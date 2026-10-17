ନବରାତ୍ରି ରାଶିଫଳ: ମା' କାଳରାତ୍ରୀଙ୍କ କୃପାର ଅଧିକାରୀ ହେବେ ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି
ଆଜି ଅକ୍ଟୋବର 17 ତାରିଖ ଶନିବାର । କିପରି କଟିବ ଆପଣଙ୍କ ଦିନ? କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କ'ଣ ରହିଛି ? ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ...
Published : October 17, 2026 at 6:37 AM IST
ମେଷ: ଆଜି ୧୭ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୬, ଶନିବାରରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଧନୁ ରାଶିରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ପାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ର ନବମ ଭାବରେ ରହିବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ରୋଧ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି; କ୍ରୋଧବଶ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିପାରେ। ଆପଣ ଅସ୍ଥିରତା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ ମତଭେଦ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ, ସକାରାତ୍ମକତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ନିଜ ସାଥୀଙ୍କ ମତାମତକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ କିଛିଟା ଉତ୍ଥାନ-ପତନ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆପଣ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି।
ବୃଷ: ଖରାପ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେତୁ ଆପଣ ନିରାଶ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଆଜି କୌଣସି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ନ କରିବା ଭଲ ହେବ। ନିଜ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଅତ୍ୟଧିକ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ଆଳସ୍ୟ କିମ୍ବା କ୍ଳାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ବାଧାବିଘ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଯୋଗ, ଧ୍ୟାନ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ମାଧ୍ୟମରେ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପାଇବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ ଥିବା ମତଭେଦ ଦୂର କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟାସ କରିପାରନ୍ତି।
ମିଥୁନ: ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ଶକ୍ତି ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପରିବାର ସହିତ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ସାମାଜିକ ମିଳନର ଆୟୋଜନ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ମନୋରଞ୍ଜନ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ରହିବ। ଆଜି ଆପଣ ଉତ୍ତମ ବସ୍ତ୍ର, ସୁସ୍ୱାଦୁ ଭୋଜନ ଏବଂ ଯାନବାହନର ବ୍ୟବହାର ଭଳି ସୁଖ-ସୁବିଧାର ଆନନ୍ଦ ନେଇପାରନ୍ତି। ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ସମ୍ପର୍କ ଅଧିକ ମଧୁର ହେବ ଏବଂ ଆପଣ ନୂତନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇପାରନ୍ତି।
କର୍କଟ: ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଘରେ ଶାନ୍ତି ଓ ଆନନ୍ଦର ପରିବେଶ ରହିବ ଏବଂ ଖୁସିପ୍ରଦ ତଥା ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଘଟଣାମାନ ଘଟିପାରେ। ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ହାତକୁ ନେଲେ, ସେଥିରେ ସଫଳତା ଓ ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ନିଜ ପରିବାର ସହିତ ଘରେ ଆନନ୍ଦରେ ସମୟ ବିତାଇବେ। ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଭବାନ ହେବେ; ଏହାଛଡ଼ା ଆପଣ ନିଜ ଅଧୀନସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀ ଓ ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ପାଇବେ। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଆଣିଦେବ। ଆପଣ ନିଜ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଜୟୀ ହେବେ।
ସିଂହ: ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଅନୁକୂଳ ଅଟେ। ପ୍ରେମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ସଫଳତା ପାଇବେ ଏବଂ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଆପଣ ମହିଳା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସହାୟତା ପାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ନିୟୋଜିତ ହେବେ ଏବଂ ଜନକଲ୍ୟାଣମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ସୁଖଦାୟକ ରହିବ। ଏକ ପୁରୁଣା ବିବାଦର ସମାଧାନ ହେବା ଫଳରେ ମନକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ।
କନ୍ୟା: ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଆହ୍ୱାନର ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଟିକିଏ ଦୁର୍ବଳ ରହିପାରେ ଏବଂ ମନ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ରହିପାରେ। ମା’ଙ୍କ ସହ ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହୋଇପାରେ। ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କ ସହ ତୀବ୍ର ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହେବା ଫଳରେ ସମ୍ପର୍କରେ ତିକ୍ତତା ଆସିପାରେ। ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଯେପରି ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ କ୍ଷୁଣ୍ଣ ନ ହୁଏ। ସମ୍ପତ୍ତି, ଯାନବାହାନ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତି କିଣିବା କିମ୍ବା ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଅନୁକୂଳ ସମୟ ନୁହେଁ। ଶତ୍ରୁ କିମ୍ବା ବିରୋଧୀଙ୍କ ଠାରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବା ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ଖୋଲାଖୋଲି ଯୋଗାଯୋଗ ବଜାୟ ରଖିବା ଉଚିତ୍।
ତୁଳା: ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ ଅଟେ। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇପାରନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରୟାସ ସକାରାତ୍ମକ ଫଳ ଦେବ। ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ, କିମ୍ବା ହୁଏତ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ବିଦେଶରୁ କୌଣସି ଭଲ ଖବର ମିଳିପାରେ। ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କ ସହ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ ଏବଂ ଆପଣ ଶାରୀରିକ ତଥା ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରିବେ।
ବିଛା: ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ କିମ୍ବା ମତଭେଦ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି; ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ନିଜର ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ମତାମତକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ୍। ଆଜି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ମନୋନିବେଶ କରିବାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟଟି ବିଶେଷ ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ। ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ଅସ୍ଥିରତା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଥଣ୍ଡା କିମ୍ବା ଜ୍ୱରରେ ପୀଡ଼ିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି; ତେଣୁ ବାହାରକୁ ନ ଯିବା ଭଲ ହେବ। ଯଦି ସମ୍ଭବ, ଆଜି କିଛି ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ସହିତ ସମୟ ବିତାନ୍ତୁ।
ଧନୁ: ଆଜି କୌଣସି ଧାର୍ମିକ କିମ୍ବା ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଆପଣ ନିଜର ଯୋଜନାବଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସହଜରେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିପାରିବେ। ଉତ୍ତମ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ସତେଜତା ଏବଂ ଖୁସି ଭରିଦେବ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ମନରେ ଆନନ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଉତ୍ତମ ସମୟ; ଆଜି ଆପଣ ପାଠପଢ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ କଠିନ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ବୁଝିପାରିବେ।
ମକର: ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବ। ଆପଣ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରନ୍ତି। ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ସମୟରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ; ଆପଣଙ୍କ କଥା ସେମାନଙ୍କ ମନକୁ ଆଘାତ ଦେଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ଅନୁଯାୟୀ ଫଳ ନ ମିଳେ, ତେବେ ଆପଣ ନିରାଶ ହୋଇପାରନ୍ତି। ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ବାହାରେ ଖାଇବା କିମ୍ବା ଯାତ୍ରା କରିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇପାରେ। ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ମତଭେଦ ଦେଖାଦେଇପାରେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହୋଇପାରେ।
କୁମ୍ଭ: ଆଜି ଆପଣ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଲାଭ ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ ଆୟ ଆଶା କରିପାରନ୍ତି। ପିଲାଦିନର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ ହେବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ହେବ। ସମାଜରେ ଆପଣ ଖ୍ୟାତି ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଅର୍ଜନ କରିବେ। ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଖୁସି ଏବଂ ସନ୍ତୋଷ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଅବିବାହିତ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ କିମ୍ବା ନିର୍ବନ୍ଧ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଲାଗି ରହିଥିବା ଗଣ୍ଠି ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ଉପଶମ ମିଳିପାରେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ବିଶେଷ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବେ।
ମୀନ: ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସହଜରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ; ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦୋନ୍ନତି କିମ୍ବା ଅଗ୍ରଗତି ହୋଇପାରେ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ମିଳିବ। ଆପଣ ପିତା ଏବଂ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କରିବେ। ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ତଥା ପାରିବାରିକ ସୁଖ ଉପଭୋଗ କରିବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଭାବନା ରହିବ ଏବଂ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କର ସୁନାମ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତି ଓ ଖୁସିର ପରିବେଶ ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଅଟେ।