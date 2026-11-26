ବୁଧ ଉଦୟ: ୫ ରାଶିଙ୍କ ଖୋଲିବ ଭାଗ୍ୟ, ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ସହ ମିଳିବ ପ୍ରଚୁର ଟଙ୍କା !
Budh Uday 2026:ଡିସେମ୍ବର 13 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଧ ଗ୍ରହ ଉଦୟ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବେ । ଏହି ସମୟ 5ଟି ରାଶି ପାଇଁ ବିଶେଷ ଅନୁକୂଳ ରହିବ ।
Published : November 26, 2026 at 1:22 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ, ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଗତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନ ଉପରେ ଗଭୀର ଭାବରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ । ବୁଧ ଗ୍ରହଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧି, ବାଣୀ, ବ୍ୟବସାୟ, ତର୍କ ଏବଂ କ୍ୟାରିୟର କାରକ ବୋଲି ବିଶ୍ବାସ କରାଯାଏ । ବୁଧଙ୍କୁ ଗ୍ରହମାନଙ୍କ ରାଜକୁମାର ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ ।
ଜ୍ୟୋତିଷ ଡକ୍ଟର ଉମାଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଡିସେମ୍ବର 13 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଧ ଗ୍ରହ ଉଦୟ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବେ । ବୁଧ ଉଦୟ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ଥାତ ଆଜି (26 ତାରିଖ) ଠାରୁ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସମୃଦ୍ଧି, ଧନ ଲାଭ ଏବଂ ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ଆଣିବ । ଏହି ସମୟ 5ଟି ରାଶି ପାଇଁ ବିଶେଷ ଅନୁକୂଳ ରହିବ । ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବୁଧ ଗ୍ରହଙ୍କ ଉଦୟ ସହିତ କେଉଁ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଚମକିବ ।
ମିଥୁନ ରାଶି:
ବୁଧଙ୍କ ଉଦୟ ମିଥୁନ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ନୂତନ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ପଦୋନ୍ନତି କିମ୍ବା ଅଧିକ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ପ୍ରତିଭାର ପ୍ରଶଂସା କରାଯିବ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ନୂତନ ଗ୍ରାହକ ପାଇବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ନୂତନ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବେ । ଅର୍ଥ ଆଗମନ ହେବ । ପଡ଼ିରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତାର ସହ ସମାପ୍ତ ହେବ ।
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...ଡିସେମ୍ବରରେ ଗୋଚର କରିବେ ରାହୁ-କେତୁ-ଶନି, ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହେବେ ୬ଟି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି !
କନ୍ୟା ରାଶି:
ବୁଧ ଉଦୟ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କନ୍ୟା ରାଶି ପାଇଁ ଅନେକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଆଣିବ । ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର କ୍ଷମତା ସୁଦୃଢ଼ ହେବ, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଆପଣ କଷ୍ଟକର କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ । ଚାକିରି କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନୂତନ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିପାରେ । ନୂତନ ଚାକିରି ଖୋଜୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଏକ ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବ ମିଳିପାରେ । ଯାନବାହାନ କିମ୍ବା ଘର କିଣିପାରନ୍ତି । ଶତ୍ରୁମାନେ ପରାଜିତ ହେବେ । ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ହେବ ।
ତୁଳା ରାଶି:
ବୁଧଙ୍କ ଉଦୟ ତୁଳା ରାଶି ପାଇଁ ଶୁଭ ଫଳ ଆଣିବ । ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଲାଗି ରହିଥିବା ବାଧା ଗୁଡ଼ିକ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂର ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିବ । ନୂତନ ଚାକିରି ଖୋଜୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଭଲ ଖବର ପାଇପାରନ୍ତି । ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ସୁଯୋଗ ଆସିବ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଉନ୍ନତି ହେବ । ଅଟକି ରହିଥିବା ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିବ । ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଲାଗିରହିଥିବା ବିବାଦର ସମାଧାନ ହେବ । ନେତୃତ୍ବ ନେବାର ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ।
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...ଡିସେମ୍ବରରେ ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ବୁଧ, ୩ଟି ରାଶି ପାଇବେ ସଫଳତା ଓ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ
ମକର ରାଶି:
କ୍ୟାରିୟର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମକର ରାଶି ପାଇଁ ଏହା ବହୁତ ଭଲ ସମୟ । ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ବସ୍ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ, ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଛବିକୁ ମଜବୁତ କରିବ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରକଳ୍ପ କିମ୍ବା ଚୁକ୍ତି ପାଇପାରନ୍ତି । ଏହା ସହିତ, ଆୟର ନୂତନ ଉତ୍ସର ମିଳିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଶତ୍ରୁମାନେ କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ବି ପ୍ରୟାସରେ ବିଫଳ ହେବେ ।
କୁମ୍ଭ ରାଶି:
କୁମ୍ଭ ରାଶି ପାଇଁ ଉଦୀୟମାନ ବୁଧ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହେବେ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଏକ ବଡ଼ ଚୁକ୍ତି ହାସଲ କରିପାରନ୍ତି, ଏବଂ ଲାଭ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସଙ୍କେତ ମଧ୍ୟ ଅଛି । ଆପଣଙ୍କର ମିଠା କଥା ଏବଂ ବୁଝାମଣା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂତନ ରାସ୍ତା ଖୋଲିବ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସହକର୍ମୀ ଏବଂ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ । ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ହେବ ।
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ; ବିଛା ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ, କେଉଁ ରାଶିଙ୍କ ଉପରେ କେମିତି ରହିବ ପ୍ରଭାବ ?
Disclaimer: (ଏହା ଜ୍ୟୋତିଷ ଗଣନା ଉପରେ ଆଧାରିତ । ଏହା କେବଳ ସୂଚନାମୂଳକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସହିତ ଜଡିତ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ, ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ । ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ETV BHARATର ନିଜସ୍ବ ମତ ନୁହେଁ ।)