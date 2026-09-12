ରାଶିଫଳ: ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଲାଭ, ଜାଣନ୍ତୁ କିପରି କଟିବ ଆପଣଙ୍କ ଦିନ
ଆଜି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 12 ତାରିଖ ଶନିବାର । ଆପଣଙ୍କ ଦିନ କେମିତି କଟିବ । କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କଣ ରହିଛି । ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ...
Published : September 12, 2026 at 6:50 AM IST
ମେଷ: ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ଆର୍ଥିକ ଯୋଜନା ପାଇଁ ଏହି ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ ଅଟେ। ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ବୃତ୍ତିଗତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏହା ଏକ ଲାଭଦାୟକ ଦିନ ହେବ। ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଉର୍ଜା ଏବଂ ସତେଜତା ଅନୁଭବ କରିବେ। ବନ୍ଧୁ ଓ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କଠାରୁ ଉପହାର ପାଇବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସହ ସମୟ ବିତାଇବାର ଆନନ୍ଦ ନେବେ; କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବା କିମ୍ବା ଏକାଠି ବାହାରକୁ ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପରୋପକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଖୁସି ପ୍ରଦାନ କରିବ।
ବୃଷ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତାର ଯାଦୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ମୃଦୁ ବା ନମ୍ର କଥାବାର୍ତ୍ତା ନୂତନ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଆପଣ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ ଅନୁଭବ କରିବେ। ପଢ଼ିବା ଓ ଲେଖିବା ଭଳି ସାହିତ୍ୟିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଆଶାନୁରୂପ ଫଳ ମିଳିବ ନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣ ସାମାନ୍ୟ ନିରାଶ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। ଆପଣ ଜଣେ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ଭେଟିବେ। ପେଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା କିଛି ଅସ୍ୱସ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ।
ମିଥୁନ: ଆଜି ଅତ୍ୟଧିକ ଭାବପ୍ରବଣ ହେବା କିମ୍ବା ନୂତନ ସମ୍ପର୍କ ଆରମ୍ଭ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। କୌଣସି ଅସୁସ୍ଥତା କାରଣରୁ ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଅତ୍ୟଧିକ ଚିନ୍ତା ମାନସିକ କ୍ଳାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟର ଗତି ସାମାନ୍ୟ ଧୀମା ହୋଇପାରେ। ଆଜି ବ୍ୟବସାୟିକ ସ୍ଥିତି ସାଧାରଣ ରହିବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ, ନିଜ ସାଥୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ।
ସିଂହ: ଦୂରରେ ରହୁଥିବା ପ୍ରିୟଜନ ଓ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତି ଓ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶ ରହିବ। ଆପଣ ଉତ୍ତମ ଭୋଜନର ଆନନ୍ଦ ନେବେ। ଆପଣ ନିଜ କଥା ଦ୍ୱାରା ଲୋକଙ୍କ ମନ ଜିତିପାରିବେ। ଯୋଜନାବଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ତଥାପି, କୌଣସି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟର ଯୋଜନା କିମ୍ବା ଅତ୍ୟଧିକ ଚିନ୍ତା ମାନସିକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ମନୋବଳ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ ଏବଂ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ।
କନ୍ୟା: ଆଜି ଆପଣ ନୂତନ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବେ ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଆପଣ ବୌଦ୍ଧିକ ଭାବରେ ସମୃଦ୍ଧ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କ ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରହିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ଶେଷ କରିପାରିବେ। ଚାକିରିଜୀବୀମାନେ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ସଫଳତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ ଅଟେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦମୟ ପରିବେଶ ରହିବ। ଆପଣ ଶୁଭ ଖବର ପାଇବେ। କୌଣସି ଯାତ୍ରା ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଉତ୍ସାହିତ ରଖିବ।
ତୁଳା: ନିଜ କ୍ରୋଧ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ। ସମ୍ଭବ ହେଲେ ଯୁକ୍ତିତର୍କରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ ବିବାଦ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇପାରେ; ଆଖିର ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ଦୁର୍ଘଟଣାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଆଇନଗତ ମାମଲାରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ସମ୍ମାନ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଯତ୍ନବାନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନୂତନ ଲକ୍ଷ୍ୟ (ଟାର୍ଗେଟ୍) ମିଳିପାରେ।
ବିଛା: ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭଦାୟକ ଅଟେ। ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ବିଷୟରେ ଉତ୍ତମ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିବେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତାର ସହ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ। ଦିନଟି ଆନନ୍ଦ ଓ ମନୋରଞ୍ଜନରେ କଟିବ। ବ୍ୟବସାୟ କିମ୍ବା ଚାକିରି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବୈଠକ ପାଇଁ ଆପଣ ବାହାରକୁ ଯିବାର ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି। ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣ ଲାଭବାନ ହେବେ; ପଦୋନ୍ନତିର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ ଆପଣ ସମ୍ମାନ ଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିବେ। ଆପଣ ନିଜ ପିତା ଓ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ସାହ ବୃଦ୍ଧି କରିବ।
ମକର: ବୌଦ୍ଧିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଏକ ନୂତନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଆପଣାଇବେ। ଚାକିରିଜୀବୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସହଜରେ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରିପାରିବେ। ସାହିତ୍ୟ ଓ ଲିଖନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଅସ୍ଥିରତା ଓ କ୍ଳାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଥିବା ସମସ୍ୟା ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ଏକ ଦୀର୍ଘ ଯାତ୍ରାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି; ତଥାପି, ଏହି ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିରୋଧୀ କିମ୍ବା ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀଙ୍କ ସହ ବିବାଦୀୟ ତର୍କ-ବିତର୍କରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ।
କୁମ୍ଭ: ଅତ୍ୟଧିକ ଚିନ୍ତା ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ମାନସିକ କ୍ଳାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ମନରେ କ୍ରୋଧର ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ;କିଛିଟା ପ୍ରୟାସ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଅପ୍ରୀତିକର ଘଟଣାକୁ ଏଡ଼ାଇ ପାରିବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀଙ୍କ ସହ ବିବାଦରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ନିୟମ କିମ୍ବା କାନୁନ୍ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଥିବା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରାଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ସଂଯମତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ପରିବାରରେ ବିବାହ ସ୍ଥିର ହେବା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଖବର ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପାଇପାରନ୍ତି। ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଖର୍ଚ୍ଚ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ଈଶ୍ୱରୀୟ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ମନ ନିବେଶ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ମନ ଶାନ୍ତ ରହିବ।
ମୀନ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ଲେଖକ କିମ୍ବା କଳାକାର ନିଜର ପ୍ରତିଭା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ବ୍ୟବସାୟିକ ଭାଗୀଦାରୀ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଶୁଭ ସମୟ। ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟଚର୍ଯ୍ୟାରୁ ବାହାରି ଆପଣ ଅବସର ଓ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ସମୟ ବିତାଇ ପାରିବେ। ପରିବାର ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ପାର୍ଟି କିମ୍ବା ପିକନିକ୍ ଆୟୋଜନ କରିବାର ଯୋଜନା ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଥିଏଟର, ସିନେମା କିମ୍ବା କୌଣସି ମନୋରଞ୍ଜନ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାର ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମାନ ଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ସମୟ ଅନୁକୂଳ ଅଟେ; ତଥାପି, ତରବରିଆ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ।