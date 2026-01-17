ଚାଲିଛି ସଂଗଠନ ସଜଡା, ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଭାବେ ଉଭା ହେବ କି କଂଗ୍ରେସ ?
୨୦୨୭ରେ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ପୌରପାଳିକା ନିର୍ବାଚନକୁ ନଜରରେ ରଖି ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁଣି ଥରେ ସଶକ୍ତ ହେବ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ । ଏଥିପାଇଁ ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସରିଛି ।
Published : January 17, 2026 at 1:24 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଗୋଟିଏ ପଟେ ଦଳରୁ ନେତା ବିଦା ହେଉଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟପଟେ ଚାଲିଛି ଘର ସଜଡା । ଲୋକଙ୍କ ସ୍ବର ପାଲିଟି ପୁଣି ଥରେ ଫର୍ମକୁ ଫେରିବ ବୋଲି କଂଗ୍ରେସ ଆଶାବାଦୀ । ୨୦୨୭ରେ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ପୌରପାଳିକା ନିର୍ବାଚନକୁ ନଜରରେ ରଖି ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁଣି ଥରେ ସଶକ୍ତ ହେବ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ । ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ ଏକାଠି ହେବେ ନେତା ଓ କର୍ମୀ, କଂଗ୍ରେସ ଦଲର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସରିଛି। ପ୍ରଭାରୀ ଅଜୟ ଲଲୁ ,ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଦଳ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ ସାଙ୍ଗଠନିକ ଘର ସଜଡ଼ା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟାପାର କମିଟରେ ବୈଠକରେ ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି।
ଜନତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସଭାଜନ ହେବାକୁ ଭକ୍ତ ଦାସଙ୍କ ଆହ୍ବାନ:
ସେହିପରି ଦଳର ସବୁ ଛାମୁଆ ସଂଗଠନ ସହ ପ୍ରଭାରୀ ଏବଂ ପିସିସି ସଭାପତି ଆଲୋଚନା କରି ଦଳକୁ କିଭଳି ଅଧିକ ଜନାଦୃତ କରିହେବ ସେନେଇ ବିଚାର ବିମର୍ଶ ଚାଲିଛି । ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଘରେ ଘରେ ପୁର ପଲ୍ଲୀରେ କ୍ରିୟାଶୀଳ କରି ବିଶ୍ୱାସଭାଜନ କରିବାକୁ ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଦାଶ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି । ଦୀର୍ଘ ୨୭ ବର୍ଷ ହେବ କ୍ଷମତା ଠାରୁ ଦୂରରେ ଥିବା କଂଗ୍ରେସକୁ ଜନାଦୃତ କରି ଓଡି଼ଶାବାସୀଙ୍କ ପାଖରେ ଆସ୍ଥାଭାଜନ ହେବା ପାଇଁ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ଦଳ। ଦଳ ଭିତରେ ସମସ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ ବିବାଦ ଭୁଲି ସମସ୍ତେ ଏକ ହୋଇ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦଳକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି। ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାରର ବିଫଳତାକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ।
ବୈଠକ ଗୁଡିକରେ ବ୍ୟାପକ ରୋଡମ୍ୟାପ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି:
୨୬ ବର୍ଷ ତଳେ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ହାତରୁ କ୍ଷମତା ଯିବା ପରେ ବିଜେଡି ବିଜେପି ବର୍ଷର ମିଳିତ ସରକାର ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ୨୫ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷମତାକୁ କବଜା କରି ରଖିଥିଲା । ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର କ୍ଷାମତାରେ ଥିବା ବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ଆଶା ପୂରଣ କରିବାରେ ଫେଲ ମାରିଛି । ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଓଡି଼ଶାବାସୀଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିବା, ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଦଳର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ଏବଂ ଖାସକରି ଜନସାଧାରଣ କିଭଳି କଂଗ୍ରେସକୁ ଭରସା କରିବେ ତାହା ଉପରେ ସାଙ୍ଗଠନିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନେଇ ବୈଠକ ଗୁଡିକରେ ବ୍ୟାପକ ରୋଡମ୍ୟାପ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ବ୍ଲକ କଂଗ୍ରେସ କୁ ଅଧିକ କ୍ରିୟାଶୀଳ ନେଇ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ଦାସ ।
ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ କହିଛନ୍ତି, " ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ୩୩ ଟି ସାଙ୍ଗଠନିକ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଘୋଷଣା ସରିଛି। ଏବେ ବ୍ଲକ ସଭାପତି ଏବଂ ବ୍ଲକ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଉଛି। ଏହା ସହିତ କଂଗ୍ରେସ ନୂତନ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଏବଂ ଏହାର ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ, ବିଳମ୍ବରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏକ ସଦସ୍ୟତା ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ୧୫ଟି ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲା କମିଟି ଫାଇନାଲ ହୋଇସାରିଛି। ଖୁବଶୀଘ୍ର ଘୋଷଣା ହେବ। ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟାପାରରେ ମଧ୍ୟ ୩ ଜଣ ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ସାମିଲ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ କାଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ। ସଂଗଠନ ମଜବୁତ ହେବାପରେ ଆସନ୍ତା ୨ ମାସ ଭିତରେ ସଂଗଠନକୁ ବୁଥ ସ୍ତରକୁ ନିଆଯିବ। ଆଡଭାଇଜରୀ କମିଟି ଗଠନ କରାଯିବ। ଏହି କମିଟିରେ ୨୦ ଜଣ ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ଏବଂ ବିଧାୟକଙ୍କ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯିବ ।"
- କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ୨୦୨୭ ପୌରପାଳିକା ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରର ସମାବେଶ ଏବଂ ପ୍ରସଙ୍ଗ-ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରଚାର ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛି ଦଳ। କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଭକ୍ତ ଦାଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ରାଜ୍ୟରେ କଂଗ୍ରେସକୁ ପୁନଃ ଜୀବିତ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି।
- ରାଲି ଏବଂ ସାଧାରଣ ସଭା ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ କଂଗ୍ରେସ। ୨୦୨୫ ରେ କଂଗ୍ରେସ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସମ୍ବିଧାନ ବଞ୍ଚାଓ ସମାବେଶ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲା,ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ,ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବାକୁ ନଜର ରଖିଛି।
- କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ବୁଥ୍ ସ୍ତରରେ ଏହାର ସଂଗଠନକୁ ମଜବୁତ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛି, ପ୍ରାୟ ଦେଢ଼ ଲକ୍ଷ ବୁଥ୍ ଚିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି।
- ପ୍ରସଙ୍ଗ-ଭିତ୍ତିକ ଅଭିଯାନ ଉପରେ AICC ର ଫୋକସ।
- ରାଜ୍ୟରେ ମହିଳା ସୁରକ୍ଷା, ଚାଷୀ ସମସ୍ୟା, ବେରୋଜଗାରୀ,ପ୍ରଶାସନିକ ବିଫଳତା,ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତି ଏବଂ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରିଛି।
ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଦାସଙ୍କ ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶା ଗସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ:
ଆଜିଠୁ ଆସନ୍ତା ୨୦ ଜାନୁଆରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶା ଗସ୍ତକରି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବେ। ଆଜି ଝାରସୁଗୁଡାଠାରେ ଏମସିଏଲ ଅଡିଟୋରିୟମଠାରେ ସଭାରେ ଯୋଗଦାନ କରିବେ । ଆସନ୍ତାକାଲି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ତଳସରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର କରମଡ଼ିହିଠାରେ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସହ ପଥପ୍ରାନ୍ତ ସଭା କରିବେ। ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ରାଉରକେଲାରେ ବିଶ୍ରା ଛକରୁ କଂଗ୍ରେସ ଭବନକୁ ପଦଯାତ୍ରା ଏବଂ ରାଉରକେଲା କଂଗ୍ରେସ ଭବନଠାରେ ଦଳୀୟ ନେତା ଓ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ। ୧୯ତାରିଖରେ ରାଜଗାଙ୍ଗପୁରରେ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ।୨୦ ତାରିଖରେ ବରଗଡ଼ରେ ଏକ ବିଶାଳ ଚାଷୀ ସମାବେଶରେ ଯୋଗଦାନ କରିବେ ପିସିସି ସଭାପତି।
ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସର ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ:
ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାରର ଚରମ ବିଫଳତା ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି କଂଗ୍ରେସ। ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ମନରେଗା ଯୋଜନାରୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନାଁ ହଟାଇ ଭି ଜି ରାମ ଜୀ ଯୋଜନାକୁ ବିରୋଧକୁ ବ୍ୟାପକ କରି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଶ୍ରମିକ ମାରଣ ନୀତି ବିରୋଧରେ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ବିକ୍ଷୋଭ ଜାରି ରହିଛି। ସେହିପରି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ବିଜୁଳି ବିଭ୍ରାଟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଲଢେଇ କରିବ ଦଳ। ସୁରକ୍ଷା ଜମା ହେଉ କିମ୍ବା ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟର ହେଉ, ଟାଟା କଂପାନୀ ବିରୋଧରେ ବିଜୁଳି ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ସହ ମିଶି ଦଳକୁ ଅଧିକ ଲୋକାଭିମୁଖୀ କରିବାକୁ ଯୋଜନା ହୋଇଛି। ସେହିପରି ଧାନ କିଣାରେ ବ୍ୟାପକ ଅନିୟମିତତା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି କଂଗ୍ରେସ । ମଣ୍ଡି ଅବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁ ରହିଛି l ପିସିସି ସଭାପତିଙ୍କ ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶା ଗସ୍ତ ବେଳେ ଉକ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗୁଡିକୁ ନେଇ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆହୁରି ଜୋରଦାର କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଦାସ।
ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡିର ନୈରାଶ୍ୟଜନକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିବା ପରେ ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଭାବେ ଉଭୟ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ମଧ୍ୟରେ କଡା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଲୋକମାନଙ୍କ ମନ ଜିଣିବାକୁ ବିଜେଡି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପଦର୍ଶନ କରୁଛି। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ରାଜନୈତିକ ସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରମୁଖ ବିରୋଧୀ ବିଜେଡି ସଂଗଠନ ଭାଙ୍ଗିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ନବୀନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ଉପରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି ହେବାଭଳି ଅନୁଭବ ହେଉଛି ବୋଲି ଦଳୀୟ ମହଲରୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ମଧ୍ୟ ହେବାକୁ ଲାଗିଲାଣି। ବିଜେଡ଼ିରୁ ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରାଯାଉଛି । ଏହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ବିଜେଡି ଛାଡି ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି ବହୁ ବିଜେଡି ନେତା ଓ କର୍ମୀ । ବିଜେପି ମଧ୍ୟ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନର ସରକାରରେ ମୋଦି କ୍ରେଜକୁ ଆଧାର କରି ଲୋକଙ୍କ ସରକାରକୁ ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରି କ୍ଷମତା ପାଇଁ ଧିରେ ଧିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ।
ବିଜେଡି ବିଜେପିର ଭିତିରୀ ସମ୍ପର୍କ ରହିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣି କଂଗ୍ରେସ ଏହାର ଫାଇଦା ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛି। ବିଜେଡିର ପତନକୁ ନଜରରେ ରଖି ବିଜେପି ସରକାରର ଏକମାତ୍ର ବିକଳ୍ପ ଭାବେ ଉଭା ହେବାକୁ କଂଗ୍ରେସ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି।ତେବେ ଦଳ ଭିତରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ ଏବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ପ୍ରଶମନ କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଂଗ୍ରେସ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକମାତ୍ର ବିକଳ୍ପ କଂଗ୍ରେସ। ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ ଦଳୀୟ ସଂଗଠନ କୁ ସୁଦୃଢ଼ କରାଯିବ। ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେଭେଲରେ ବହୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେଇଛି କଂଗ୍ରେସ। ସରକାରଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଉଛି। ଦୀର୍ଘବର୍ଷ ହେବ କଂଗ୍ରେସ କ୍ଷମତା ରେ ନଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଦଳୀୟ କର୍ମୀଙ୍କ ମନୋବଳ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ତାର ପୁନର୍ଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି, ତାଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତାକୁ ପାଥେୟ କରି ଲୋକମାନେ ନିଜର ସ୍ୱତଃପୁତ ଭାବେ ଯୋଡି ହେଉଛନ୍ତି।
କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଅଶୋକ ଦାଶ କହିଛନ୍ତି," କଂଗ୍ରେସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବାର ମାନସିକତାରେ ଅଛି। ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ ଦଳର ସଂଗଠନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି। ପିସିସି ସଭାପତି ଏବଂ ପ୍ରଭାରୀ ପ୍ରତ୍ୟକ ମାସରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟକ ଜିଲ୍ଲା ବ୍ଲକ ୱାର୍ଡ ଏବଂ ବୁଥ ସ୍ତରରୁ ଦଳ ଅଧିକ ସଶକ୍ତ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଯତ୍ନବାନ ହୋଇଛନ୍ତି। ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରର ନେତତ୍ୱ ସହ କଂଗ୍ରେସ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଫୋକସ ଦିଆଯାଉଛି । ରାଜ୍ୟରେ ବହୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଛି। ସରକାର ସବୁ ସ୍ତରରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଚାଷୀଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ର, ମହିଳା ମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାରେ ଉଦାସୀନତା, ବେକାରୀ ,ଏସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ତଳ ସ୍ତରରୁ ଲଢେଇ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।"
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ଶାସନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଏବଂ ସେବା ପ୍ରଦାନକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ୨୦୨୭ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ପଞ୍ଚାୟତ ପୁନର୍ଗଠନ ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରସ୍ତୁତି କେତେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହେବ ତାହା ଆଗକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ।
