ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ ମହିଳା: ସଂଖ୍ୟା ବଢିଛି କିନ୍ତୁ ରାଜନୀତି ଏବେ ବି ପୁରୁଷ ପ୍ରଧାନ

ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ବିଲ କେବଳ ଏକ ଆଇନଗତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନୁହେଁ, ଦେଶର ରାଜନୈତିକ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ବିଷୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ରିପୋର୍ଟ-ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ରାୟ

Womens Representation in Odisha Assembly Stuck Below 10% for Decades
By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 30, 2026 at 6:43 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଚଳିତ ବର୍ଷ ସାରା ଦେଶରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଓ ରାଜନୈତିକ ଭାବେ ସ୍ପର୍ଶକାତର ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ବିଲ। ମହିଳାମାନଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଭାଗିଦାରୀକୁ ସୁସଙ୍ଗଠିତ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ବାଚିତ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୩୩ ପ୍ରତିଶତ ସଂରକ୍ଷଣ ଦେବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଏହି ବିଲର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଟେ।
୨୦୨୩ ମସିହାରେ ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ସଂସଦର ଉଭୟ ଗୃହରେ ପାରିତ ହୋଇଥିବା “ନାରୀ ଶକ୍ତି ବନ୍ଦନ ଅଧିନିୟମ” ଦେଶର ମହିଳା ସଶକ୍ତୀକରଣରେ ଏକ ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ ଭାବେ ଦେଖା ଯାଇଥିଲା। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ପାଇବା ପରେ ଏହାକୁ ତୁରନ୍ତ ଲାଗୁ କରାଯିବ ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଉଥିଲା । କିନ୍ତୁ ୨୦୨୪ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ଏହା ଲାଗୁ ନହେବା ଏବଂ ୨୦୨୬ ଏପ୍ରିଲ ୧୬ ତାରିଖରେ ସଂସଦର ବିଶେଷ ଅଧିବେଶନରେ ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ବିଲ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ପାରିନଥିବା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଏବେ ଏହାର ଅତୀତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ଉପରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି।

ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ବିଲ ନାମରେ ବିଜେପି ଲୋକଙ୍କୁ ଭ୍ରମିତ କରୁଛି-ବିଜେଡି

ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବିରୋଧୀ ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଥିବା ମୋଦି ସରକାରକୁ ଜୋରଦାର ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି। ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ବିଲ ନାମରେ ବିଜେପି ଲୋକଙ୍କୁ ଭ୍ରମିତ କରୁଛି। ଦଳର ମତାନୁସାରେ, ଏହା ମହିଳାଙ୍କୁ ସଂରକ୍ଷଣ ଦେବା ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ସୀମା ପୁନଃନିର୍ଦ୍ଧାରଣ (ଡିଲିମିଟେସନ୍) କୁ ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଆଣାଯାଇଥିବା ଏକ ରାଜନୈତିକ ଚାଲ ।

ବିଜେଡି ଏହା ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଛି ଯେ, ଯଦି ବିଜେପିର ମହିଳା ସଶକ୍ତୀକରଣ ପ୍ରତି ଇଛାଶକ୍ତି ଥାଆନ୍ତା, ତେବେ ୩୩ ପ୍ରତିଶତ ସଂରକ୍ଷଣକୁ ତୁରନ୍ତ ଲାଗୁ କରାଯାଇଥାନ୍ତା। ୨୦୨୩ ମସିହାରେ ବିଲ ପାରିତ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ୨୦୨୪ ନିର୍ବାଚନରେ ଏହାକୁ ଲାଗୁ ନକରିବାକୁ ବିଜେପିର ଅନିଚ୍ଛା ବୋଲି ବିଜେଡି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି। ଏବେ ବିଜେପି ବିରୋଧୀଙ୍କ ଅସହଯୋଗ ଯୋଗୁ ଏହା ଆଗକୁ ବଢ଼ିନଥିବା କୁହି ମିଥ୍ୟା ଚିତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି ବୋଲି ଦଳ କହିଛି।

ବିଜେଡି ନେତୃତ୍ୱ ଦାବି କରିଛି ଯେ, ଦେଶରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ସାମ୍ୱିଧାନିକ ପଦବୀରେ ସ୍ଥାନ ଦେବାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସର୍ବାଗ୍ରେ ରହିଛି। ପ୍ରବାଦପୁରୁଷ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ୧୯୯୨ ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍ଥାଗୁଡିକରେ ୩୩ ପ୍ରତିଶତ ସଂରକ୍ଷଣ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ପରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ୫୦ ପ୍ରତିଶତକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲେ। ୨୦୧୮ ମସିହାରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାରେ ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ସମ୍ପର୍କିତ ସଙ୍କଳ୍ପ ପାରିତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଦେଶର ୨୨ଟି ଦଳଙ୍କ ସମର୍ଥନ ମଧ୍ୟ ଆଣାଯାଇଥିଲା।

ବିଜେଡି ଉପନେତା ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, “ମହିଳା ସଶକ୍ତୀକରଣରେ ବିଜେଡି ସବୁବେଳେ ଅଗ୍ରଣୀ ଭୂମିକା ନିଭେଇଛି। କେବଳ କଥା ନୁହେଁ, କାମରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ପ୍ରମାଣ କରି ଦେଖାଇଛି।”

ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ବିଜେପିର କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା- କଂଗ୍ରେସ

ସେପଟେ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ବିଜେପି ସରକାରକୁ କଟାକ୍ଷ କରି କହିଛି , ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ନାମରେ ବିଜେପି କେବଳ ରାଜନୈତିକ ନାଟକ କରୁଛି। କଂଗ୍ରେସ ନେତ୍ରୀ ସିପ୍ରା ମଲିକ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି, “ମୋଦି ସରକାର ଆସିବା ପରେ ପ୍ରାୟୋଗିକ ଭାବେ କେତେ ମହିଳାଙ୍କୁ ସଂରକ୍ଷଣ ମିଳିଛି?” ସେ ଏହାକୁ ବିଜେପିର “କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା” ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।

ଜନଗଣନା ଓ ସୀମା ପୁନଃନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପରେ ଏହାକୁ ଲାଗୁ କରାଯିବ-ବିଜେପି

ଅନ୍ୟପଟେ ବିଜେପି ଏହି ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରି କହିଛି ଯେ, ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ବିଲ ୨୦୨୩ରେ ପାରିତ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ଏହାକୁ କେହି ବାତିଲ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି ଏବଂ ଜନଗଣନା ଓ ସୀମା ପୁନଃନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପରେ ଏହାକୁ ଲାଗୁ କରାଯିବ ବୋଲି ଦଳ କହିଛି।

ରାଜନୀତି ବିଶେଷଜ୍ଞ ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣମୟୀ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ମତାନୁସାରେ, “ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ବିଲ ଏକ ଆଇନଗତ ପଦକ୍ଷେପ ଭାବେ ସ୍ଥିର ହୋଇସାରିଛି। କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ସଫଳ ଭାବେ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ସାମାଜିକ ମନୋଭାବର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ମହିଳା ସରପଞ୍ଚମାନେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ।”

ଏପରି ରାଜନୈତିକ ବିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ମହିଳା ସମର୍ଥନରେ “ମହିଳା ଆକ୍ରୋଶ ମଶାଲ ଶୋଭାଯାତ୍ରା” ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ରାଜ୍ୟ ମହିଳା ସଭାନେତ୍ରୀ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ବିଶ୍ୱାଳ କହିଛନ୍ତି, “ବିଜେପି ସବୁବେଳେ ମହିଳାଙ୍କୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ଦେଇଆସିଛି। ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜଣେ ମହିଳା, ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି ସରକାର ଆସିବା ପରେ ବାଚସ୍ପତି ଓ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି।”

ଓଡିଶା ବିଧାନସଭାରେ ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ:
* 1952 ମସିହାରେ 140ଟି ଆସନ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ 3 ଜଣ ମହିଳା (2.14%) ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ।
* 1971ରେ ଏହା ସବୁଠୁ କମ୍ ସ୍ତରକୁ ଗଲା (ପ୍ରାୟ 0%)।
* 2019ରେ ସର୍ବାଧିକ 14 ଜଣ ମହିଳା (9.52%) ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ।
* 2024ରେ 147ଟି ଆସନ ମଧ୍ୟରୁ 11 ଜଣ ମହିଳା (7.48%) ଅଛନ୍ତି।
ଗତ 72 ବର୍ଷରେ ଓଡିଶା ବିଧାନସଭାରେ 2.14% ରୁ 7.48% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 10% କୁ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରିନାହିଁ।

1980 ପରେ ମହିଳାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଗତ କିଛି ବର୍ଷର ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଅନୁସାରେ କେତେକ ସମୟରେ ଉପନିର୍ବାଚନ (by-election) ଦ୍ୱାରା ସଂଖ୍ୟା ବଢିଛି କିନ୍ତୁ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ ମହିଳାଙ୍କ ଭାଗୀଦାରୀ ବହୁତ କମ୍ ରହିଛି।

ଲୋକସଭାରେ ଓଡିଶା ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ:
* 1952–1980 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ କୌଣସି ମହିଳା ନଥିଲେ।
* 1984ରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜଣେ ମହିଳା ନିର୍ବାଚିତ ହେଲେ।
* 1990–2014 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 1–2 ଜଣ ମହିଳା ରହୁଥିଲେ।
* 2019ରେ ବଡ଼ ବୃଦ୍ଧି – 7 ଜଣ (33.33%)
* 2024ରେ କମି 4 ଜଣ (19.05%) ହୋଇଛନ୍ତି।

ଓଡିଶାରେ ମହିଳାଙ୍କ ରାଜନୀତିକ ଭାଗୀଦାରୀ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢୁଥିଲେ ହେଁ ଏହା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନୁହେଁ। ବିଧାନସଭାରେ ସେମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଏଯାଏଁ 10% ଭିତରେ ସୀମିତ ରହିଛି। 2019ରେ ଲୋକସଭାରେ ହୋଇଥିବା ବଡ଼ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରମାଣ କରେ ଯେ, ଯଦି ଦଳମାନେ ଅଧିକ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି, ମହିଳାଙ୍କ ଭାଗୀଦାରୀ ବହୁଗୁଣା ବଢିପାରେ। କିନ୍ତୁ 2024ରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଇଥିବାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା ଯେ, ଏହି ବୃଦ୍ଧି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇନାହିଁ।

ଓଡିଶାରେ ମହିଳାଙ୍କ ରାଜନୀତିକ ସ୍ଥିତିରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁଧାର ଆସୁଛି । କିନ୍ତୁ ସମାନ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ପାଇଁ ଅଧିକ ନୀତିଗତ ପଦକ୍ଷେପ ଓ ରାଜନୀତିକ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ, ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ବିଲ ଏବେ କେବଳ ଏକ ଆଇନଗତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନୁହେଁ, ଦେଶର ରାଜନୈତିକ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ବିଷୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା କେବେ ଓ କିପରି ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ସମଗ୍ର ଦେଶର ଦୃଷ୍ଟି ଏବେ ସଂସଦ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

