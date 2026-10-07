୮୦୦ ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ଅନନ୍ତ ଅବଧୂତ ମଠ: ଜଳୁଛି ଅଖଣ୍ଡ ଯଜ୍ଞାଗ୍ନି, ବକୁଳ ଅମାବାସ୍ୟାରେ ଲାଗେ ମାଂସ ଭୋଗ !
କୋଣାର୍କର ରହସ୍ୟମୟ ଅନନ୍ତ ଅବଧୂତ ମଠ । ଅହରହ ଜଳୁଛି ତ୍ରିକୋଣୀୟ ଯୋନି ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡ । ଅର୍ପଣ ହୁଏ ଘୁଷୁରୀ ମାଂସ ଭୋଗ । ରିପୋର୍ଟ: ବିରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକ
Published : October 7, 2026 at 5:00 PM IST
ନିମାପଡ଼ା: କୋଣାର୍କ କହିଲେ ମନକୁ ଆସେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର । ପ୍ରତିଦିନ ହଜାର ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟଟକ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର, ରାମଚଣ୍ଡୀ ପୀଠ ଓ ସମୁଦ୍ରକୂଳ ବୁଲିବାକୁ ଆସନ୍ତି । କିନ୍ତୁ କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ରହିଛି ଏମିତି ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ମଠ, ଯାହା ଇତିହାସ, ପୁରାଣ ଓ ରହସ୍ୟମୟ ପରମ୍ପରା ପାଇଁ ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚିତ । ଏହା ହେଉଛି ୮୦୦ ବର୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପୁରୁଣା 'ଅନନ୍ତ ଅବଧୂତ ମଠ'।
କାହିଁକି ରହସ୍ୟମୟ ଅନନ୍ତ ଅବଧୂତ ମଠ ?
ସଂସୃତି ଗବେଷକ ପୁନେଶ୍ ସେନାପତି କହିଛନ୍ତି,"ଏହି ପ୍ରାଚୀନ ମଠରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ଦେବତା ଭାବେ ପୂଜା କରାଯାଏ । ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଦୁଇଟି ଘୋଡ଼ା ଉପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଓ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି । ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ହାତରେ ନଙ୍ଗଳ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଖଣ୍ଡା ଧାରଣ କରିଥିବା ରୂପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏହି ରୂପକୁ ମାଳିକାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ କଳ୍କୀ ଅବତାର ସହ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ଦେଖାଯାଏ । ମଠ ପରିସରରେ ରହିଛି ବିଭିନ୍ନ ଦେବଦେବୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ସହ ପୂର୍ବତନ ମହନ୍ତମାନଙ୍କ ସମାଧିପୀଠ। ମହନ୍ତଙ୍କ ଦେହାବସାନ ପରେ ଏଠାରେ ତାଙ୍କୁ ସମାଧି ଦେବାର ପରମ୍ପରା ଆଜି ବି ଜାରି ରହିଛି ।"
ଅହରହ ଜଳୁଛି ତ୍ରିକୋଣୀୟ ଯୋନି ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡ:
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ଏହି ମଠରେ ଅଖଣ୍ଡ ତ୍ରିକୋଣୀୟ ଯୋନି ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡ । ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁଯାୟୀ, ମଠ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସମୟରୁ ଏହି ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡର ଅଗ୍ନି କେବେ ଲିଭିନାହିଁ । ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ, କଶ୍ୟପ ମୁନି ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଅଦିତି ଏଠାରେ ଯଜ୍ଞ କରି ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ପୁତ୍ର ଭାବେ ପାଇଥିବାର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି । ମଠ ପଛପଟେ ରହିଛି ମହାଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିର । ଏହାର ନିକଟରେ ଥିବା ପ୍ରାଚୀନ ବାମ୍ଫି ବା କୂଅକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ପୌରାଣିକ ବିଶ୍ୱାସ । କୁହାଯାଏ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପୁତ୍ର ଶାମ୍ବ ଏଠାରେ ତପସ୍ୟା କରି କୁଷ୍ଠରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ ।"
କାହିଁକି ଘୁଷୁରୀ ମାଂସ ଭୋଗ ଲାଗେ ?
ଏହି ମଠର ସବୁଠାରୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ପରମ୍ପରା ହେଉଛି ବକୁଳ ଅମାବାସ୍ୟାରେ ଘୁଷୁରୀ ମାଂସ ଭୋଗ ଲାଗି କରାଯାଏ । ଏହା ପଛରେ ଏକ ଐତିହାସିକ ଓ ଲୋକକଥା ରହିଛି । ମଠର ମହନ୍ତ ଅବଧୂତ ଆଦିତ୍ୟ ଚରଣ ଦାଶ କହିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ମୋଗଲ ରାଜାମାନେ କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ଏହି ମଠକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ । ଏହା ତତ୍କାଳୀନ ମହାରାଜ ନୃସଂହ ଚରଣ ଦାସ ମୋଗଲ ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କ କବଳରୁ ଏହି ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଘୁଷୁରୀ ବଳି ଦେଇଥିଲେ । ଆଉ ସେହି ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ମଧ୍ୟ ବକୁଳ ଅମାବାସ୍ୟାରେ ଘୁଷୁରୀ ମାଂସ ଏବଂ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଭୋଗ ଲଗାଯାଏ । ଏହି ଭୋଗକୁ ସମସ୍ତେ ସେବନ କରନ୍ତି । ଇତିହାସ, ପୁରାଣ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଓ ଅନନ୍ୟ ପରମ୍ପରାର ସଙ୍ଗମ ହେଉଛି ଅନନ୍ତ ଅବଧୂତ ମଠ। "
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ପୁରୀରେ ହବିଷ୍ୟାଳୀ ବ୍ରତ ପାଇଁ ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଅନଲାଇନ ପଞ୍ଜିକରଣ; ଜାଣନ୍ତୁ କିପରି କରିବେ ଆବେଦନ ?
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ରାମଚଣ୍ଡୀ ପୀଠରେ ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ପୂଜା, ବନଦୁର୍ଗା ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ ମା’
ଇଟିଭି ଭାରତ, ନିମାପଡା