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଖର୍ଚ୍ଚ ଆୟଠାରୁ ଅଧିକ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଧର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଦିନଟି ବିତାଇବେ।
ଧନୁ: ଚାଲୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଫଳତା ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ହତାଶ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କିମ୍ବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଚିନ୍ତା ରହିବ। ଯାତ୍ରା ଏଡାଇବା ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ପେଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରୋଗ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ; ଭାରୀ ଖାଦ୍ୟ ପରିହାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସନ୍ତୁଳିତ ଖାଦ୍ୟ ବାଛନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କଳ୍ପନାଶୀଳ ଚିନ୍ତାଧାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ, ଏବଂ ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ କଳା ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣଙ୍କ କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଅନୁକୂଳ; ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ସୁଖଦ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବିତାଇବେ। ଆଜି ଯୁକ୍ତି କିମ୍ବା ବୌଦ୍ଧିକ ବିତର୍କରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କାମରେ ଦୋଷ ଖୋଜନ୍ତୁ ନାହିଁ।
ମକର: ସତେଜତା ଏବଂ ଶକ୍ତିର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ଅସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇନପାରେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି, ଏବଂ ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ କିମ୍ବା ବିବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ହତାଶ କରିପାରେ। ଆପଣ ସମୟାନୁସାରେ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ନିଦ୍ରା ହରାଇ ପାରନ୍ତି। ନୂତନ ପରିଚିତି ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷତି କରିପାରେ, ଏବଂ ଅପଚୟ ହୋଇପାରେ; ତଥାପି, ଅପରାହ୍ନ ପରେ ଆପଣ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବେ। ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଧର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଆପଣଙ୍କ କାମ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ।
କୁମ୍ଭ: ଆଜି ଆପଣ ବହୁତ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଭଲ ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ସାହକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ପଡ଼ୋଶୀ ଏବଂ ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକ ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟା ହେବ। ଘରେ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ଆଗମନ ଆନନ୍ଦ ଆଣିବ। ଆପଣ ପରିବାରର ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ଆଜି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କୁ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ଦେଇପାରନ୍ତି। ତଥାପି, ଯାତ୍ରା କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ କେବଳ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ। ଅପରାହ୍ନରେ ଆପଣ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସାଥ୍ ପାଇବେ। ଭାଗ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସୂଚନା ଅଛି।
ମୀନ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଏବଂ ନୀରବ ରହିବା ଭଲ ହେବ; ନଚେତ୍, କାହା ସହିତ ବିବାଦର ଆଶଙ୍କା ଅଛି। ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ସମୟରେ ସଂଯମ ରହିବା ମଧ୍ୟ ଜରୁରୀ। ଅନାବଶ୍ୟକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରାଇପାରେ। ଆର୍ଥିକ ମାମଲା ଏବଂ ଆର୍ଥିକ କାରବାରରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟମ ରହିବ। କୌଣସି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ। ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରାରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟପେୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟମ ରହିବ।