ଆଜି ପବିତ୍ର ଦୁର୍ଗାଷ୍ଟମୀ: ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଶକ୍ତିପୀଠ, ପୂଜା ପେଣ୍ଡାଲରେ ଜମୁଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼
ଆଜି ମହାଷ୍ଟମୀ ଅବସରରେ ମା' ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ସାରା ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଶକ୍ତିପୀଠ ଓ ପୂଜା ପେଣ୍ଡାଲ ମାନଙ୍କରେ ବଢୁଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ଗହଳି ।
Published : October 18, 2026 at 9:58 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟା ନାଦରେ ପୂରି ଉଠୁଛି ପରିବେଶ । ଆଜି ପବିତ୍ର ମହାଷ୍ଟମୀ ପୂଜା । ମା' ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ସାରା ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଶକ୍ତିପୀଠ ଓ ପୂଜା ପେଣ୍ଡାଲ ମାନଙ୍କରେ ବଢୁଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ଗହଳି । ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାନେ ମହାଷ୍ଟମୀ ଅବସରରେ ଉପବାସ ପାଳନ ପୂର୍ବକ ମହାମାୟାଙ୍କ ସାଧନା କରୁଛନ୍ତି । ଆଜିର ଏହି ପବିତ୍ର ତିଥିରେ ବହୁ ଶକ୍ତିପୀଠରେ ବଳି ଦେବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି । କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଗୁପ୍ତ ପୂଜା ରୀତିନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ ।
ମହାଗୌରୀଙ୍କ ପୂଜା:
ଆଜି ନବଦିନାତ୍ମକ ଦୁର୍ଗାପୂଜାର ଅଷ୍ଟମ ଦିବସ । ଏହି ଦିନ ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଅଷ୍ଟମ ସ୍ବରୁପ ମା' ମହାଗୌରୀଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଥାଏ । ମା'ଙ୍କ ଏହି ରୂପ ଶାନ୍ତି ଓ ପବିତ୍ରତାର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ । ମା'ଙ୍କ ଆରାଧନା କରିଲେ ପରିବାରରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିର ଆସର ଜମେ ବୋଲି ବିଶ୍ବାସ ରହିଛି ।
ଦେବୀ ଚାମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ଜନ୍ମ ଦିବସ:
ହିନ୍ଦୁ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ଆଶ୍ବିନ ଶୁ୍କ୍ଲ ପକ୍ଷ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥି ଦୁର୍ଗାଷ୍ଟମୀ ଭାବେ ଖ୍ୟାତ । ଏହି ଦିନ ମା' ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ମସ୍ତକରୁ ଦେବୀ ଚାମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ଜାତ ହୋଇଥିବାର ବିଶ୍ବାସ ରହିଛି । ଏହି ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଦେବୀ ଚାମୁଣ୍ଡା ମହିଷାସୁରର ତିନି ସଖା ଚଣ୍ଡ, ମୁଣ୍ଡ ଓ ରକ୍ତବୀଜ ଅସୁରର ବିନାଶ କରିଥିଲେ । ଆଜିର ଦିନରେ ଚଉଷଠୀ ଯୋଗିନୀ ଓ ଅଷ୍ଟମାତୃକାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଉପାସନା କରାଯାଇଥାଏ ।
କିଏ ଏହି ଅଷ୍ଟମାତୃକା:
ଅଷ୍ଟମାତୃକା ହେଉଛନ୍ତି ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଉଗ୍ରରୂପ । ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶରେ ଅଷ୍ଟମାତୃକାଙ୍କ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଭିନ୍ନ ରହିଛି । ପୁରାଣ ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କୁ ଦେବୀଙ୍କ ଅବତାର ଭାବେ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଇଛି । ଏହି ଅଷ୍ଟମାତୃକା ହେଲେ...
- ବ୍ରାହ୍ମଣୀ
- ମାହେଶ୍ୱରୀ
- କୌମାରୀ
- ବୈଷ୍ଣବୀ
- ବରାହୀ
- ନରସିଂହୀ
- ଇନ୍ଦ୍ରାଣୀ
- ଚାମୁଣ୍ଡା
କୁମାରୀ ପୂଜନ:
ଆଜି ପବିତ୍ର ଦୁର୍ଗାଷ୍ଟମୀ ତିଥିରେ କୁମାରୀ ପୂଜନର ପରମ୍ପରା ରହିଛି । ମା' ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ସ୍ବରୁପା କୁମାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଏହି ଅବସରରେ ପୂଜନ କରାଯାଇଥାଏ । କୁମାରୀ ପୂଜନ ପାଇଁ ପାଞ୍ଚରୁ ସାତ ଜଣ କୁମାରୀ କନ୍ୟାଙ୍କୁ ଘରକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥାଏ । ସେମାନଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଧୋଇ ତାଙ୍କୁ ଘରକୁ ସ୍ବାଗତ କରିବା ସହିତ ସିନ୍ଦୂର, ତିଳକ ଲଗାଇ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଥାଏ । ଏହା ସହିତ କୁମାରୀଙ୍କୁ ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ତଥା ମିଷ୍ଚାନ୍ନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ଆପ୍ୟାୟିତ କରାଯାଇଥାଏ ।
ସନ୍ଧି ପୂଜା ଓ ଗୁପ୍ତ ବଳିଦାନ ନୀତି:
ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥି ଓ ନବମୀ ତିଥିର ସନ୍ଧି କ୍ଷଣରେ ସନ୍ଧିପୂଜା ପରମ୍ପରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ । ଏହି ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଶକ୍ତିପୀଠରେ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଗୁପ୍ତ ରୀତିନୀତିରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ । ଏହା ସହିତ କେତେକ ଶକ୍ତିପୀଠରେ ବଳି ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥାଏ ।