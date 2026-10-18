ନବରାତ୍ରି ରାଶିଫଳ: ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିବ ମା' ମହାଗୌରୀଙ୍କ କୃପା
ଆଜି ଅକ୍ଟୋବର 18 ତାରିଖ ରବିବାର । କିପରି କଟିବ ଆପଣଙ୍କ ଦିନ? କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କ'ଣ ରହିଛି ? ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ...
Published : October 18, 2026 at 6:45 AM IST
ମେଷ: ଆଜି ଅକ୍ଟୋବର ୧୮, ୨୦୨୬ ରବିବାର, ଧନୁ ରାଶିରେ ଥିବା ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ନବମ ଭାବରେ ରହିବେ । ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ କ୍ରୋଧ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ; କ୍ରୋଧ ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଶକ୍ତିର ଅଭାବ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ଯୋଗୁଁ କୌଣସି କାମ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହ ପାଇନପାରନ୍ତି। ଆପଣ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ କିମ୍ବା ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରନ୍ତି, କିମ୍ବା ତୀର୍ଥଯାତ୍ରାରେ ଯାଇପାରନ୍ତି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର, ବ୍ୟବସାୟ କିମ୍ବା ଘରୋଇ ସ୍ତରରେ କାହା ସହିତ ମତଭେଦ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
ବୃଷ: ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇପାରେ। ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା କାରଣରୁ ଆପଣ ନିରାଶ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟର ଚାପ ଯୋଗୁଁ ଥକ୍କାପଣ ଓ ଅସ୍ଥିରତା ଦେଖାଦେଇପାରେ । ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ବାଧାବିଘ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି; ତେଣୁ କୌଣସି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ନ କରିବା ଭଲ ହେବ। ନିଜ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯୋଗ ଏବଂ ଧ୍ୟାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରଖିପାରିବେ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ, ନିଜ ସାଥୀଙ୍କ ସହ କୌଣସି ମତଭେଦ ନ ହେବ ସେଥିପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ।
ମିଥୁନ: ଆଜିର ଦିନଟି ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନରେ କଟିବ। ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପରିବାର ସହିତ କୌଣସି ଯାତ୍ରା କିମ୍ବା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟର ଆନନ୍ଦ ନେବେ ଏବଂ ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଯାନବାହନର ସୁଖ ଉପଭୋଗ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମାନ ତଥା ଲୋକପ୍ରିୟତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସଙ୍କେତ ରହିଛି।
କର୍କଟ: ଆଜି ଆପଣ ସଫଳତା ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଘରୋଇ ପରିବେଶ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସୁଖଦ ରହିବ। ଆପଣ ନିଜର ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଲାଭ ପାଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରଶଂସା କରାଯିବ। ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ବିତାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ ଏବଂ ନିଜ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ବୁଝାମଣା ରହିବ। ଘରୋଇ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସନ୍ତୋଷ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣ ନିଜ ସାଥୀଙ୍କ ସହ ସମୟ ବିତାଇବାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବେ।
ସିଂହ: ସୃଜନଶୀଳ ଏବଂ କଳାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଉତ୍ତମ ଦିନ। ଆପଣ ଲେଖାଲେଖି, ଫଟୋଗ୍ରାଫି, ସଙ୍ଗୀତ କିମ୍ବା ନୃତ୍ୟ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିପାରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜି କୌଣସି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ମିଳିପାରେ। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆପଣଙ୍କ ସହଭାଗୀଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଅଧିକ ଦୃଢ଼ ହେବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନିଜ ପାଠପଢ଼ାରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। ଆପଣ ନିଜର ପ୍ରିୟଜନ ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ମାନସିକ ଏକାଗ୍ରତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ, ନିଜ କ୍ରୋଧ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ।
କନ୍ୟା: ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ବିରୋଧର ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ରହିପାରେ ଏବଂ ଚିନ୍ତାର ବୋଝ ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ ମତଭେଦ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଏବଂ ଆପଣ ନିଜ ମା’ଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ରହିପାରନ୍ତି। ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଅନୁକୂଳ ସମୟ ନୁହେଁ। ସ୍ଥାୟୀ ସମ୍ପତ୍ତି କିମ୍ବା ଯାନବାହନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ ଏବଂ କିଛି ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ।
ତୁଳା: ଏହି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ଏବଂ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ ଘରୋଇ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିପାରନ୍ତି। କୌଣସି ଛୋଟ ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାର ଯୋଜନା ସଫଳତାର ସହ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଆର୍ଥିକ ଲାଭର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ ଆପଣ ବିଦେଶରୁ କୌଣସି ଭଲ ଖବର ପାଇପାରନ୍ତି। ଯାତ୍ରା କରିବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଶୁଭ ଦିନ। ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ। ନିବେଶକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ ଅଟେ। ଆଜିର ଦିନଟି ସୌଭାଗ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ; ଆପଣ ନିଜର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିପାରିବେ।
ବିଛା: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଖୁସିର ପରିବେଶ ରହିବ। ଆତ୍ମୀୟସ୍ୱଜନ ଏବଂ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କ ଆଗମନ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଆପଣ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଭୋଜନର ଆନନ୍ଦ ନେଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ କିମ୍ବା ଅଳଙ୍କାର ଓ ସୁଗନ୍ଧିତ ଦ୍ରବ୍ୟ କିଣିବାରେ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ବାକ୍ପଟୁତା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବ। ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଏବଂ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ ଆପଣଙ୍କର ସୁଖଦ ଆଲୋଚନା ହେବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି।
ଧନୁ: ଆଜି ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ, ବିଶେଷକରି ଯେଉଁମାନେ ବିଦେଶ ସହ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାରରେ ଜଡ଼ିତ, ସେମାନେ ଭଲ ଲାଭ ପାଇବେ। ଘରେ କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇପାରେ। ପ୍ରିୟଜନ ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ ଆନନ୍ଦ ଆଣିଦେବ। ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଓ ସନ୍ତୋଷର କାରଣ ହେବେ। ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ଆପଣ ଉତ୍ତମ ମାନର ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଭୋଜନ ଉପଭୋଗ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟାନୁସାରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଏକ ଅନୁକୂଳ ସମୟ ହେବ, ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ପାଠପଢ଼ାରେ ଭଲ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରିବେ।
ମକର: ଆପଣ ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିପାରନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଇନଗତ କିମ୍ବା କୋର୍ଟ-କଚେରୀ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମାମଲାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ବୃତ୍ତିଗତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ଏବଂ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ ମତଭେଦ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଶକ୍ତି ଏବଂ ମାନସିକ ଉତ୍ସାହର ଅଭାବ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଅନୁଯାୟୀ ଫଳ ନ ମିଳିଲେ ନିରାଶା ବୋଧ ହୋଇପାରେ; ତଥାପି, ଅପରାହ୍ନ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ମାନସିକ ସ୍ଥିତିରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିପାରେ।
କୁମ୍ଭ: ଆଜି ଆପଣ ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ସେଥିପାଇଁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରନ୍ତି। ଚାକିରି କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣ ଲାଭ ପାଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଅଗ୍ରଗତିରେ ବନ୍ଧୁମାନେ ସହାୟକ ହେବେ। ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ଏହି ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ମନୋରମ ସ୍ଥାନ ଭ୍ରମଣ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ ଏବଂ ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନେ ଉନ୍ନତି କରିବେ ଏବଂ ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନସାଥୀ କିମ୍ବା ପୁତ୍ରଙ୍କ ଠାରୁ କୌଣସି ଭଲ ଖବର ପାଇପାରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ବିବାହିତ ନୁହଁନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିବାହ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ।
ମୀନ: ଏହି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଏବଂ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଆପଣ ନିଜର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ। ଉଚ୍ଚ ପଦବୀରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହଯୋଗ କିମ୍ବା ଅନୁକୂଳ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଆପଣ ନିଜ ପିତା ଏବଂ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସମର୍ଥନରୁ ଲାଭବାନ ହେବେ। ପରିବାରରେ ଏକ ଆନନ୍ଦମୟ ପରିବେଶ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଲାଭ ପାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ସୁନାମ ଏବଂ ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଏବଂ ପଦୋନ୍ନତି ମିଳିବାର ବହୁ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାବହାରିକ ଜୀବନ ସୁଖରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ।