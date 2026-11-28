୨୦୨୭ ମସିହାରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଜ୍ୟୋତିଷୀୟ ଘଟଣା, ୩ ଥର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ବୃହସ୍ପତି, ୪ଟି ରାଶିଙ୍କ ଖୋଲିବ ଭାଗ୍ୟ !
Brihaspati Transit: 2027 ବର୍ଷଟି ଜ୍ୟୋତିଷ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଅସାଧାରଣ ଭାବରେ ବିରଳ ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେବ, ବୃହସ୍ପତି 3 ଥର ନିଜର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ।
Published : November 28, 2026 at 1:34 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବୈଦିକ ଜ୍ୟୋତିଷରେ, ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ, ବିବେକ, ଧନ, ସନ୍ତାନ, ବିବାହ, ଭାଗ୍ୟ ଏବଂ ସୁଖ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧିର ମୁଖ୍ୟ କାରକ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ । ବୃହସ୍ପତି ସାଧାରଣତଃ ଗୋଟିଏ ରାଶିରେ 12ରୁ 13 ମାସ ପାଇଁ ରୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ 2027 ବର୍ଷଟି ଜ୍ୟୋତିଷ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଅସାଧାରଣ ଭାବରେ ବିରଳ ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେବ । ପ୍ରତିଗାମୀ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗତି ଯୋଗୁଁ, 2027ରେ ବୃହସ୍ପତି ଥରେ କିମ୍ବା ଦୁଇଥର ନୁହେଁ, ବରଂ 3 ଥର ନିଜର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ । ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଏହି ବିଶେଷ ଗତି ସମସ୍ତ 12ଟି ରାଶିର ଜୀବନକୁ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ, କିନ୍ତୁ 2027 ବର୍ଷ 4ଟି ରାଶିରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବରଦାନ ସଦୃଶ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ ।
2027 ମସିହାରେ ବୃହସ୍ପତି କେବେ ଗୋଚର କରିବେ?
ବୈଦିକ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ଏବଂ ଜ୍ୟୋତିଷ ଡକ୍ଟର ଉମାଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, 2027 ମସିହାରେ, ବୃହସ୍ପତି 3ଟି ଭିନ୍ନ ରାଶି - କର୍କଟ, ସିଂହ ଏବଂ କନ୍ୟା ଦେଇ ଗୋଚର କରିବେ ।
- 25 ଜାନୁଆରୀ 2027: ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ମାସରେ, ବୃହସ୍ପତି ସିଂହ ରାଶିରୁ ଓଲଟା ଚଳନ କରି ତାଙ୍କ ଉଚ୍ଚ ରାଶି, କର୍କଟ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ । ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କର୍କଟ ରାଶିକୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଉଚ୍ଚ ରାଶି ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ, ତେଣୁ ଜାନୁଆରୀ 25ରୁ ଜୁନ୍ 26 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି ।
- 26 ଜୁନ୍ 2027: ଏହା ପରେ, ବୃହସ୍ପତି ପୁଣି ଥରେ ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ଏବଂ ସିଂହ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ।
- 26 ନଭେମ୍ବର 2027: ବର୍ଷ ଶେଷରେ, ବୃହସ୍ପତି ସିଂହ ରାଶିରେ ତାଙ୍କର ଯାତ୍ରା ସମାପ୍ତ କରିବେ ଏବଂ କନ୍ୟା ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ।
ଏହି ୪ଟି ରାଶି ପାଇଁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ମହାଗୋଚର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହେବ:-
କର୍କଟ:
2027 ବର୍ଷ କର୍କଟ ରାଶି ପାଇଁ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଜାନୁଆରୀ 25 ତାରିଖରେ, ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ, ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର କ୍ଷମତାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି କରିବ । ବୃତ୍ତିଗତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦୋନ୍ନତି କିମ୍ବା ନୂତନ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିପାରେ । ଯେଉଁମାନେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଚାକିରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଇଚ୍ଛିତ ସୁଯୋଗ ପାଇପାରନ୍ତି । ତା'ପରେ, ଜୁନ୍ 26 ତାରିଖରେ, ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ବୃଦ୍ଧି କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ସମୃଦ୍ଧି ଆଣିବେ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟିକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଅଟକି ରହିଥିବା ଟଙ୍କା ଫେରିପାଇବାରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ।
ସିଂହ:
ସିଂହ ରାଶିର ଜାତବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ, ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଏହି ତ୍ରିରାଶିର ଗୋଚର କ୍ୟାରିଅର ଏବଂ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ । ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ କିଛି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଶୁଭ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ । ଏହା ପରେ, ଜୁନ୍ 26 ତାରିଖରେ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ରାଶି (ଲଗ୍ନ ଘର)ରେ ଗୋଚର କରିବେ । ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ଉନ୍ନତି ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ଦକ୍ଷତା ମଜବୁତ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରିରେ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀ ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହାସଲ କରିବାର ଦୃଢ଼ ସୂଚନା ଅଛି । ନଭେମ୍ବର 26 ପରେ, ଯେତେବେଳେ ବୃହସ୍ପତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ହେବ ଏବଂ ଆପଣ ସଞ୍ଚୟ କରିବାରେ ସଫଳତା ପାଇବେ ।
କନ୍ୟା:
2027 ବର୍ଷ କନ୍ୟା ରାଶି ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆର୍ଥିକ ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ । ଜାନୁଆରୀ 25ରୁ ଜୁନ୍ 26 ମଧ୍ୟରେ, ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କ ଏକାଦଶ ଘରେ (ଲାଭ ଏବଂ ଆୟର ଘର) ପ୍ରବେଶ କରିବେ । ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ଚାକିରି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ଉଭୟରେ ଆୟର ନୂତନ ଉତ୍ସ ଦେଖାଯିବ । ପୂର୍ବ ନିବେଶ ଭଲ ଲାଭ ଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଏବଂ ଏକ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହୋଇପାରେ । ଜୁନ୍ 26ରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ ପ୍ରବେଶ ସହିତ, ଆପଣଙ୍କୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ । ନଭେମ୍ବର 26ରେ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ ପରେ, ନୂତନ ପଦକ୍ଷେପ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଶତ୍ରୁ ପରାଜିତ ହେବେ ।
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...ଡିସେମ୍ବରରେ ଗୋଚର କରିବେ ରାହୁ-କେତୁ-ଶନି, ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହେବେ ୬ଟି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି !
ଧନୁ:
ଧନୁ ରାଶି ସ୍ୱୟଂ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ, ତେଣୁ ଏହି ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସବୁଠାରୁ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ । ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ, ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କ ନବମ ଘରେ (ଭାଗ୍ୟ ଘର) ରହିବେ, ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରୟାସରେ ଭାଗ୍ୟ ଆଣିବ । ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ନେଉଥିବା ଛାତ୍ରମାନେ ବଡ଼ ସଫଳତା ପାଇପାରିବେ, ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ସମ୍ଭବ ହେବ । 26 ଜୁନ୍ ପରେ, ବୃହସ୍ପତି ଦଶମ ଘରେ (କର୍ମ ଘର) ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିଅର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସମୟ ହେବ । ନଭେମ୍ବର ଶେଷରେ, ଏକାଦଶ ଘରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ଆପଣଙ୍କ ଆୟରେ ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ଆଣିପାରେ ।
ବୃହସ୍ପତି ଗ୍ରହଙ୍କ ଗୋଚର କାହିଁକି ବିଶେଷ?
ଜ୍ୟୋତିଷ ଡକ୍ଟର ଉମାଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, କୁଣ୍ଡଳୀରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଶୁଭ ସ୍ଥିତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ଶକ୍ତି, ପାରିବାରିକ ସୁଖ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିରତା ପ୍ରଦାନ କରେ । ତଥାପି, ଯେକୌଣସି ଗ୍ରହର ଗୋଚରର ସଠିକ ଫଳାଫଳ ବ୍ୟକ୍ତିର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କୁଣ୍ଡଳୀ, ଲଗ୍ନ, ଚନ୍ଦ୍ର ରାଶି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ମହାଦଶା ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଦଶା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ।
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...ଡିସେମ୍ବର ୧୧ରୁ ସିଧା ଚଳନ କରିବେ ଶନିଦେବ, ୪ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ଓ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ଆସିପାରେ ସଙ୍କଟ !
Disclaimer: (ଏହା ଜ୍ୟୋତିଷ ଗଣନା ଉପରେ ଆଧାରିତ । ଏହା କେବଳ ସୂଚନାମୂଳକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସହିତ ଜଡିତ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ, ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ । ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ETV BHARATର ନିଜସ୍ବ ମତ ନୁହେଁ ।)