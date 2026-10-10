ମହାଳୟାରେ ଶହୀଦ ଯବାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କଳାହାଣ୍ଡି ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜର ତିଳତର୍ପଣ
ମହାଳୟା ଅମାବାସ୍ୟାରେ ଅପରପକ୍ଷ ଶେଷ ହୋଇଥିବାବେଳେ, ପିତୃକୂଳ ଓ ମାତୃକୁଳକୁ ଆଜି ପିଣ୍ଡଦାନ କରାଯାଇଛି । କଳାହାଣ୍ଡି ଭବାନୀପାଟଣାରେ ଶହୀଦ ଯବାନମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତିଳତର୍ମଣ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ରିପୋର୍ଟ: ଅଜିତ କୁମାର ସିଂ
Published : October 10, 2026 at 1:14 PM IST
ଭବାନୀପାଟଣା (କଳାହାଣ୍ଡି): ଆଜି ପବିତ୍ର ମହାଳୟା । ଆଜିର ଦିନରେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ପିଣ୍ଡଦାନ କର୍ମ କରାଯାଇଥାଏ । କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜ ପକ୍ଷରୁ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ସମେତ ଦେଶ ମାତୃକା ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ଶହୀଦ ହୋଇଥିବା ବୀର ଯବାନ ଓ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପିଣ୍ତଦାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି । ଭବାନୀପାଟଣା ସହର ନିକଟ ଅଟାଙ୍ଗଗୁଡା ନାଳଠାରେ ସାମୂହିକ ତିଳ ତର୍ପଣ କରାଯାଇଛି ।
11ରୁ ନବରାତ୍ର ପୂଜା:
ଆଜି ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପଗୁଡ଼ିକରେ ଅଧିବାସ କର୍ମ ହେବା ସହ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ(ରବିବାର) ନବରାତ୍ର ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଏନେଇ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠିଛି ସମଗ୍ର ଜିଲ୍ଲା । ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ମହାଳୟା ଅମାବାସ୍ୟାରେ ଅପରପକ୍ଷ ଶେଷ ହୋଇଥିବାବେଳେ, ପିତୃକୂଳ ଓ ମାତୃକୁଳକୁ ଆଜି ପୁଅମାନେ ପିଣ୍ଡଦାନ କରନ୍ତି । ଏହାସହ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଜଗତଜନନୀ ମା' ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ନବଦିନାତ୍ମକ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେବକୁ ଯାଉଥିବାବେଳେ, ଆଜିଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ ଶକ୍ତି ପୀଠରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଛି ।
ଆର୍ଯ୍ୟାବର୍ତ୍ତ ସଂସ୍କୃତିରେ ପୂଜ୍ୟପୂଜାର ପରମ୍ପରା ଆବହମାନ କାଳରୁ ଏଯାବତ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି । ଭାରତୀୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦର୍ଶନ ତଥା ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରା ଆଧାରରେ ଭାରତୀୟ ସାମାଜିକ ଜୀବନଶୈଳୀ ମଧ୍ୟ ପରିପୁଷ୍ଟ । 'ମାତୃ ଦେବୋ ଭବଃ, ପିତୃ ଦେବୋ ଭବଃ' ମନ୍ତ୍ରରେ ଭାରତର ପ୍ରତିଟି ଜୀବନ ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ ।
ପିତୃପକ୍ଷରେ ପିଣ୍ଡଦାନ ମହତ୍ତ୍ବ:
ଭାଗବତ ଜନ୍ମ ପରଦିନ ଠାରୁ ଅର୍ଥାତ ଆଶ୍ବୀନ ପ୍ରତିପଦାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଅପରପକ୍ଷ । ଏହି କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ବା ପିତୃପକ୍ଷରେ ଆମେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ସହିତ ପିଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ । ବିଶ୍ବାସ ରହିଛି ଅପର ପକ୍ଷରେ ପିତୃ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେଲେ ସେମାନେ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଅନ୍ତି । ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହି ସମୟରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ବିଭିନ୍ନ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ତର୍ପଣ କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ । ଏହି ଦିନ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ପିଣ୍ଡଦାନ ଭଳି ପରମ୍ପରା ଉତ୍କଳୀୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ଦଶହରା ସମୟରେ ମା' ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପୀଠରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା; ଜାଣନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି ରୀତିନୀତି
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭବାନୀପାଟଣା