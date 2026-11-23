ଡିସେମ୍ବରରେ ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ବୁଧ, ୩ଟି ରାଶି ପାଇବେ ସଫଳତା ଓ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ
Mercury Transit: ଡିସେମ୍ବର ମାସ ଆରମ୍ଭରେ, ବୁଧ ଗ୍ରହ ଏକ ବଡ଼ ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହା ୧୨ଟି ରାଶିର ଜୀବନ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ।
Published : November 23, 2026 at 1:44 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବୈଦିକ ଜ୍ୟୋତିଷରେ, ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ରାଜକୁମାର ଭାବରେ ପରିଚିତ ବୁଧ ଗ୍ରହଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧି, ବିବେକ, ବାଣୀ, ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ଯୋଗାଯୋଗର ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରକ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ । କୁଣ୍ଡଳୀରେ ବୁଧଙ୍କ ଶୁଭ ସ୍ଥିତି ସିଧାସଳଖ ବ୍ୟକ୍ତିର ଚିନ୍ତାଧାରା, ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର କ୍ଷମତା ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟିକ ସଫଳତାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ । ଏହି କାରଣରୁ ଜ୍ୟୋତିଷ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବୁଧଙ୍କ ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ । ଡିସେମ୍ବର ମାସ ଆରମ୍ଭରେ, ବୁଧ ଗ୍ରହ ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହା ୧୨ଟି ରାଶିର ଜୀବନ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ।
ଜ୍ୟୋତିଷ ଡକ୍ଟର ଉମାଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ କହିବା ଅନିସାରେ, ବୁଧ ଗ୍ରହ ଡିସେମ୍ବର ୨ ତାରିଖ (ବୁଧବାର) ସନ୍ଧ୍ୟା ୫.୨୭ ସମୟରେ ବିଛା ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ । ଜ୍ୟୋତିଷ ଗଣନା ଅନୁସାରେ, ବୁଧ ୨୨ ଡିସେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ରାଶିରେ ରହିବେ । ପରେ ଏହା ଧନୁ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ । ଏହି ୨୦ ଦିନର ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ, ବୁଧଙ୍କ ଗୋଚର ୩ଟି ରାଶି ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ । ସେହି ୩ ରାଶିରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଶୁଭ ଏବଂ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ । ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି, ନୂତନ କ୍ୟାରିୟର ଉନ୍ନତି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।
ତୁଳା: ଆକସ୍ମିକ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଏବଂ ପଦୋନ୍ନତିର ସମ୍ଭାବନା
ତୁଳା ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ବୁଧଙ୍କ ଏହି ଗୋଚର ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସକାରାତ୍ମକ ଫଳାଫଳ ଆଣିବ । ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ହଠାତ୍ ଆର୍ଥ ଲାଭ ପାଇଁ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ଆସିପାରେ । ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଅଟକି ରହିଥିବା ଟଙ୍କା, ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଚାକିରି କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଭା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାର ପ୍ରଚୁର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ପଦୋନ୍ନତି ଏବଂ ନୂତନ ଦାୟିତ୍ୱର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ପୁରୁଣା ନିବେଶ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟିକ ଚୁକ୍ତିନାମାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଲାଭ ପାଇପାରନ୍ତି । ତଥାପି, ଏହି ସମୟରେ ପାରିବାରିକ ସୁଖ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।
ସିଂହ: ଚାକିରି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଶୁଭ ଖବର ପାଇବେ
ସିଂହ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ଏହି ବୁଧଙ୍କ ଗୋଚର କ୍ୟାରିଅର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ କାମର ପ୍ରଶଂସା କରାଯିବ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ । ଯେଉଁମାନେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଚାକିରି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏହି ସମୟରେ କିଛି ଭଲ ଖବର ପାଇପାରନ୍ତି । ଆୟର ନୂତନ ଉତ୍ସ ଖୋଲିବ, ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ନୂତନ ଗ୍ରାହକ ଏବଂ ଲାଭଜନକ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାଇବେ । ଏହି ସମୟ ନିବେଶ ଯୋଜନା ଅନୁସରଣ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନୁକୂଳ ରହିବ ।
ବିଛା: ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ
ବୁଧ ବିଛା ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବାରୁ, ଏହି ରାଶିରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଗୋଚର ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ରଖିବ । ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷମତା ସୁଦୃଢ଼ ହେବ । ଚାକିରି କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଲାଭ ପାଇଁ ନୂତନ ରାସ୍ତା ପାଇବେ । ଦୀର୍ଘ ଦିନର ବିବାଦ ଏବଂ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ମାମଲା ସମାଧାନ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ସହିତ, ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ମାନ ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ବୃହସ୍ପତି ଓ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ମହାସଂଯୋଗ, ଏହି 3 ରାଶି ପାଇଁ ହେବ ସୌଭାଗ୍ୟର ସମୟ !
ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ; ବିଛା ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ, କେଉଁ ରାଶିଙ୍କ ଉପରେ କେମିତି ରହିବ ପ୍ରଭାବ ?
Disclaimer: (ଏହା ଜ୍ୟୋତିଷ ଗଣନା ଉପରେ ଆଧାରିତ । ଏହା କେବଳ ସୂଚନାମୂଳକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସହିତ ଜଡିତ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ, ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ । ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ETV BHARATର ନିଜସ୍ବ ମତ ନୁହେଁ ।)