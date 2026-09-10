ରାଶିଫଳ: କ୍ରୋଧ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି, ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେବେ ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି
ଆଜି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 10 ତାରିଖ ଗୁରୁବାର । ଆପଣଙ୍କ ଦିନ କେମିତି କଟିବ । କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କଣ ରହିଛି । ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ...
Published : September 10, 2026 at 6:38 AM IST
ମେଷ: ଆଜିର ଦିନ ମିଶ୍ରିତ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉତ୍ଥାନ-ପତନ ଦେଖାଦେଇପାରେ ଏବଂ ଆପଣ ଶାରୀରିକ କ୍ଳାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ସମ୍ଭବ ହେଲେ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କୌଣସି ବିଷୟରେ ଜିଦ୍ ଧରନ୍ତୁ ନାହିଁ; ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ପେଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆପଣ ନିଜ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ରହିପାରନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟର ବ୍ୟସ୍ତତା ମଧ୍ୟରେ ପରିବାର ପାଇଁ କମ୍ ସମୟ ମିଳିପାରେ, ଯାହା ଫଳରେ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହ ଭୁଲ୍ ବୁଝାମଣା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ସାଧାରଣ ରହିବ; ନିବେଶ ଯୋଜନା କରିବା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ।
ବୃଷ: ଆଜିର ଦିନ ମିଶ୍ରିତ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ପିତା ଏବଂ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଲାଭ ମିଳିବାର ସଙ୍କେତ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ମନୋଭାବ ସକାରାତ୍ମକ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣ ତାଙ୍କଠାରୁ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇପାରନ୍ତି। କଳାକାର ଏବଂ ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଉତ୍ତମ ଦିନ, କାରଣ ସେମାନେ ନିଜର ପ୍ରତିଭା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ ଅଟେ।
ମିଥୁନ: ନୂତନ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଶୁଭ ଦିନ। ଚାକିରିଜୀବୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେମାନଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ପାଇଁ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ସରକାରୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଠାରୁ ଉଚିତ୍ ପୁରସ୍କାର ପାଇବେ। ବ୍ୟବସାୟିକ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ସହ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆପଣ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବେ, କିନ୍ତୁ ଅତିରିକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନଥାଇପାରେ। ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧିର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ନିଜ ମନ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବାକୁ ଏବଂ ଅନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି। ପାଠପଢ଼ାରେ ଆଶାକରାଯାଉଥିବା ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ସିଂହ: ଦୃଢ଼ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଅଗ୍ରଗତିର ପଥ ପରିଷ୍କାର କରିବ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ତଥାପି ଆପଣଙ୍କର ଉଗ୍ର ବ୍ୟବହାର ଏବଂ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ମତଭେଦ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଆପଣ ନିଜ ପିତା କିମ୍ବା ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରୁ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ। ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଆପଣ ଲାଭ ପାଇବେ।
କନ୍ୟା: ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ବିଷୟକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ରହିପାରନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଅପମାନର କାରଣ ହୋଇପାରେ। କର୍ମଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ନିଜ କାମରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି, କାରଣ ସହକର୍ମୀମାନେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି। ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ମନୋମାଳିନ୍ୟର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି; ତେଣୁ ଦିନର ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ନୀରବ ରହିବା ଭଲ। ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ।
ତୁଳା: ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖଦ ହେବ ଏବଂ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ସକାରାତ୍ମକ ରହିବ। ଆୟ ବୃଦ୍ଧିର ସଙ୍କେତ ମିଳୁଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ପରିବେଶ ଅନୁ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଖୁସି ହେବେ। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ନିଜର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀମାନଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ। ପରିବାରର ବୟସ୍କ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ଦେଖି ଆପଣ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବେ। ବକେୟା ଅର୍ଥ ଆଦାୟ ହେବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଓ ସନ୍ତୋଷ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ସମାଜରେ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ।
ଧନୁ: ଆଜି ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ସାହ କମିପାରେ। କୌଣସି ବିଷୟକୁ ନେଇ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା କିମ୍ବା ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ ସମସ୍ୟା ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ଚାକିରି କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲଭାବେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଶାନୁରୂପ ସଫଳତା ନ ମିଳିଲେ ନିରାଶା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ବିରୋଧୀଙ୍କ ସହ ମତଭେଦ ବଢ଼ିପାରେ।
ମକର: ଆଜି ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରାଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଅବହେଳା ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିପାରେ। ବ୍ୟବସାୟିକ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ସହ ମତଭେଦ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର ରାଗ ଓ ଆବେଗ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯାତ୍ରାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶାସନିକ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଭାର ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ।
କୁମ୍ଭ: ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ପାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ରହିବେ। ପ୍ରେମ, ରୋମାନ୍ସ, ଭ୍ରମଣ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନ ଆପଣଙ୍କ ଦିନର ଏକ ଅଂଶ ହେବ। ଆପଣ ପରିବାର ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଭୋଜନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ଉତ୍ତମ ବସ୍ତ୍ର, ଅଳଙ୍କାର ଏବଂ ଯାନବାହନ ପ୍ରାପ୍ତିର ସଙ୍କେତ ରହିଛି। ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ସାର୍ବଜନୀନ ଜୀବନରେ ଆପଣ ଖ୍ୟାତି ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଅର୍ଜନ କରିବେ। ଦୃଢ଼ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ଆଣିଦେବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଅନୁକୂଳ ସମୟ।
ମୀନ: ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ବିନା ବାଧାବିଘ୍ନରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ନୂତନ ଏବଂ ସହଜ କାର୍ଯ୍ୟ ମିଳିପାରେ। ଘରେ ଶାନ୍ତି ଓ ଖୁସିର ବାତାବରଣ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱଭାବରେ କିଛିଟା ଉତ୍ତେଜନା କିମ୍ବା ବିରକ୍ତିଭାବ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ବୃତ୍ତିଗତ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସହଜ କରିବ। ଆପଣ ନିଜ ମାତୃପକ୍ଷୀୟ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କଠାରୁ ଲାଭବାନ ହେବେ। ଆପଣ ନିଜ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ତମ ସମୟ ବିତାଇ ପାରିବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପାଠପଢ଼ା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଚିନ୍ତାରୁ ମୁକ୍ତ ରହିବେ।