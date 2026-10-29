ବୃହସ୍ପତି ଓ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ମହାସଂଯୋଗ, ଏହି 3 ରାଶି ପାଇଁ ହେବ ସୌଭାଗ୍ୟର ସମୟ !
Brihaspati Mangal Conjunction 12 ନଭେମ୍ବର 2026ରେ ବୃହସ୍ପତି ଏବଂ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ଏକ ମହାସଂଯୋଗ ହେବ । ଏହି ଦୁଇଟି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଗ୍ରହ ଏକକାଳୀନ ସିଂହ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ।
Published : October 29, 2026 at 4:40 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ, ଗ୍ରହ ଯୋଗ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଇଥାଏ । 2026ରେ, ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ବିରଳ ସଂଯୋଗ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହା ଅନେକ ରାଶି ପାଇଁ ସୌଭାଗ୍ୟ ଆଣିପାରେ । ବୈଦିକ ଜ୍ୟୋତିଷ ଡକ୍ଟର ଉମାଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଦୀପାବଳି ପରେ 12 ନଭେମ୍ବର 2026ରେ ବୃହସ୍ପତି ଏବଂ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ଏକ ମହାସଂଯୋଗ ହେବ । ଏହି ଦୁଇଟି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଗ୍ରହ ଏକକାଳୀନ ସିଂହ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ଯାହା କ୍ୟାରିଅର, ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭ ଦେବ ।
ବୃହସ୍ପତି ଏବଂ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ସଂଯୋଗର ଗୁରୁତ୍ୱ
ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ, ବୃହସ୍ପତିଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ, ଭାଗ୍ୟ, ଧନ, ସୁଖ, ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ବିସ୍ତାରର କାରକ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ମଙ୍ଗଳ ସାହସ, ଶକ୍ତି, ପରାକ୍ରମ, ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଏବଂ ଭୂମି ସହ ଜଡିତ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରନ୍ତି । ଯେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନର ଦେବତା ବୃହସ୍ପତି ଏବଂ ସାହସର ପ୍ରତୀକ ମଙ୍ଗଳ ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ ସଠିକ ଦିଗରେ କାମ କରିବାର ଏକ ନୂତନ ଶକ୍ତି ଏବଂ ବୁଝାମଣା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ । ଏହି କାରଣରୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରୟାସ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସଫଳତା ପାଇଁ ଏହି ସଂଯୋଗକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ ।
ମହାସଂଯୋଗ ଦ୍ୱାରା 3ଟି ରାଶିର ଭାଗ୍ୟ ଖୋଲିବ:
ମେଷ:
କ୍ୟାରିୟରରେ ଉନ୍ନତି ଏବଂ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ଆସିବ । ଏହି ସଂଯୋଗ ମେଷ ରାଶି ପାଇଁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସୁଯୋଗ ଆଣିବ । ଚାକିରି କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂତନ ଏବଂ ଅଧିକ ଦାୟିତ୍ବ ପାଇପାରନ୍ତି । ଯଦି ଆପଣ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ପଦୋନ୍ନତି କିମ୍ବା ମନ ମୁତାବକ ଚାକିରି ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ସଫଳ ହୋଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ବସ୍ ଏବଂ ସହକର୍ମୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଏହା ନୂତନ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ଅଟକି ରହିଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନଃ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସମୟ ହେବ ।
ସିଂହ:
ମାନ ଓ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ବିସ୍ତାର ସିଂହ ରାଶି ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେବ । କାରଣ ଏହି ରାଶିରେ ବୃହସ୍ପତି ଏବଂ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ସଂଯୋଗ ଘଟୁଛି । ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଭା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା, ସମାଜ ଏବଂ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସ୍ଥାପନ କରିବାର ପ୍ରଚୁର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ । ଯେଉଁମାନେ ଏକ ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସଠିକ୍ ରଣନୀତି ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଉଚିତ । ତଥାପି, ଏକ ଦୃଢ଼ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ।
କୁମ୍ଭ:
ବ୍ୟବସାୟରେ ନୂତନ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବ । ଏହି ସଂଯୋଗ କୁମ୍ଭ ପାଇଁ ନୂତନ ସୁଯୋଗର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବ । ଯଦି ଆପଣ ଚାକିରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷମତା ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରିପାରେ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟିକ ସମ୍ପର୍କ ବିକଶିତ କରିବେ, ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଲାଭ ଆଣିବ । ପାରିବାରିକ ବୁଝାମଣା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସୂଚୀ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବାହାର କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଆକସ୍ମିକ ଅର୍ଥଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।
ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହଙ୍କ ଶକ୍ତି ହେତୁ, ଏହି ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଅଧିକ ଉତ୍ସାହୀ, ତରବରିଆ ଏବଂ କ୍ରୋଧିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି । ତେଣୁ, କ୍ୟାରିଅର କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟରେ କୌଣସି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି କିମ୍ବା ନିବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ଅଭିଜ୍ଞ ଲୋକଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ । ସମ୍ପର୍କରେ ସମନ୍ୱୟ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ , ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ ଶାନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ଶୁକ୍ର ଓଲଟା ଚଳନ; ଏହି 4ଟି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ସତର୍କ ଏବଂ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ !
Disclaimer: (ଏହା ଜ୍ୟୋତିଷ ଗଣନା ଉପରେ ଆଧାରିତ । ଏହା କେବଳ ସୂଚନାମୂଳକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସହିତ ଜଡିତ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ, ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ । ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ETV BHARATର ନିଜସ୍ବ ମତ ନୁହେଁ ।)