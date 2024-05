ETV Bharat / snippets

ନାବାଳକ କାର୍ ଧକ୍କାରେ ଗଲା 2 ଇଂଜିନିୟରଙ୍କ ଜୀବନ, ବାପାକୁ ଉଠାଇ ଆଣିଲା ପୋଲିସ - Pune Porsche Accident

By ETV Bharat Odisha Team Published : May 21, 2024, 9:43 AM IST | Updated : May 21, 2024, 10:09 AM IST

Pune Porsche Accident ( ETV Bharat Odisha )

Pune Porsche Accident: ମୁମ୍ବାଇ: 18 ବର୍ଷ ନହେଉଣୁ ପୁଅ ହାତରେ କାର୍ ଚାବି ଦେଇଥିଲେ ବିଲ୍ଡର ବାପା । ଏହାର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ଭୟଙ୍କର ସଡକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇଲା ପୁଅ । ଶନିବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ପୁଣେରେ ଜଣେ ବିଲ୍ଡରଙ୍କ ନାବାଳକ ପୁଅ କାର୍‌ ଚଳାଇ ଏକ ବାଇକକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା । ଦୁର୍ଘଟଣା ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ ଦୁଇ ଇଞ୍ଜିନୟରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । ତେବେ ଏହି ଘଟଣା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ନାବାଳକକୁ ଅଟକାଇ ପୋଲିସର ଜିମା ଦେଇଥିଲେ । ଏନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ପୋଲିସ । ଅଭିଯୁକ୍ତ ନାବାଳକର ବିଲ୍ଡର ବାପାକୁ ଅଟକ ରଖିଛି ପୋଲିସ । ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ସେ ଜଣ ଜଣାଶୁଣା ବିଲ୍ଡର ଭାବେ ବେଶ ପରିଚିତ ଥିଲେ ।

