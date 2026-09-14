ETV Bharat / spiritual

ଗଣେଶ ପୂଜା ରାଶିଫଳ: ତୁଳା ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ର, ପଢନ୍ତୁ କିପରି ବିତିବ ଆପଣଙ୍କ ଦିନ

ଆଜି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 14 ତାରିଖ ସୋମବାର । ଆପଣଙ୍କ ଦିନ କେମିତି କଟିବ । କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କଣ ରହିଛି । ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ...

Daily Horoscope
ରାଶିଫଳ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 14, 2026 at 6:41 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ମେଷ: ଆଜି, ୧୪ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୬ (ସୋମବାର), ଚନ୍ଦ୍ର ତୁଳା ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ। ବାହାରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯିବା କିମ୍ବା ନିଜ ପସନ୍ଦର ଖାଦ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆମଦାନୀ-ରପ୍ତାନି ବ୍ୟବସାୟରେ ଜଡିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଲାଭବାନ ହେବେ। ହଜିଯାଇଥିବା କୌଣସି ଜିନିଷ ଫେରିପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣ ଜଣେ ବିଶେଷ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଏକ ସୁଖଦ ଓ ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଭୂତି ଲାଭ କରିବେ। ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଏବଂ ଯାନବାହନ ସୁଖ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ୍। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମୟ ଅନୁକୂଳ ଅଟେ। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଥିବା ଚିନ୍ତା ଦୂର ହେବ।

ବୃଷ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଏବଂ ଆଚରଣ ଉପରେ ସଂଯମତା ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଉପହାସ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। କିଛି ବିଷୟକୁ ନେଇ ଭୁଲ୍ ବୁଝାମଣା ଯୋଗୁଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ମନୋରଞ୍ଜନ ଏବଂ ଆମୋଦ-ପ୍ରମୋଦ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ପଡିବ; ଦୁର୍ଘଟଣାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଆବେଗପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିନ୍ତାଧାରା କିଛି ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଆଜି ସମସ୍ତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ମାନସିକ ଚାପ ଯୋଗୁଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମନୋନିବେଶ କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ।

ମିଥୁନ: ଆଜି ଆପଣ ନିଜ ସନ୍ତାନ ଏବଂ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଯୁକ୍ତିତର୍କରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ପାଇଁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ କଥା କାହାର ମନକୁ ଆଘାତ ଦେଇପାରେ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଥା ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ କ୍ଷୁଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଖାଇବା ସମୟ ଅନିୟମିତ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଆପଣ ନିଦ୍ରାହୀନତାର ଶିକାର ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ଏବଂ ସମ୍ମାନ ହାନି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତରବରିଆ ଭାବେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ।

ସିଂହ: କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ଏବଂ ଶତ୍ରୁଙ୍କ ଉପରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରି ଆପଣ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣ ନିଜ ଭାଇ-ଭଉଣୀଙ୍କ ସହ ମିଶି କୌଣସି ପାରିବାରିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରିପାରନ୍ତି। ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହ ଯାତ୍ରା କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଏବଂ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ ଖୁସି ଆଣିଦେବ। ଆପଣ ଶାନ୍ତ ମନରେ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ଭାଗ୍ୟର ସହାୟତାରେ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ।

କନ୍ୟା: ମନରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଏବଂ ଭୟ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ ମତଭେଦ କିମ୍ବା ବିବାଦ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ମନୋନିବେଶ କରିବାରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କିମ୍ବା ବିତର୍କରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଯାତ୍ରା କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆମଦାନୀ-ରପ୍ତାନି ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଅପରାହ୍ନ ପରେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସିବ ଏବଂ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଚାଲିଆସୁଥିବା ବିବାଦର ସମାଧାନ ହୋଇପାରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ।

ତୁଳା: ନିଜ କଳା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗକୁ ହାତଛଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହି ଅବସର ବିନୋଦନ ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ନିବିଡ଼ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଅତିବାହିତ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସନ୍ତୋଷଭାବ ରହିବ। ଆଇନଗତ ମାମଲାରେ ସତର୍କତାର ସହ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଉଚିତ୍। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କଠାରୁ ଆପଣ ଲାଭବାନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଲାଭଦାୟକ ସମୟ।

ଧନୁ: ଆପଣ ପ୍ରେମର ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଲାଭ କରିବେ। ଆଜିର ଦିନଟି ଆର୍ଥିକ ଓ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ତଥା ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ଅଟେ। ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଖୁସିର ବାତାବରଣ ରହିବ। ବନ୍ଧୁତ୍ୱରୁ ଆପଣ ଲାଭବାନ ହେବେ। ଆପଣ ଏକ ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟିକ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଯାତ୍ରା କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆୟର ଉତ୍ସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଓ ଲାଭ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଅବିବାହିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ବିବାହ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହେବାର ସଙ୍କେତ ମିଳୁଛି। ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଉତ୍ତମ ଭୋଜନର ଆନନ୍ଦ ନେଇପାରନ୍ତି।

ମକର: ଆପଣଙ୍କ ବୃତ୍ତିଗତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆୟ ଏବଂ ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ବ୍ୟବସାୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯାତ୍ରା ଲାଭଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଖୁସି ରହିବେ ଏବଂ ପଦୋନ୍ନତି ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆପଣ ସରକାର, ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଉତ୍ସାହପୂର୍ଣ୍ଣ ବାତାବରଣ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ସକାରାତ୍ମକ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣ ନିଜ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଭଲ ସମୟ ବିତାଇ ପାରିବେ। ନିଜ ସନ୍ତାନର ଅଗ୍ରଗତିକୁ ନେଇ ଆପଣ ସନ୍ତୋଷ ଅନୁଭବ କରିବେ।

କୁମ୍ଭ: ଆଜି ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ। କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଉତ୍ସାହର ଅଭାବ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଅଫିସରେ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ବିବାଦରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ସହ ବିବାଦରେ ଲିପ୍ତ ରହିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ମନୋରଞ୍ଜନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ ଧରଣର ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ। ଏକ ବୈଠକ ପାଇଁ ଛୋଟ ଯାତ୍ରାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବିଦେଶୀ ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଫଳପ୍ରଦ ହେବ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ।

ମୀନ: ଦିନଟି ମିଶ୍ରିତ ଫଳାଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଅତ୍ୟଧିକ ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ମାନସିକ ଓ ଶାରୀରିକ ପ୍ରୟାସର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ। ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଆର୍ଥିକ ଲାଭର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି; ବ୍ୟବସାୟିକ କାରବାରରେ ଧାର ଦିଆଯାଇଥିବା ଅର୍ଥ ଫେରସ୍ତ ମିଳିପାରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବା ଏବଂ ଅତ୍ୟଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଆଣିଦେବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟାନୁସାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବେ।

TAGGED:

RASIFALA
HOROSCOPE
ଓଡିଆ ରାଶିଫଳ
AJIRA RASHIFAL
DAILY HOROSCOPE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.