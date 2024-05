ETV Bharat / snippets

କାଲି ନିର୍ବାଚନ; ବୁଥ ରିଗିଂ ଆଶଙ୍କାରେ ସିଇଓଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ଅପରାଜିତା- Aparajita writes to CEO

Published : May 24, 2024, 11:53 AM IST

By ETV Bharat Odisha Team

Bhubaneswar MP Aparajita Sarangi writes to CEO regarding Possible rigging ( ETV Bharat Odisha )