ETV Bharat / spiritual

୮୦୦ ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ଅନନ୍ତ ଅବଧୂତ ମଠ: ଜଳୁଛି ଅଖଣ୍ଡ ଯଜ୍ଞାଗ୍ନି, ବକୁଳ ଅମାବାସ୍ୟାରେ ଲାଗେ ମାଂସ ଭୋଗ !

କୋଣାର୍କର ରହସ୍ୟମୟ ଅନନ୍ତ ଅବଧୂତ ମଠ । ଅହରହ ଜଳୁଛି ତ୍ରିକୋଣୀୟ ଯୋନି ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡ । ଅର୍ପଣ ହୁଏ ଘୁଷୁରୀ ମାଂସ ଭୋଗ । ରିପୋର୍ଟ: ବିରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକ

ANANTA ABADHUTA MATH KONARK
୮୦୦ ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ଅନନ୍ତ ଅବଧୂତ ମଠ: ଜଳୁଛି ଅଖଣ୍ଡ ଯଜ୍ଞାଗ୍ନି, ଲାଗେ ଘୁଷୁରୀ ମାଂସ ଭୋଗ ! (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 7, 2026 at 5:00 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ନିମାପଡ଼ା: କୋଣାର୍କ କହିଲେ ମନକୁ ଆସେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର । ପ୍ରତିଦିନ ହଜାର ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟଟକ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର, ରାମଚଣ୍ଡୀ ପୀଠ ଓ ସମୁଦ୍ରକୂଳ ବୁଲିବାକୁ ଆସନ୍ତି । କିନ୍ତୁ କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ରହିଛି ଏମିତି ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ମଠ, ଯାହା ଇତିହାସ, ପୁରାଣ ଓ ରହସ୍ୟମୟ ପରମ୍ପରା ପାଇଁ ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚିତ । ଏହା ହେଉଛି ୮୦୦ ବର୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପୁରୁଣା 'ଅନନ୍ତ ଅବଧୂତ ମଠ'

୮୦୦ ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ଅନନ୍ତ ଅବଧୂତ ମଠ: ଜଳୁଛି ଅଖଣ୍ଡ ଯଜ୍ଞାଗ୍ନି, ଲାଗେ ଘୁଷୁରୀ ମାଂସ ଭୋଗ ! (ETV Bharat Odisha)

କାହିଁକି ରହସ୍ୟମୟ ଅନନ୍ତ ଅବଧୂତ ମଠ ?

ସଂସୃତି ଗବେଷକ ପୁନେଶ୍ ସେନାପତି କହିଛନ୍ତି,"ଏହି ପ୍ରାଚୀନ ମଠରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ଦେବତା ଭାବେ ପୂଜା କରାଯାଏ । ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଦୁଇଟି ଘୋଡ଼ା ଉପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଓ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି । ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ହାତରେ ନଙ୍ଗଳ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଖଣ୍ଡା ଧାରଣ କରିଥିବା ରୂପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏହି ରୂପକୁ ମାଳିକାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ କଳ୍କୀ ଅବତାର ସହ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ଦେଖାଯାଏ । ମଠ ପରିସରରେ ରହିଛି ବିଭିନ୍ନ ଦେବଦେବୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ସହ ପୂର୍ବତନ ମହନ୍ତମାନଙ୍କ ସମାଧିପୀଠ। ମହନ୍ତଙ୍କ ଦେହାବସାନ ପରେ ଏଠାରେ ତାଙ୍କୁ ସମାଧି ଦେବାର ପରମ୍ପରା ଆଜି ବି ଜାରି ରହିଛି ।"

ANANTA ABADHUTA MATH KONARK
୮୦୦ ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ଅନନ୍ତ ଅବଧୂତ ମଠ: ଜଳୁଛି ଅଖଣ୍ଡ ଯଜ୍ଞାଗ୍ନି, ଲାଗେ ଘୁଷୁରୀ ମାଂସ ଭୋଗ ! (ETV Bharat Odisha)

ଅହରହ ଜଳୁଛି ତ୍ରିକୋଣୀୟ ଯୋନି ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡ:

ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ଏହି ମଠରେ ଅଖଣ୍ଡ ତ୍ରିକୋଣୀୟ ଯୋନି ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡ । ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁଯାୟୀ, ମଠ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସମୟରୁ ଏହି ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡର ଅଗ୍ନି କେବେ ଲିଭିନାହିଁ । ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ, କଶ୍ୟପ ମୁନି ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଅଦିତି ଏଠାରେ ଯଜ୍ଞ କରି ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ପୁତ୍ର ଭାବେ ପାଇଥିବାର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି । ମଠ ପଛପଟେ ରହିଛି ମହାଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିର । ଏହାର ନିକଟରେ ଥିବା ପ୍ରାଚୀନ ବାମ୍ଫି ବା କୂଅକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ପୌରାଣିକ ବିଶ୍ୱାସ । କୁହାଯାଏ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପୁତ୍ର ଶାମ୍ବ ଏଠାରେ ତପସ୍ୟା କରି କୁଷ୍ଠରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ ।"

ANANTA ABADHUTA MATH KONARK
୮୦୦ ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ଅନନ୍ତ ଅବଧୂତ ମଠ: ଜଳୁଛି ଅଖଣ୍ଡ ଯଜ୍ଞାଗ୍ନି, ଲାଗେ ଘୁଷୁରୀ ମାଂସ ଭୋଗ ! (ETV Bharat Odisha)

କାହିଁକି ଘୁଷୁରୀ ମାଂସ ଭୋଗ ଲାଗେ ?

ଏହି ମଠର ସବୁଠାରୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ପରମ୍ପରା ହେଉଛି ବକୁଳ ଅମାବାସ୍ୟାରେ ଘୁଷୁରୀ ମାଂସ ଭୋଗ ଲାଗି କରାଯାଏ । ଏହା ପଛରେ ଏକ ଐତିହାସିକ ଓ ଲୋକକଥା ରହିଛି । ମଠର ମହନ୍ତ ଅବଧୂତ ଆଦିତ୍ୟ ଚରଣ ଦାଶ କହିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ମୋଗଲ ରାଜାମାନେ କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ଏହି ମଠକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ । ଏହା ତତ୍କାଳୀନ ମହାରାଜ ନୃସଂହ ଚରଣ ଦାସ ମୋଗଲ ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କ କବଳରୁ ଏହି ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଘୁଷୁରୀ ବଳି ଦେଇଥିଲେ । ଆଉ ସେହି ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ମଧ୍ୟ ବକୁଳ ଅମାବାସ୍ୟାରେ ଘୁଷୁରୀ ମାଂସ ଏବଂ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଭୋଗ ଲଗାଯାଏ । ଏହି ଭୋଗକୁ ସମସ୍ତେ ସେବନ କରନ୍ତି । ଇତିହାସ, ପୁରାଣ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଓ ଅନନ୍ୟ ପରମ୍ପରାର ସଙ୍ଗମ ହେଉଛି ଅନନ୍ତ ଅବଧୂତ ମଠ। "

KONARK
କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର (ETV Bharat Odisha)
ANANTA ABADHUTA MATH KONARK
୮୦୦ ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ଅନନ୍ତ ଅବଧୂତ ମଠ: ଜଳୁଛି ଅଖଣ୍ଡ ଯଜ୍ଞାଗ୍ନି, ଲାଗେ ଘୁଷୁରୀ ମାଂସ ଭୋଗ ! (ETV Bharat Odisha)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ପୁରୀରେ ହବିଷ୍ୟାଳୀ ବ୍ରତ ପାଇଁ ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଅନଲାଇନ ପଞ୍ଜିକରଣ; ଜାଣନ୍ତୁ କିପରି କରିବେ ଆବେଦନ ?

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ରାମଚଣ୍ଡୀ ପୀଠରେ ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ପୂଜା, ବନଦୁର୍ଗା ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ ମା’

ଇଟିଭି ଭାରତ, ନିମାପଡା

TAGGED:

800 YEAR OLD MONASTERY ODISHA
PORK OFFERING TRADITION KONARK MATH
ଅନନ୍ତ ଅବଧୂତ ମଠ କୋଣାର୍କ
କୋଣାର୍କ ୮୦୦ ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ମଠ
ANANTA ABADHUTA MATH KONARK

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.