ରାଶିଫଳ: ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି, ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମିଳିବ ଶୁଭ ସମ୍ବାଦ
ଆଜି ଅଗଷ୍ଟ 19 ତାରିଖ ବୁଧବାର । ଆପଣଙ୍କ ଦିନ କେମିତି କଟିବ । କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କଣ ରହିଛି । ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ ।
Published : August 19, 2026 at 6:41 AM IST
ମେଷ: ଆଜି ଆପଣ ସାମାଜିକ ଏବଂ ସାର୍ବଜନୀନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଶଂସା ଅର୍ଜନ କରିବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଖୁସି ହେବେ। ଟଙ୍କା ଭଲ ଆସିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଏବଂ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଖୁସି ଏବଂ ସନ୍ତୋଷ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣ ଯାନର ଆରାମ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ତୀବ୍ରତା କିମ୍ବା ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ବୌଦ୍ଧିକ ଆଲୋଚନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଆସିବ। ଏକ ସମାଧାନମୂଳକ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଲାଭଦାୟକ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ରହିବ।
ବୃଷ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ଏବଂ ଫଳପ୍ରଦ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ଯୋଜନାବଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତାର ସହ ସମାପ୍ତ ହେବ। ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସୁସ୍ଥତା ବଜାୟ ରହିବ। ଖୁସି ମନରେ, ଆପଣ ଏକ ବିଶେଷ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ମାତୃ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଖଦ ଖବର ମିଳିବ। ଯେକୌଣସି ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଚାକିରିରେ ଲାଭ ପାଇବେ। ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ସହଯୋଗ ପାଇବେ। ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି।
ମିଥୁନ: ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଅସ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଆଜି ନୂତନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ଯୋଜନା କରାଯାଇପାରେ; ତଥାପି, ଏକ ଭଲ ସମୟ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ। ଶୀଘ୍ର କିଛି ଆରମ୍ଭ କରିବା କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ। ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କ୍ଷତି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ସହ ଜଡିତ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଆପଣ ପାଚନ ସମସ୍ୟାରେ ପୀଡିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିପାରେ। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ବହୁତ ଭଲ ଦିନ। ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସମୟ ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ।
କର୍କଟ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମିଶ୍ରିତ ଫଳାଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦ ହୋଇପାରେ। ଆଜି, ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ଶକ୍ତିର ଅଭାବ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି, ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସମାପ୍ତ ନ ହୋଇପାରେ। ଘରେ ଦ୍ୱନ୍ଦର ବାତାବରଣ ହୋଇପାରେ, ଏବଂ ଆପଣ ନିକଟତର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଘୃଣା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ଏବଂ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୟାସରେ ସମାଲୋଚନା କିମ୍ବା ଅପମାନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ସମୟ ଅନୁସାରେ ଖାଦ୍ୟ ପାଇବାରେ ବିଳମ୍ବ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା କରିପାରେ।
ସିଂହ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ଫଳାଫଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଏହା ଏକ ଭଲ ଦିନ। ଆପଣ ଭାଇଭଉଣୀ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ଆନନ୍ଦମୟ ସମୟ ବିତାଇବେ, ଏବଂ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣ ଏକ ସୁନ୍ଦର ସ୍ଥାନ ପରିଦର୍ଶନ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପରିବାର ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ଆଣିବ, ଏବଂ ଆପଣ ନୂତନ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଗଠନ କରିପାରିବେ। କଳା ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ରହିବ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ।
କନ୍ୟା: ଆଜି ଶୁଭ ଫଳାଫଳ ଆଣିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ମଧୁର କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିତିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତାର ପ୍ରଚୁର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ପରିବାରରେ ଏକ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ପରିବେଶ ରହିବ, ଏବଂ ଆପଣ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ଖୁସିର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବିତାଇବେ। ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଯାତ୍ରା ଯୋଜନା ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ବୌଦ୍ଧିକ ଆଲୋଚନାରେ ସାମିଲ ହେବେ କିନ୍ତୁ ଯୁକ୍ତିତର୍କରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ। ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ମିଠା ଉପଭୋଗ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ଦିନ।
ତୁଳା: ଆର୍ଥିକ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଉତ୍ତମ ସମୟ। ଆପଣ ସୃଜନଶୀଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରିବେ। ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ଠା ସହିତ ଅଗ୍ରଗତି କରିବ। ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ସୁଗମ ହେବ। ମନୋରଞ୍ଜନ ଏବଂ ଅବସର ବିନୋଦନ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଉନ୍ନତ ହେବ, ଏବଂ ପୁରୁଣା ବିବାଦର ସମାଧାନ ହୋଇପାରେ। ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ।
ବିଛା: ଆପଣ ଆଜି ମଜା ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଅସୁସ୍ଥତାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରେ। ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ସ୍ୱଭାବ ଯୋଗୁଁ ଏକ ବଡ଼ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି; ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ପାଇଁ ନୀରବ ରହି ସମ୍ପର୍କକୁ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ସମୟ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ନୁହେଁ, ତଥାପି ଆପଣଙ୍କୁ ବାହାରେ ଖାଇବା କିମ୍ବା ପିଇବାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ।
ଧନୁ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ, ସାମାଜିକ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏକ ଲାଭଦାୟକ ଦିନ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଘରୋଇ ଜୀବନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଏକ ରୋମାଣ୍ଟିକ ମନୋଭାବରେ ରହିବେ। ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ସୁଖଦ ସ୍ଥାନକୁ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଜୀବନସାଥୀ ଖୋଜୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବିବାହ ସମ୍ପର୍କ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇପାରେ। ନିକଟ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମିଳିବ। ଏହା ବୃଦ୍ଧି ଆୟ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟିକ ଲାଭ ପାଇଁ ଏକ ଦିନ। ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମୟ ବିତାଇବେ, ଏବଂ ଆଜି ଏକ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଭୋଜନ ଉପଭୋଗର ସୂଚନା ରହିଛି।
ମକର: ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଆଜି ଦୁର୍ଘଟଣାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି, ତେଣୁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଚିନ୍ତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି, ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯାତ୍ରା ଯୋଜନା କରାଯାଇପାରେ। ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ଖୁସି ହେବେ, ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦୋନ୍ନତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଘରୋଇ ଜୀବନ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ହେବ। ଆପଣ ଧନ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ, ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ।
କୁମ୍ଭ: ଯଦିଓ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅନୁକୂଳ ନ ହୋଇପାରେ, ଆପଣ ମାନସିକ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ। ତଥାପି, ଆପଣ କାମ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରିରେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ କାରବାରରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଅବସର ଏବଂ ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ବିରୋଧୀଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ବିଦେଶରୁ ଶୁଭ ଖବର ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସନ୍ତୋଷ ରହିବ।
ମୀନ: ଆଜି ଅନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ କ୍ରୋଧ ଏବଂ ବାଣୀ ଉପରେ ସଂଯମ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ନିୟମ କିମ୍ବା ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଚିକିତ୍ସାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣ ମାନସିକ ଭାବରେ ଅସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି, ଏବଂ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ନକାରାତ୍ମକତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ମନୋନୀତ ଦେବତାଙ୍କ ନାମ ଜପ ଏବଂ ଧ୍ୟାନ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଦେବ। ଅପରାହ୍ନରେ ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ସକାରାତ୍ମକତା ପ୍ରବେଶ କରିବ; ଏହି ସମୟରେ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରର କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସମୟସୀମା ଅନୁସାରେ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ।