ETV Bharat / politics

ଯୁବ ନେତୃତ୍ୱ ସମାବେଶ; ଛାତ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ ଘୋଷଣା, ଏଣିକି ସହରାଞ୍ଚଳରେ ମିଳିବ ହଷ୍ଟେଲ ସୁବିଧା

ଏହି ସମାବେଶରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ପ୍ରାୟ ୫ ହଜାରରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କଲେଜ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଯୋଗଦେଇଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ- ନାରାୟଣ ସାହୁ

YOUNG LEADERS CONCLAVE 2026
ଯୁବ ନେତୃତ୍ୱ ସମାବେଶ 2026 (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 18, 2026 at 10:20 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

କଟକ: ରାଜ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ ସହରମାନଙ୍କରେ ପଢ଼ୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହଷ୍ଟେଲ ସୁବିଧାର ଅଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ସହ ନୂଆ ହଷ୍ଟେଲ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ । ଏହାସହ ମେଧାବୀ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଓ ମାର୍ଗଦର୍ଶନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ । ଆଜି କଟକ ଜେ.ଏନ୍. ଇନଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମ୍‌ରେ ଆୟୋଜିତ ‘ଯୁବ ନେତୃତ୍ୱ ସମାବେଶ’ରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗଦେଇ ଏହା କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ।

ଏହି ସମାବେଶରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ପ୍ରାୟ ୫ ହଜାରରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କଲେଜ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଯୋଗଦେଇଥିବା ବେଳେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୂରଜ, ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।



ନିଜ ଅଭିଭାଷଣରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଛାତ୍ର ରାଜନୀତି ଓ ଛାତ୍ର ନେତୃତ୍ୱର ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିବା ସହ ଛାତ୍ରଜୀବନରୁ ହିଁ ନେତୃତ୍ୱ ନେବାର ଦକ୍ଷତା, ଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ବିକଶିତ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ । ଏଥିସହିତ ବଡ଼ ବଡ଼ ସହରମାନଙ୍କରେ ପଢ଼ୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହଷ୍ଟେଲ ସୁବିଧାର ଅଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ନୂତନ ହଷ୍ଟେଲ ନିର୍ମାଣ ଓ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ​


ମେଧାବୀ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ପରୀକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଓ ମାର୍ଗଦର୍ଶନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜଣାଇଥିଲେ । ଯୁବସମାଜ କେବଳ ଆଗାମୀ ଦିନର ନେତୃତ୍ୱ ନୁହଁନ୍ତି, ବରଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ବିକାଶ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ହୋଇଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ଦକ୍ଷତା, ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଓ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ସକ୍ଷମ ଓ ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ କରିବା ଏହି ସମାବେଶର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଟେ ବୋଲି କହିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ।

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏପରି ପଦକ୍ଷେପକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ । ସେ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟକ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ।


ଅନ୍ୟପଟେ ସରକାରଙ୍କ ଏପରି ଯୁବ ସମାବେଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ କଡା ସମାଲୋଚନ କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ବରିଷ୍ଠ ନେତା କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ ମେୟର ସୁବାସ ସିଂହ । ସେ କହିଛନ୍ତି ଛୁଟି ଦିନରେ ବିଡ଼ିଓ, କଲେଜ ଅଧକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆଣି ବିଜେପି ରାଜନୀତି କରୁଛି। ସରକାରୀ ଟଙ୍କାର ଅପବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି । ସରକାରୀ ବ୍ୟାନରରେ ନିଜ ଦଳର ପ୍ରଚାର କରୁଛି ବିଜେପି । ଏଥିପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିବା ସୁବାସ କହିଛନ୍ତି । ଛାତ୍ର ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡିର ସମର୍ଥନ ଦେଖି ବିଜେପି ଦଳ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଏପରି କରିଛି ।


ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ-ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ତେଜିଲା ରାଜନୀତି: ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପୁନଃପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିବା ଦାବି କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ନବୀନ-ଭକ୍ତ ଆଣିଲେ ଅନିୟମିତତା ଅଭିଯୋଗ

ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ

TAGGED:

CAMPUS ELECTIONS GEN Z
STUDENT UNION REPRESENTATIVES
ଯୁବ ନେତୃତ୍ୱ ସମାବେଶ
ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ
YOUNG LEADERS CONCLAVE 2026

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.