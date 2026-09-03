ବୁଧ ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ: ୧୨ଟି ରାଶି ଉପରେ ପଡ଼ିବ ପ୍ରଭାବ
ସେପ୍ଟେମ୍ବର 7 ତାରିଖ ଦିନ ଅପରାହ୍ନ 1:35ରେ ବୁଧ ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ । ଏହି ଗୋଚର "ଭଦ୍ର ମହାପୁରୁଷ ରାଜଯୋଗ" ସୃଷ୍ଟି କରିବ ।
Published : September 3, 2026 at 7:38 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବୁଦ୍ଧି, ବାଣୀ, ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ଧନ ପାଇଁ ଦାୟୀ ଗ୍ରହ ବୁଧ ନିଜର ଉଚ୍ଚ ରାଶି କନ୍ୟାରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ଜ୍ୟୋତିଷ ଉମାକାନ୍ତ ମିଶ୍ରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 7 ତାରିଖ ଦିନ ଅପରାହ୍ନ 1:35ରେ ଘଟିବ । ବୁଧ 26 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2026 ଦିନ 12:41 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ସ୍ଥିତିରେ ରହିବେ । କନ୍ୟା ରାଶିରେ ବୁଧଙ୍କ ପ୍ରବେଶକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ । ଏହି ଗୋଚର "ଭଦ୍ର ମହାପୁରୁଷ ରାଜଯୋଗ" ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ଯାହା ଲୋକଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର କ୍ଷମତା, ଆର୍ଥିକ ପରିଚାଳନା ଏବଂ କ୍ୟାରିଅର ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ।
ଏହି ଗୋଚର ସମସ୍ତ 12ଟି ରାଶିର ଜୀବନ ଉପରେ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ।
କ୍ୟାରିଅର ଏବଂ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭ:
କନ୍ୟା: ବୁଧଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ଲଗ୍ନ (ପ୍ରଥମ ଘର)ରେ ହେଉଛି । ଏହି ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟରେ ପ୍ରମୁଖ ସଫଳତା ପାଇବେ, ଏବଂ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଶଂସା କରାଯିବ ।
ସିଂହ: ଆପଣଙ୍କ ଧନ ଘରେ ବୁଧଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ । ଏହା ବଜେଟ୍ ଏବଂ ସଞ୍ଚୟ ପାଇଁ ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ । ତଥାପି, ବଡ଼ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସତର୍କତାର ସହିତ ବିଚାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ।
ଧନୁ: ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିଅରରେ ଦ୍ରୁତ ପ୍ରଗତି ଦେଖିବେ । କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସହ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ । ତଥ୍ୟ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ବୃତ୍ତିଗତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଧାରିତ କରନ୍ତୁ ।
ବୃଷ: ବୃଷ ରାଶିର ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ, ସୃଜନଶୀଳତା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ହେବ, ଏବଂ ଛାତ୍ରମାନେ ଉନ୍ନତ ଏକାଗ୍ରତା ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆକସ୍ମକ ଅର୍ଥ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।
ବିଛା: ଏହି ସମୟରେ, ବିଛା ରାଶିର ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ନେଟୱାର୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ବ୍ୟବସାୟରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ । ନୂଆ ଚାକିରି ମିଳିପାରେ । ବିବାଦର ସମାଧାନ ହେବ ।
କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଦକ୍ଷତାରେ ଉନ୍ନତି:
ମେଷ: ଏହି ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ଉତ୍ପାଦକତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ । ଆପଣ ଅଧିକ ସଂଗଠିତ ଭାବରେ କାମ କରିବେ । ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ଅନାବଶ୍ୟକ ଯୁକ୍ତିତର୍କରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ।
ମିଥୁନ: ଘରୋଇ ବିଷୟ, ଜମି ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗତିଶୀଳ ହେବ । ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଆଲୋଚନାରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରନ୍ତି ।
କର୍କଟ: ଆପଣଙ୍କର ଯୋଗାଯୋଗ ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ନେଟୱାର୍କିଂ କ୍ଷମତାରେ ଉନ୍ନତି ହେବ । କ୍ଷୁଦ୍ର ଦୂରତା ଯାତ୍ରା ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ । ଏକ ନୂତନ କୌଶଳ ଶିଖିବା ପାଇଁ ସମୟ ଅନୁକୂଳ ।
ମକର: ବୁଧଙ୍କ ଏହି ଗୋଚର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା, ଆଇନଗତ ମାମଲା ଏବଂ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଇଁ ସହାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ ।
ଯୋଜନା ଏବଂ ସତର୍କତାର ସମୟ:
ତୁଳା: ଭବିଷ୍ୟତର ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଏବଂ ପଡ଼ି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସମାପ୍ତ କରିବାର ଏହା ସମୟ । ଗବେଷଣାରେ ଜଡିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ ।
କୁମ୍ଭ: ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିତ ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ନିବେଶ ବିଷୟରେ ବହୁତ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡିବ । ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଦନ୍ତ ବିନା ଆର୍ଥିକ ବିପଦ ନେବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ।
ମୀନ: ଅଂଶୀଦାରୀ ଏବଂ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟିକ ସାଥୀ କିମ୍ବା ପତି/ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହିତ ଖୋଲା ଆଲୋଚନା ପୁରୁଣା ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ସମାଧାନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ପୁନର୍ବସୁ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ମଙ୍ଗଳ; ୫ ରାଶିର ଭାଗ୍ୟ ଖୋଲିବ, ହେବ ଧନ ବର୍ଷା !
କର୍କଟ ରାଶିରେ ମଙ୍ଗଳର ପ୍ରବେଶ ସହ ଦୁର୍ଲଭ 'ନୀଚଭଙ୍ଗ ଯୋଗ', 3 ରାଶିଙ୍କ ଚମକିବ ଭାଗ୍ୟ
Disclaimer: (ଏହା ଜ୍ୟୋତିଷ ଗଣନା ଉପରେ ଆଧାରିତ । ଏହା କେବଳ ସୂଚନାମୂଳକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସହିତ ଜଡିତ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ, ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ । ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ETV BHARATର ନିଜସ୍ବ ମତ ନୁହେଁ ।)