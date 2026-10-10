ETV Bharat / spiritual

ମହାଳୟାରେ ଶହୀଦ ଯବାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କଳାହାଣ୍ଡି ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜର ତିଳତର୍ପଣ

ମହାଳୟା ଅମାବାସ୍ୟାରେ ଅପରପକ୍ଷ ଶେଷ ହୋଇଥିବାବେଳେ, ପିତୃକୂଳ ଓ ମାତୃକୁଳକୁ ଆଜି ପିଣ୍ଡଦାନ କରାଯାଇଛି । କଳାହାଣ୍ଡି ଭବାନୀପାଟଣାରେ ଶହୀଦ ଯବାନମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତିଳତର୍ମଣ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ରିପୋର୍ଟ: ଅଜିତ କୁମାର ସିଂ

Brahman Samaj Kalahandi performed Tarpan ritual Mahalaya for Saheed Jawans of Country
ଶହୀଦ ଯବାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜ ପକ୍ଷରୁ ତିଳତର୍ପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 10, 2026 at 1:14 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭବାନୀପାଟଣା (କଳାହାଣ୍ଡି): ଆଜି ପବିତ୍ର ମହାଳୟା । ଆଜିର ଦିନରେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ପିଣ୍ଡଦାନ କର୍ମ କରାଯାଇଥାଏ । କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜ ପକ୍ଷରୁ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ସମେତ ଦେଶ ମାତୃକା ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ଶହୀଦ ହୋଇଥିବା ବୀର ଯବାନ ଓ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପିଣ୍ତଦାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି । ଭବାନୀପାଟଣା ସହର ନିକଟ ଅଟାଙ୍ଗଗୁଡା ନାଳଠାରେ ସାମୂହିକ ତିଳ ତର୍ପଣ କରାଯାଇଛି ।

11ରୁ ନବରାତ୍ର ପୂଜା:
ଆଜି ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପଗୁଡ଼ିକରେ ଅଧିବାସ କର୍ମ ହେବା ସହ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ(ରବିବାର) ନବରାତ୍ର ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଏନେଇ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠିଛି ସମଗ୍ର ଜିଲ୍ଲା । ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ମହାଳୟା ଅମାବାସ୍ୟାରେ ଅପରପକ୍ଷ ଶେଷ ହୋଇଥିବାବେଳେ, ପିତୃକୂଳ ଓ ମାତୃକୁଳକୁ ଆଜି ପୁଅମାନେ ପିଣ୍ଡଦାନ କରନ୍ତି । ଏହାସହ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଜଗତଜନନୀ ମା' ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ନବଦିନାତ୍ମକ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେବକୁ ଯାଉଥିବାବେଳେ, ଆଜିଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ ଶକ୍ତି ପୀଠରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଛି ।

ଶହୀଦ ଯବାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜ ପକ୍ଷରୁ ତିଳତର୍ପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ (ETV Bharat Odisha)

ଆର୍ଯ୍ୟାବର୍ତ୍ତ ସଂସ୍କୃତିରେ ପୂଜ୍ୟପୂଜାର ପରମ୍ପରା ଆବହମାନ କାଳରୁ ଏଯାବତ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି । ଭାରତୀୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦର୍ଶନ ତଥା ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରା ଆଧାରରେ ଭାରତୀୟ ସାମାଜିକ ଜୀବନଶୈଳୀ ମଧ୍ୟ ପରିପୁଷ୍ଟ । 'ମାତୃ ଦେବୋ ଭବଃ, ପିତୃ ଦେବୋ ଭବଃ' ମନ୍ତ୍ରରେ ଭାରତର ପ୍ରତିଟି ଜୀବନ ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ ।


ପିତୃପକ୍ଷରେ ପିଣ୍ଡଦାନ ମହତ୍ତ୍ବ:
ଭାଗବତ ଜନ୍ମ ପରଦିନ ଠାରୁ ଅର୍ଥାତ ଆଶ୍ବୀନ ପ୍ରତିପଦାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଅପରପକ୍ଷ । ଏହି କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ବା ପିତୃପକ୍ଷରେ ଆମେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ସହିତ ପିଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ । ବିଶ୍ବାସ ରହିଛି ଅପର ପକ୍ଷରେ ପିତୃ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେଲେ ସେମାନେ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଅନ୍ତି । ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହି ସମୟରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ବିଭିନ୍ନ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ତର୍ପଣ କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ । ଏହି ଦିନ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ପିଣ୍ଡଦାନ ଭଳି ପରମ୍ପରା ଉତ୍କଳୀୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ।

Pinda-daan program organized by the Kalahandi District Brahmin Society.
କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜ ପକ୍ଷରୁ ପିଣ୍ତଦାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ (ETV Bharat Odisha)
କେବଳ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନୁହେଁ...ପଣ୍ଡିତ ମଙ୍ଗୁଳୁ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ଆମ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ କେବେ ହେଲେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ କିଛି ଚିନ୍ତା କରାଯାଏ ନାହିଁ । ଆମେ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ ସବୁବେଳେ ଆମର ଚିନ୍ତାଧାରା ହେଉଛି ଏ ସଂସାରରେ ସମସ୍ତେ ସୁଖରେ ରହୁ, ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ସଦ୍ଭାବ ରଖିବା ଏବଂ ସମସ୍ତେ ନିରୋଗ ରୁହନ୍ତୁ । ଆମେ କେବଳ ପିତୃଲୋକଙ୍କୁ ଦେଉନୁ, ଏଥିରେ ଆବ୍ରହ୍ମସ୍ତମ୍ଭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଉଛୁ । ପଶୁକୁ ଦେଉଛୁ, ପକ୍ଷୀକୁ ଦେଉଛୁ, ବୃକ୍ଷକୁ ଦେଉଛୁ, ବନସ୍ତୀକୁ ଦେଉଛୁ, ଔଷଧୀକୁ ଦେଉଛୁ । ଏଭଳି କି ଯେ ବାନ୍ଧବା, ଅବାନ୍ଧବା, ଯେ ଅନ୍ୟ ଜନ୍ମର ନିବାନ୍ଧବା, ଯେ ଆମର ବନ୍ଧୁ, ଯେ ଆମର ଶତ୍ରୁ, ଯେ ଅନ୍ୟ ଜନ୍ମରେ ବି ଶତ୍ରୁ ବା ମିତ୍ର ଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜଳ ପ୍ରଦାନ କରୁଛୁ । ​ସେତିକି ନୁହଁ, ଦେଶ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବୀରମାନେ ମଧ୍ୟ ବଳିଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତିଳତର୍ପଣ କରୁଛୁ ।"
'Tila-tarpana' program organized by the Brahmin community.
ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜ ପକ୍ଷରୁ ତିଳତର୍ପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ (ETV Bharat Odisha)
କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜ ସମ୍ପାଦକ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ମତରେ "ଆଶ୍ୱୀନ ମାସରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ପ୍ରତିପଦାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅମାବାସ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 15 ଦିନକୁ କୁହାଯାଏ ପିତୃପକ୍ଷ । ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ସ୍ୱରୂପ ଦିବଙ୍ଗତ ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ତିଳତର୍ପଣ କରିବା ହେଉଛି ଆମ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ଏକ ମହାନ ପରମ୍ପରା । ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜ କଳାହାଣ୍ଡି ପକ୍ଷରୁ ବିଗତ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ମହାଳୟା ଦିନ ସାମୂହିକ ତିଳତର୍ପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରୁଛୁ । ପଣ୍ଡିତ ମଙ୍ଗଳୁ ମିଶ୍ରଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏ ସାମୂହିକ ତିଳତର୍ପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଇଥାଏ ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଦଶହରା ସମୟରେ ମା' ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପୀଠରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା; ଜାଣନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି ରୀତିନୀତି

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭବାନୀପାଟଣା

TAGGED:

କଳାହାଣ୍ଡି ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜ ତିଳତର୍ପଣ
କଳାହାଣ୍ଡି ଭବନୀପାଟଣା
ମହାଳୟା ପିତୃପୁରୁଷ ତିଳତର୍ପଣ କଳାହାଣ୍ଡି
MAHALAYA SHRADHA TILA TARPAN
KALAHANDI BRAHMAN SAMAJ

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.