ବିଧାନସଭାର ଶୀତ ଅଧିବେଶନରେ କିଏ ପାଲଟିବ ଜନତାଙ୍କ ସ୍ୱର ?
ଓଡ଼ିଶାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ଭୂମିକାକୁ ନେଇ ବିଜେଡି-କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟରେ ଛକାପଞ୍ଝା ଲାଗିରହିଛି । ସଂଖ୍ୟାଦୃଷ୍ଟିରୁ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ ବିରୋଧୀ ବିଜେଡି କିନ୍ତୁ ଶାଣିତ ସ୍ୱରଦ୍ୱାରା ବିଜେପି ପ୍ରତି ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଭାବେ ଉଭାହୋଇଛି କଂଗ୍ରେସ।
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମନ୍ଦିର ବିଧାନସଭାରେ ନୀତି ନିୟମ ପ୍ରଣୟନ ହୁଏ । ସୁସ୍ଥ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନରେ ସରକାରଙ୍କ ଭୂମିକା ଅପେକ୍ଷା ସଶକ୍ତ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଭୂମିକା ଗୁଋତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ବିରୋଧୀ ଦଳ ଯେତେ ସୁଦୃଢ଼ ସେଠି ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେତେ ମଜବୁତ। ତେବେ ଏଠି କିଏ ପାଲଟିବ ବିରୋଧୀଙ୍କ ସ୍ୱର ? ଓଡ଼ିଶାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ଭୂମିକାକୁ ନେଇ ବିଜେଡି କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟରେ ଛକା ପଞ୍ଚା ଲାଗି ରହିଛି। ଯଦିଓ ସଂଖ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ ବିରୋଧୀ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କିନ୍ତୁ କମ ସଂଖ୍ୟା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଶାଣିତ ସ୍ୱର ଦ୍ୱାରା ବିଜେପି ସରକାର ପ୍ରତି ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛି କଂଗ୍ରେସ।
ବଜେଟ ଅଧିବେଶନରେ ଉଠାଇଥିଲା ମହିଳା ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରସଙ୍ଗ
ବିଧାନସଭା ଗତ ବଜେଟ ଅଧିବେଶନରେ ଗୃହରେ ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ ହେବାକୁ ପଡିଥିଲା। ମୂଳରୁ ହିଁ କଂଗ୍ରେସ କଡା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ପୋଷଣ କରି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଅକଳରେ ପକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଥିଲା। ବିଧାନସଭାରେ ଆଲୋଚନାରେ ବାଧା ଉପୁଜିଛି ଦର୍ଶାଇ ବାଚସ୍ପତି କଂଗ୍ରେସର 14 ଜଣ ବିଧାୟକଙ୍କୁ 7 ଦିନ ପାଇଁ ନିଲମ୍ବନ କରାଇଥିଲେ ।
ଗତ ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନରେ, କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକମାନେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଅପରାଧ ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଥିଲେ । ଏହି ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଗୃହ କମିଟି ଗଠନ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଥିଲେ। ଏହାକୁ ନେଇ ବ୍ୟାପକ ବିରୋଧ ଏବଂ ବିଭ୍ରାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଫଳସ୍ୱରୂପ, କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ରାମଚନ୍ଦ୍ର କଡାମଙ୍କ ସମେତ ୧୨ ଜଣ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଅନୁଶାସନହୀନତା ଏବଂ ଅଶାନ୍ତ ଦୃଶ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଗୃହରୁ ସାତ ଦିନ ପାଇଁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଥିଲା।
କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବିରେ ଗୃହରେ ଘଣ୍ଟି ଏବଂ ଝାଞ୍ଜ ବଜାଇଥିଲେ
ସରକାରୀ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ସରୋଜ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଧାନସଭା ଆଚରଣ ଉଲ୍ଲଂଘନ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ନିଲମ୍ବନ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ କରାଯାଇଥିଲା। କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକମାନେ ମହିଳା ଅପରାଧ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରି ୧୨ ଦିନ ଧରି ପ୍ରତିବାଦ କରି ଆସୁଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଦାବି ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଘଣ୍ଟି ଏବଂ ଝାଞ୍ଜ ବଜାଇଥିଲେ। ସୁରକ୍ଷା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରମଣ ଅଭିଯୋଗ କରି ବିଜେଡି କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ୱାକଆଉଟ୍ କରିଥିଲେ। ବାଚସ୍ପତି ସୁରମା ପାଢ଼ୀ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବାରୁ ଗୃହକୁ ବହୁବାର ମୁଲତବୀ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରିଥିଲେ । ସମସ୍ତ ୧୪ ଜଣ ବିଧାୟକ ନିଲମ୍ବିତ ହୋଇଥିଲେ। ସ୍ୱଳ୍ପ କାଳୀନ ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନରେ କଂଗ୍ରେସର ସଂଖ୍ୟା କମ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିଥିଲା କଂଗ୍ରେସ।
ତେବେ ଏଠି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିବାରୁ ଦଳର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ମନୋବଳ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଚଳିତ ଶୀତ କାଳୀନ ଅଧିବେଶନରେ ବରଂ ସ୍ୱରକୁ ଅଧିକ ଶାଣିତ କରିବ କଂଗ୍ରେସ। ଓଡିଶାବାସୀଙ୍କ ସ୍ୱର ପାଲଟିବ କଂଗ୍ରେସ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ରାମଚନ୍ଦ୍ର କଡାମ।
ଆମେ ସାଢ଼େ ଚାରି କୋଟି ଜନତାଙ୍କ ସ୍ୱର ହୋଇ ଲଢ଼ୁଛୁ-କଂଗ୍ରେସ
‘କଂଗ୍ରେସର ସଂଖ୍ୟା କମ ହୋଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ସାଢ଼େ ଚାରି କୋଟି ଜନତାଙ୍କ ସ୍ୱର ହୋଇ ଲଢ଼ୁଛୁ। ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ପାଇଁ,ଓଡ଼ିଶାର ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ଆମେ ଲଢେଇ କରିବୁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପିର ବିକକ୍ପ ହିଁ କଂଗ୍ରେସ। ବିଜେପି ସରକାର ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ସରକାରକୁ ଆସିଥିଲା ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିନାହିଁ। ଆଜି ପ୍ରତିଦିନ ମହିଳା ,ଆଦିବାସୀ ,ଦଳିତ ମାନେ ନିର୍ଯ୍ୟାତନାର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଏକ ହାଉସ କମିଟି ଦାବି କରିଥିଲୁ, ହେଲେ ସରକାର ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ବିଜେପି-ବିଜେଡି ମିଳିତ ଭାବେ ଅଛନ୍ତି । ଆମେ ଆମ ଲଢେଇ ଜାରି ରଖିବୁ’ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳର ନେତା ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାଡାମ।
ଓଡିଶାରେ ବିଧାନସଭାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ହେଉଛି ପ୍ରମୁଖ ବିରୋଧୀ ଦଳ।୫୧ ଟି ସିଟ ଦଖଲ କରିଥିବା ବିଜେଡି ଗଠନ ମୂଳକ ଭାବେ ନିଜର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛି । ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନରେ ଖୁଵ କମ ସମୟ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି । ଲୋକପ୍ରିୟ ନବୀନଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତି ବିଧାୟକ ଦଳ ଭିତରେ ବେଳେବେଳେ ଏକ ଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଏମିତି କି ଗତ ଅଧିବେଶନରେ ନବୀନ ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଦର୍ଶାଇ ଦିଲ୍ଲୀ ଗଲେ । ଦଳର କି ଆଭିମୁଖ୍ୟ ରହିବ ସେ ନେଇ ବିଧାୟକ ମାନେ ବାଟବଣା ଭଳି ମନେ ହେଉଛି।
ଗୃହକୁ ଚଳେଇ ନଦେବା ଶାଣିତ ସ୍ୱର ନୁହେଁ-ବିଜେଡି
ଏ ଊପରେ ମତ ରଖି ବିଜେଡି କହିଛି, 'ବିଧାନସଭାରେ ଶାଣିତ ସ୍ୱରର ଅର୍ଥ କଣ ବୁଝି ହେଉନି । ବିଧାନସଭାରେ ବାରମ୍ବାର ଭେଲକୁ ଯିବା , ପୋଡିୟମକୁ ବାଡେଇବା, ଗୃହକୁ ଚଳେଇ ନଦେବା, ଗୃହରେ ବାଚନିକ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଯଦି ଶାଣିତ ସ୍ୱର କୁହଯାଏ ମୁଁ ଦୁଃଖିତ । ସେପରି ସ୍ୱରକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେନା। ବିଧାନସଭାରେ ଆପଣ ନିଜ ସ୍ୱରକୁ ଉଚ୍ଚ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱରକୁ ଉତ୍ଥାପନ କରିବେ । ଯେଉଁ ଦଳ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସ୍ୱରକୁ ଯେତେ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ କରିପାରେ ବିଧାନସଭାରେ ସେ ଜନତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ପ୍ରତିନିଧି । ରାଜ୍ୟର ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି ଯାହାକୁ ବିଜେଡି ବିଧାନସଭାରେ ଉଠାଇବ । ଏବେ ସମସ୍ୟା ଘେରରେ ରାଜ୍ୟ ଜର୍ଜରିତ। ଚାଷୀ ଧାନ ବିକ୍ରି ପ୍ରସଙ୍ଗ, ମହିଳା ନିର୍ଯ୍ୟାତନା ଭଳି ବହୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି ଯାହା ବିଜେଡି ଉଠାଇବ' ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ଦଳର ଉପନେତା ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ । କଂଗ୍ରେସ ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ବକୁ ଜାହିର କରିବା ପାଇଁ ବିଜେଡି ବିଜେପି ମେଣ୍ଟ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ବିଧାନସଭାରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠେ । ସେଥିପ୍ରତି ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରାଯାଏ । ନୀତି ନିୟମ ଭିତରେ ରହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବିଧାନସଭାରେ ଗୃହରେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ସମନ୍ୱୟର ଅଭାବ ଦେଖାଯାଏ, ସକାରାତ୍ମକ ଆଲୋଚନା ନହୋଇ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ଆଚରଣ ଦେଖାଦିଏ ସେତେବେଳେ ବାଧା ଉପୁଜେ ବୋଲି ମତ ରଖିଛନ୍ତି ରାଜନୈତିକ ବିଶେଷଜ୍ଞ ରବି ଦାଶ।
ପ୍ରକୃତ ବିରୋଧୀ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ-ରାଜନୈତିକ ବିଶେଷଜ୍ଞ
ସଂଖ୍ୟା ଯାହା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକୃତ ବିରୋଧୀ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବିଜେଡି କି ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ଅସ୍ପଷ୍ଟ । ନବୀନ ବିଧାନସଭାକୁ ନ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଜେଡି ଭାଗ ନେବେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବିଜେଡି ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳର ଭୂମିକାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ପାରିନଥିଲା । ନୂଆପଡା ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ପରେ ବିଜେଡିର ଅନୁଭବ ହେଲା ଯେ, ବିରୋଧୀ ଭୂମିକାରେ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ସରକାରଙ୍କ ବିଫଳତାକୁ କହିବା ବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ନିତିଗତ ଆଦର୍ଶ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କଂଗ୍ରେସ ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳର ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ। ବିଧାନସଭାର ନୀତି ନିୟମ ଭିତରେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବା ଉଚିତ। ଉଭୟ ବିରୋଧୀଙ୍କ ସମନ୍ୱୟର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରବି ଦାଶ୍।
ତେବେ ଆସନ୍ତା 27ରୁ ଅରମ୍ଭ ହେବ ବିଧାନସଭାର ଶୀତ କାଳୀନ ଅଧିବେଶନ । ଚଳିତ ଅଧିବେଶନରେ ଉଭୟ ବିରୋଧୀ ବିଜେଡି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ କିଭକି ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆୟୁଧ କରି ବିରୋଧୀ ଦଳ ସରକାରକୁ ଅକଳରେ ପକାଉଛି ତାହା ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ।
