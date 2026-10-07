ରାଶିଫଳ: ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବ
7 ଅକ୍ଟୋବର 2026 ବୁଧବାର ରାଶିଫଳ, ଗୋଟିଏ କ୍ଲିକ୍ରେ ସମସ୍ତ ରାଶିର ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତୁ, ଭବିଷ୍ୟତର ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ପଢ଼ନ୍ତୁ..
Published : October 7, 2026 at 6:43 AM IST
ମେଷ: ଆଜି ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ସ୍ୱଭାବକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ । ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ କ୍ଳାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ । କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ସତ୍ତ୍ୱେ, ଆଶା କରାଯାଇଥିବା ସଫଳତା ପାଇପାରିବ ନାହିଁ । ପିଲାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି । କାମର ବ୍ୟସ୍ତତା ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟାରେ ଯୋଗଦେବାରୁ ବାଧା ଦେବ । ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା, କଥା କିମ୍ବା ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହ । ପେଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ଆଜି ଯେକୌଣସି ବାହାରକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖନ୍ତୁ । ସରକାରୀ କାମରେ ସଫଳତା ପାଇବେ ।
ବୃଷ: ଆଜି ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସହିତ କାମ କରିପାରିବେ । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟର ଫଳାଫଳ ଆଶାନୁରୂପ ହେବ । ପିତା କିମ୍ବା ମାତାଙ୍କଠାରୁ ଲାଭଦାୟକ ଖବର ପାଇବେ । ଛାତ୍ରମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ । ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଭ ହେବ । ଆର୍ଥିକ କାରବାରରେ ସଫଳ ହେବ । ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ । ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ପୁରୁଣା ବିବାଦର ସମାଧାନ ହୋଇପାରେ । ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସନ୍ତୋଷ ପାଇବେ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ସମୟ ଭଲ ।
ମିଥୁନ: ଦିନଟି ସତେଜତା ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିବ । ତଥାପି, ନିରନ୍ତର ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣଙ୍କୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ଅସହଜ ଅନୁଭବ କରାଇପାରେ । ଆପଣ ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ । ବନ୍ଧୁ, ସମ୍ପର୍କୀୟ ଏବଂ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ । ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିବ । ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ସମ୍ଭବ । ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ । ଆପଣ କିଣାକାଟା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ।
କର୍କଟ: ଆଜି ଏକ ଅଜଣା ଭୟ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେବ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ କିମ୍ବା ମତଭେଦ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଆପଣଙ୍କ ଗର୍ବ କାହାକୁ ଆଘାତ ଦେଇପାରେ । ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ । ଅତ୍ୟଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଭୁଲ କିମ୍ବା ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କର ଦିନଟି ସାଧାରଣ ରହିବ ।
ସିଂହ: ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସଠିକ ଦିଗରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ । ସମାଜରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ବୟସ୍କଙ୍କଠାରୁ ସମର୍ଥନ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ବିଶେଷ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବେ । ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରହିବ । କ୍ରୋଧକୁ କାମ ନଷ୍ଟ ନ କରିବାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ସାମାନ୍ୟ ଉନ୍ନତି ହେବ, ବାହାରେ ଖାଇବା ପିଇବାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ ।
କନ୍ୟା: ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବରେ ଅଶାନ୍ତ ରହିବେ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । କ୍ରୋଧ ଏବଂ ଅହଂକାର ମତଭେଦ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ହଠାତ୍ ବଡ଼ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଚାକିରି କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଅଧୀନସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀଙ୍କଠାରୁ କାମ କରାଇବାରେ କଷ୍ଟକର ହେବେ । ଆଜି କୋର୍ଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ତ ମାମଲାକୁ ଏଡାନ୍ତୁ । ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ବିଶେଷ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡିବ ।
ତୁଳା: ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସୁଖଦ ଏବଂ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁକୂଳ ହେବ । ପଦୋନ୍ନତି ସମ୍ଭବ । ଆପଣ ପରିବାର ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଖୁସିର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବିତାଇ ପାରିବେ । ଯାତ୍ରା ଆନନ୍ଦଦାୟକ ହେବ । ବ୍ୟବସାୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଆଜି ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ । ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଅଛି । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଖୁସିର ଦିନ ବିତାଇବେ ।
ବିଛା: ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତାର ସହ ସମାପ୍ତ ହେବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ସନ୍ତୋଷ ଏବଂ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଆପଣ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ବୟସ୍କଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବେ । କାହାର ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ କଷ୍ଟକର କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇପାରିବ । ଆପଣଙ୍କ ପିଲାର ଉନ୍ନତି ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ତୋଷ ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ଦେବ । ଆପଣ କାହାକୁ ଦେଇଥିବା ଋଣ ମଧ୍ୟ ଫେରି ପାଇପାରନ୍ତି ।
ଧନୁ: ଆଜି ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ପଡିବ । କାମ ପ୍ରତି ଉତ୍ସାହର ଅଭାବ ରହିବ । କୌଣସି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ । ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ୟା ଏହାର କାରଣ ହୋଇପାରେ । ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ଚାକିରିରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି । ନୂତନ ସମ୍ପର୍କ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲଭାବେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡିବ । ଯେକୌଣସି ପ୍ରୟାସରେ ସଫଳତା ବିଳମ୍ବ ହୋଇପାରେ । ବିରୋଧୀ କିମ୍ବା ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରୁ ଦୂରେଇ ରୁହ । ଆଜି ବିପଦ ନେବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ।
ମକର: ଆଜି ନକାରାତ୍ମକତାଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି । ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ, କିମ୍ବା ତୁମକୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ । ବ୍ୟବସାୟିକ ଅଂଶୀଦାରଙ୍କ ସହ ମତଭେଦ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ସ୍ୱଭାବକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । କୌଣସି ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିପାରନ୍ତି । ପ୍ରଶାସନିକ ଦକ୍ଷତା କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସହଜରେ ସମାପ୍ତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ।
କୁମ୍ଭ: ଆପଣ ଭ୍ରମଣ ଏବଂ ଉପଭୋଗ କରି ଦିନଟି ବିତାଇବେ । ପରିବାର ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଭୋଜନର ମଜା ନେବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ । ଆପଣ ଭଲ ପୋଷାକ, ଅଳଙ୍କାର ଏବଂ ଯାନବାହାନ ପାଇପାରନ୍ତି । ବ୍ୟବସାୟିକ ସହଭାଗୀତା ଭଲ ହେବ, ଏବଂ ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ । ଦୃଢ଼ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୟାସରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ । ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିବ ।
ମୀନ: ଆପଣଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମାପ୍ତ ହେବ । ଘରର ପରିବେଶ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଖୁସି ରହିବ । ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷୁବ୍ଧତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଉପରେ ବିଜୟୀ ହେବେ । ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ କାମକୁ ସହଜ କରିବ । ଆପଣଙ୍କ ମାତୃପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ପଡିବ ।