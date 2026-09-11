ରାଶିଫଳ: ମାନସମ୍ମାନର ଅଧିକାରୀ ହେବେ ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି, ଏମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ସଫଳତା
ଆଜି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 11 ତାରିଖ ଶୁକ୍ରବାର । ଆପଣଙ୍କ ଦିନ କେମିତି କଟିବ ? କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କଣ ରହିଛି ? ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ...
Published : September 11, 2026 at 6:44 AM IST
ମେଷ: ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ କ୍ରୋଧ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି। ଆଜି ଆପଣ ମାନସିକ କ୍ଳାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ସମୟାନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବାର ସ୍ଥିତିରେ ନ ଥାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ତୁଳନାରେ ମିଳୁଥିବା ଫଳ କମ୍ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟର ବ୍ୟସ୍ତତା ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ପରିବାର ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ; ତଥାପି, ଅପରାହ୍ନରେ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା କିଛି ଅସ୍ୱସ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ।
ବୃଷ: ଆଜି ଆପଣ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବେ ଏବଂ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ। ବାକି ରହିଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେବ। ଆପଣ ନିଜ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନିଜ ପାଠପଢ଼ାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରିବେ। ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଖୁସିର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବିତାଇବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ମିଥୁନ: ଦିନଟି ଏକ ନୂତନ ଉତ୍ସାହ ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିବ। ଆପଣ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସହଜରେ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ଅସ୍ଥିର ଚିନ୍ତାଧାରା କିଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଆପଣ ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ବନ୍ଧୁ, ସମ୍ପର୍କୀୟ ଏବଂ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଭାଗ୍ୟର ସହଯୋଗ ଯୋଗୁଁ ଆର୍ଥିକ ଲାଭର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭା ଆପଣ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ନିୟମ କିମ୍ବା କାନୁନ୍ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଥିବା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜଡ଼ିତ ହେବାରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ୍। ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବାଧାବିଘ୍ନର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ।
ସିଂହ: ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ହେତୁ ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମାନ ଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ତଥାପି, ଆପଣଙ୍କର ଉଗ୍ର ଆଚରଣ ଓ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଯୋଗୁଁ ମତାନ୍ତର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ନିଜ ପିତା କିମ୍ବା କୌଣସି ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରୁ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ସାଧାରଣ ରହିବ; ତଥାପି, ବ୍ୟବସାୟର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ ଆପଣ କରିଥିବା କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ଦେଖିପାରନ୍ତି।
କନ୍ୟା: ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଅହଂଭାବ ଯୋଗୁଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସହକର୍ମୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ ମନୋଭାବ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ଅଧୀନସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଓ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ମତାନ୍ତର ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଆଜି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ନୀରବ ରୁହନ୍ତୁ।
ତୁଳା: ଆଜି ଆପଣ ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିବ। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବା ଏବଂ ବାହାରକୁ ବୁଲିଯିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ପରିବାର ସହିତ ଖୁସିର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବିତାଇବେ। ସନ୍ତାନ ଏବଂ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଲାଭଦାୟକ ଖବର ଶୁଣିବାକୁ ପାଇବେ। ବ୍ୟବସାୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ବିବାହଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇପାରେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିପାରିବେ।
ବିଛା: ପାରିବାରିକ ଜୀବନର ବାସ୍ତବତା ବିଷୟରେ ଆପଣ ଅବଗତ ହେବେ। ଘରେ ଆନନ୍ଦମୟ ପରିବେଶ ରହିବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଦୃଢ଼ ହେବ। କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇବେ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ଭଲ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ ଏବଂ କ୍ୟାରିୟରରେ ଅଗ୍ରଗତିର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବୟସ୍କ ଏବଂ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ସହାୟତା ପାଇବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଥିବା ଚିନ୍ତାରୁ ମୁକ୍ତ ରହିବେ।
ଧନୁ: କୌଣସି ନୂତନ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଜ୍ଜନକ ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଉତ୍ସାହର ଅଭାବ ରହିପାରେ ଏବଂ ମନ ଓ ଶରୀରରେ ଚିନ୍ତା ଓ ଭୟର ଭାବନା ରହିପାରେ। ଚାକିରି କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟରେ ଅସୁବିଧା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଅଫିସରେ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ବିବାଦ ଯୋଗୁଁ କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ। ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରହି ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ନିଜ କାମରେ ସୀମିତ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ଅଧିକ ମିଳାମିଶା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।
ମକର: ଆଜି ଆପଣ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଉତ୍ସାହରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ଆପଣ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ। ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ମନୋବଳ ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ନିଜକୁ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ଭେଟିପାରନ୍ତି ଏବଂ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବିତାଇପାରନ୍ତି। ବାହାରକୁ ବୁଲିଯିବାର ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପାରେ। ସମାଜରେ ଆପଣ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ ଏବଂ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ତଥା ଉତ୍ତମ ବସ୍ତ୍ରର ଆନନ୍ଦ ନେବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ଆପଣ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସମୟାନୁସାରେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିପାରିବେ।
କୁମ୍ଭ: ଆଜି ଆପଣ ଆନନ୍ଦ ଓ ଉତ୍ସାହରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ଆପଣ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ। ଆପଣ ନିଜକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଊର୍ଜାବାନ ଓ ଉତ୍ସାହିତ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ଭେଟିପାରନ୍ତି ଏବଂ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଅତିବାହିତ କରିପାରନ୍ତି। ବାହାରକୁ ବୁଲିଯିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପାରେ। ସମାଜରେ ଆପଣ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ ଏବଂ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ତଥା ଉତ୍ତମ ବସ୍ତ୍ରର ଆନନ୍ଦ ନେବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ଆପଣ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସମୟାନୁସାରେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିପାରିବେ।
ମୀନ: ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଯୋଗୁଁ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତି ଓ ଖୁସିର ବାତାବରଣ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଏବଂ ଆଚରଣରେ କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ ପାଇପାରେ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ। ଆପଣ ନିଜ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଉପରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିପାରିବେ। ଯଦି କେହି ଅସୁସ୍ଥ ଥାଆନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ଆଜି କୌଣସି ଅସମାପ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମନରେ ଖୁସିର ଭାବନା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ।