IPS ଅନନ୍ୟା ଅୱସ୍ତିଙ୍କୁ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ବ, ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ପ୍ରଥମ ମହିଳା ADC ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ

ଆଇପିଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ଅନନ୍ୟା ଅୱସ୍ତିଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ପୋଲିସ ଏଡିସି ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ସେ ଓଡିଶା ଇତିହାସରେ ଏହି ପଦବୀରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଅଧିକାରୀ । ରିପୋର୍ଟ: ସଞ୍ଜୀବ ରାୟ

IPS ଅନନ୍ୟା ଅୱସ୍ତି (ETV Bharat)
Published : May 31, 2026 at 6:37 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ବର: IPS ଅଧିକାରୀ ଅନନ୍ୟା ଅୱସ୍ତିଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ପୋଲିସ ସହାୟକ-ଡି-କ୍ୟାମ୍ପ (ADC) ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି । ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସରେ ଏହି ସମ୍ମାନଜନକ ପଦବୀରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଅଧିକାରୀ ହୋଇଛନ୍ତି ଅନନ୍ୟା ଅୱସ୍ତି । ତାଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି ସାର୍ବଜନୀନ ସେବାରେ ମହିଳା ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ । ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟପାଳ ଡ଼. ହରିବାବୁ କମ୍ଭମପାଟି ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ।

ରାଜ୍ୟପାଳ ଡ଼. ହରିବାବୁ କମ୍ଭମପାଟିଙ୍କ ସହ ଅନନ୍ୟା ଅୱସ୍ତି (ETV Bharat)

ଆଜି (ରବିବାର) ଲୋକଭବନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରାଜ୍ୟପାଳ, ଓଡ଼ିଶା କ୍ୟାଡରର 2022 ବ୍ୟାଚର IPS ଅଧିକାରୀ ଅନନ୍ୟା ଅୱସ୍ତିଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନୂତନ ଦାୟିତ୍ୱରେ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କର ସଫଳ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ପାଇଁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଥିଲେ । ଏହି ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ସଚିବାଳୟର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ପୋଲିସ ଏଡିସି ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ କଟକର ୟୁପିଡି (Urban Police District)ର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପୋଲିସ କମିଶନର (ଏସିପି) ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ । ଅନନ୍ୟା ଅୱସ୍ତି 2021 ଆଇପିଏସ୍ ଅଧିକାରୀ କୁଲଦୀପ ମୀନାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯିଏକି ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ପୋଲିସ ଅଧିକ୍ଷକ ଭାବରେ ବଦଳି ହୋଇଛନ୍ତି ।

ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ପୋଲିସ ସହାୟକ ପଦବୀକୁ ଏକ ସମ୍ମାନଜନକ ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ । ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ, ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ସମାରୋହ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରୋଟୋକଲ-ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିର୍ବାହ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବାରେ ଏଡିସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି । ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ସରକାରୀ ବିଭାଗ, ପୋଲିସ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଂସ୍ଥା ସହିତ ଘନିଷ୍ଠ ସମନ୍ୱୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଏହି ଭୂମିକା ଆବଶ୍ୟକ ।

ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଦୁଇଜଣ ସହାୟକ-ଡି-କ୍ୟାମ୍ପ ସହାୟତା କରନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଜଣେ ପୋଲିସ ଏଡିସି ଏବଂ ଜଣେ ନୌସେନା ଏଡିସି ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି । ଅନନ୍ୟା ଅୱସ୍ତି ପୋଲିସ ଏଡିସି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ନୌସେନାର ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ହର୍ଷିତ ଦେଓ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ନୌସେନା ଏଡିସି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି ।

ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟପାଳ Xରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟପାଳ ଡକ୍ଟର ହରି ବାବୁ କମ୍ଭମପାଟି, ଆଇପିଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ସୁଶ୍ରୀ ଅନନ୍ୟା ଅୱସ୍ତିଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ପୋଲିସ ସହାୟକ (ଏଡିସି) ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଏଡିସି ଭାବରେ, ତାଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି ମହିଳା ନେତୃତ୍ୱ ଏବଂ ସଶକ୍ତିକରଣରେ ଏକ ଐତିହାସିକ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ । ରାଜ୍ୟପାଳ ତାଙ୍କ ସଫଳ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ପାଇଁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ।"

