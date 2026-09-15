ଆଜିର ରାଶିଫଳ; ତୁଳା ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ର, ବଦଳିବ ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ
ଆଜି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 15 ତାରିଖ ମଙ୍ଗଳବାର । କେମିତି କଟିବ ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ? କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କଣ ରହିଛି ? ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ...
Published : September 15, 2026 at 7:03 AM IST
ମେଷ: ଆଜି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୫, ମଙ୍ଗଳବାର । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ତୁଳା ରାଶିରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଏବଂ ଭ୍ରମଣ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ଦିନ । ବ୍ୟବସାୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରୟାସ ଲାଭଦାୟକ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ବ୍ୟବସାୟରେ ମଧ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବ । ଘରେ ଏକ ଶୁଭ ଘଟଣା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ରହିବ। ଆପଣ ପରିବାର ସହିତ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାମ ପାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଖୁସିରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବିତାଇବେ।
ବୃଷ: ଆଜି ଅନୁକୂଳ ଏବଂ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନ ହେବ। କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ହେବ, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟରେ କିଛି ନୂତନ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଆଳସ୍ୟ ଏବଂ ଚିନ୍ତା ଲାଗି ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ବିରୋଧୀଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆର୍ଥିକ କାରବାରରେ ଲାଭ ହେବ। ପଦୋନ୍ନତି ସମ୍ଭବ। ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଆନନ୍ଦ ଆଣିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଖୁସି ବିରାଜମାନ କରିବ।
ମିଥୁନ: ଆଜିର ଦିନଟି ସମସ୍ତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଲାଭଦାୟକ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ସୁଖ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ରହିବ। ପାରିବାରିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ। ବିବାହ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବିବାହ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇପାରେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ଘରେ ଶୁଭ ଘଟଣା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ପରିବାରର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ଆନନ୍ଦ ଆଣିବ। ଆପଣ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ପାଇବେ। ଆପଣ ଭଲ ବୈବାହିକ ସୁଖ ଉପଭୋଗ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ, ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀ ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ମୂଲ୍ୟ ଦେବେ।
କର୍କଟ: ଆଜି ଆପଣ ଖରାପ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣ ଛାତିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅସ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇପାରେ। ବଦନାମ ନ ହେବା ପାଇଁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ନୀରବ ରହିବା ଉଚିତ ଏବଂ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଆପଣ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଖାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଅନିଦ୍ରା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି।
ସିଂହ: ଆଜି ଆପଣ ସତେଜ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣ ଖୁସି ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଭାଇଭଉଣୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ଉପଭୋଗ କରିବେ। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିବ। ନୂତନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଦିନଟି ଉପଯୁକ୍ତ। ସଙ୍ଗୀତ ଏବଂ କଳା ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର କାମ ସମାପ୍ତ ହେବ।
କନ୍ୟା: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଶାନ୍ତି ବିରାଜମାନ କରିବ । ଆପଣଙ୍କ ମିଠା କଥା ଏବଂ ଭଲ ବ୍ୟବହାର ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରିୟ କରିବ। ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ସମ୍ଭବ। ମିଠା ଏବଂ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ସମୟ। ମନୋରଞ୍ଜନରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆଜି ନିୟମ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶେଷ ଲାଭ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଏହି ସମୟ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲାଭଦାୟକ।
ତୁଳା: ଆପଣ ଆଜି ଯାହା କରିବେ ସେଥିରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରକାଶ କରିବେ । ଆପଣ ସହଜରେ ଆର୍ଥିକ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ। ପୋଷାକ, ଅଳଙ୍କାର ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଆପଣ ବୈଚାରିକ ଭାବରେ ଦୃଢ଼ ରହିବେ ଏବଂ ସୃଜନଶୀଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ରହିବେ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଲାଭଦାୟକ ପାଇବେ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ, ଆପଣ ପରିବାର ସହିତ ଭଲ ବିତାଇବେ।
ବିଛା: ଆଜି ଆପଣ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟମ ରହିବ। ଦୁର୍ଘଟଣାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି, ତେଣୁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ। ଆଇନଗତ ମାମଲାରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଏକ ସଂଯମ ଆଚରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ଦୂର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ତଥାପି, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ପରିସ୍ଥିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇପାରନ୍ତି।
ଧନୁ: ଆଜି ବୃତ୍ତିଗତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଲାଭଦାୟକ ଦିନ। ଆନନ୍ଦମୟ ପରିବେଶ ରହିବ। ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ବାହାରକୁ ଯିବାର ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି। ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ସମ୍ଭବ। ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଯେକୌଣସି ଭୁଲ କାମ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ। ବ୍ୟବସାୟିକ ଅଂଶୀଦାରମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ସଂଯମ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜି ବାହାରେ ଖାଇବା କିମ୍ବା ପିଇବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଭାବ ବିନିମୟ କରିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଥଣ୍ଡା କିମ୍ବା ଫ୍ଲୁ ଅଛି, ତେବେ ବାହାରକୁ ଯିବା କିମ୍ବା ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ।
ମକର: ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆଜି ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ନିବେଶ ଯୋଜନା କରିପାରିବେ। ଏକ ଛୋଟ ଯାତ୍ରା ସମ୍ଭବ। ସରକାରୀ କାମ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମାପ୍ତ ହେବ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ ଭଲ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ବହୁତ ଖୁସି ହେବେ। ପଦୋନ୍ନତି ସମ୍ଭବ। ଆପଣଙ୍କ ପିତାଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ସନ୍ତୋଷଜନକ ହେବ। ସମ୍ମାନ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ।
କୁମ୍ଭ: ଆଜି ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଆପଣ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବଜାୟ ରଖିବେ। କାମ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ମନୋରଞ୍ଜନ ଏବଂ ଭ୍ରମଣରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ବିଦେଶରୁ ଶୁଭ ଖବର ପାଇବେ। ଆପଣ ଆଜି କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିପାରନ୍ତି। ଅତିଥିଙ୍କ ଆଗମନ ଆପଣଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବ। ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିପାରନ୍ତି।
ମୀନ: ଆଜି ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ । ଏକ ନୂତନ ସମ୍ପର୍କ ଗଠନ ହୋଇପାରେ। ବିବାହଯୋଗ୍ୟ ଦମ୍ପତିମାନେ ସମ୍ପର୍କ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିପାରିବେ। ଏକ ଯାତ୍ରା ଯୋଜନା କରାଯିବ। ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କଠାରୁ ଉପହାର ପାଇବେ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କାମରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସରକାରୀ କାମ ଅଟକି ରହିପାରେ। କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ସତ୍ତ୍ୱେ, ଆପଣ କମ୍ ଫଳାଫଳ ଦେଖିବେ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ରହିବ। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିବ।