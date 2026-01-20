କାହିଁକି ତିନିଦିନ ଧରି ନବୀନ ନିବାସରେ ବସିଥିଲା ବିଧାୟକ ବୈଠକ ? ନିଲମ୍ବନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ କାହିଁକି ହେଲା ବନ୍ଦ ?
ଏବେ ବିଜେଡି ଶିବିରରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ଭୟ । ସମସ୍ତେ ଆଶଙ୍କା ଭିତରେ । କେତେବେଳେ କାହା ବିରୋଧରେ ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ କିଏ କହିବ !
Published : January 20, 2026 at 1:21 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ତିନି ଦିନ ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ବୈଠକ ଡାକିଲେ । ଆଲୋଚନା କଲେ । ବିରୋଧୀ ବି଼ଜେଡି ଦଳରେ ଆଶାର ସଞ୍ଚାର ହୋଇଥିଲା । ସମସ୍ତେ ଭାବିନେଲେ, ସକ୍ରିୟ ହେଲେଣି ନବୀନ ବାବୁ । ଏବେ ବିଜେଡି ପୁଣି ଫର୍ମକୁ ଫେରିବ । ହେଲେ ତୃତୀୟ ଦିନ ବୈଠକ ପରେ ନବୀନ କଲେ ବଡ ଘୋଷଣା । ଦୁଇ ବିଧାୟକ ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର ଓ ସନାତନ ମହାକୁଡ଼ଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଲେ । ଦଳରୁ ନିଲମ୍ବିତ କଲେ । ଆଉ ତା ପରଠାରୁ ବିଧାୟକ ବୈଠକ ବନ୍ଦ । ସଂଗଠନ ସଜାଡିବା କିମ୍ବା ବିଧାୟକଙ୍କ ମତ ଶୁଣିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ବି ବନ୍ଦ ।
ବିଜେଡି ଶିବିରରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ଭୟ
ବିଜେଡି ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ହଠାତ କାହିଁକି ଏମିତି ସକ୍ରିୟ ହୋଇ ପଡିଲେ ? ଏମିତି ବିଧାୟକ ବୈଠକ ଡାକିବା ପଛର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ ? ଆଉ ତିନିଦିନ ପରେ ଅଚାନକ ବନ୍ଦ କରିବାର କାରଣ କଣ ? ରାଜନୈତିକ ସମୀକ୍ଷକଙ୍କ ଅନୁମାନ ଯେ, ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପୂର୍ବରୁ ବିଧାୟକଙ୍କ ବୈଠକ ବାହାନାରେ ନବୀନ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଥିଲେ । ହେଲେ ଏହା ପରେ ବିଜେଡି ଶିବିରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ଭୟ । ସମସ୍ତେ ଏବେ ଭୟ ଓ ଆଶଙ୍କା ଭିତରେ । କେତେବେଳେ କାହା ବିରୋଧରେ ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ କିଏ କହିବ !
ବିଜେଡି ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିଧାନସଭାର ଶୀତ ଅଧିବେଶନକୁ ନିୟମିତ ଆସୁନଥିଲେ । କିମ୍ବା ବିଧାୟକଙ୍କ ସହିତ ନିୟମିତ ବୈଠକ କରୁନଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ହଠାତ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ନବୀନ ନିବାସ ଡାକି ବୈଠକ କଲେ । ମାତ୍ର ତିନି ଦିନ ଏହି ବୈଠକ ପରେ ଏବେ ତାହା ବନ୍ଦ । ଗତ ୧୨ ତାରିଖରେ ନବୀନ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ବିଧାୟକ ବୈଠକ କରିଥିଲେ । ଏଥିରେ ୧୦ ଜଣ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଡକାଯାଇଥିଲା । ବୈଠକ ବାବଦରେ ସୂଚନା ଓ ଫଟୋ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ।
କାହିଁକି ଡାକିଥିଲେ ତିନିଦିନିଆ ବୈଠକ
କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ, ବିରୋଧ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ୧୦ ଜଣ ବିଧାୟକଙ୍କ ସହ ସେମାନଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିକାଶ ଓ ସଂଗଠନ ସଂପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରଥମ ଦିନର ଏହି ବୈଠକରେ ବିଧାୟିକା ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ, ସୁଜାତା ସାହୁ, ବିଧାୟକ ବିଶ୍ବରଂଜନ ମଲ୍ଲିକ, ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣ ଜେନା, ସୁଶାନ୍ତ ରାଉତ, ପ୍ରଦୀପ ସାହୁ, ତୁଷାରକାନ୍ତି ବେହେରା, ନବ ମଲ୍ଲିକ, ଶାରଦା ଜେନା ଓ ରମାକାନ୍ତ ଭୋଇ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ।
ପରଦିନ ଅର୍ଥାତ ୧୩ ତାରିଖରେ ପୁଣି ନବୀନ ନିବାସରେ ନବୀନ ୯ ଜଣ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଡାକି ବୈଠକ କରିଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କୁ ସମାନ କଥା କହିଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ୟା ଓ ଦଳୀୟ ସଂଗଠନ ସଂପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ । ତୃଣମୂଳସ୍ତରରେ ଦଳର ସଂଗଠନକୁ ମଜବୁତ କରିବା ସହ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଅଗ୍ରାଧିକାର ଭିଭିରେ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ । ଦ୍ବିତୀୟ ଦିନରେ ଏହି ବୈଠକରେ ବିଧାୟିକା ମନୋରମା ମହାନ୍ତି, ବିଧାୟକ ନିରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀ, ଅଶ୍ବିନୀ କୁମାର ପାତ୍ର, ବ୍ରଜକିଶୋର ପ୍ରଧାନ, ବ୍ୟୋମକେଶ ରାୟ, ସଞ୍ଜୀବ ମଲ୍ଲିକ, ଚକ୍ରମଣି କହଁର, ଗୌତମବୁଦ୍ଧ ଦାସ ଓ ମାଧବ ଧଡ଼ା ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ।
ତୃତୀୟ ବୈଠକ ଦିନେ ଛାଡି ତହିଁ ପରଦିନ ଅର୍ଥାତ ୧୫ ତାରିଖରେ କଲେ । ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ୧୦ ଜଣ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସେହି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ୟା ଓ ଦଳୀୟ ସଂଗଠନ ସଂପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ । ବିଧାୟିକା ବର୍ଷା ସିଂ ବରିହା, ବିଧାୟକ ମନୋହର ରନ୍ଧାରୀ, ଧ୍ରୁବ ଚରଣ ସାହୁ, ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା, ଗଣେଶ୍ବର ବେହେରା, ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ବେହେରା, ନଳିନୀକାନ୍ତ ପ୍ରଧାନ, ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର, ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଦିଶାରୀ ଓ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସେଠୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ।
ଅସଲ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା କି ଅରବିନ୍ଦ, ସନାତନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ !
ହେଲେ ସେହି ସଂଧ୍ୟାରେ ହିଁ ଦଳର ଦୁଇଜଣ ବିଧାୟକ ପାଟକୁରାର ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର ଓ ଚମ୍ପୁଆର ସନାତନ ମହାକୁଡଙ୍କୁ ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ନବୀନ ସସପେଣ୍ଡ କଲେ । ତାହା ଥିଲା ଗୁରୁବାରର ଘଟଣା । ଇତିମଧ୍ୟରେ ଶୁକ୍ରବାର, ଶନିବାର ରବିବାର ଓ ସୋମବାର ନବୀନ ନିବାସରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଆଉ ବିଧାୟକଙ୍କ ବୈଠକ କରିନାହାନ୍ତି । ମାତ୍ର ୩ ଦିନରେ ୫୦ରୁ ୨୯ ବିଧାୟକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ପରେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି । ନବୀନ ବୋଧହୁଏ ଏପରି ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ସେହି ୩ ଦିନର ବିଧାୟକଙ୍କ ବୈଠକ ଡାକୁଥିଲେ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ୧୦ ଜଣ, ୯ ଜଣ ଓ ୧୦ ଜଣ ଏମିତି ପ୍ରତିଦିନ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର କିଛି କିଛି ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଡାକି ଆଲୋଚନା ପରାମର୍ଶ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ସକ୍ରିୟତା ଦେଖାଇବାର ଅସଲ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବୋଧହୁଏ ଥିଲା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ । ଯେଉଁଦିନ ଅରବିନ୍ଦ ଓ ସନାତନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କଲେ, ସେଦିନ ବୈଠକକୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାର ୨ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଡାକିଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାର ବିଧାୟକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଡାକିଥିଲେ ।
ବଡ଼ ନିଷ୍ପରି ନେବା ପୂର୍ବରୁ ନବୀନ ଦେଖାଉଥିଲା ସକ୍ରିୟତା
ରାଜନୈତିକ ସମୀକ୍ଷକ କେ ରବି କହିଛନ୍ତି, "ନବୀନ ଏହି ବୈଠକ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପରେ ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ତାଙ୍କର ସକ୍ରିୟତା ଓ ଚଳଚଞ୍ଚଳତାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଥିଲା । ସେ ଯେ ସଂଗଠନ ବିଷୟରେ ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତୃଣମୂଳସ୍ତରରୁ ସଂଗଠନ ସଜାଡିବାରେ ଗୁରୁତ୍ବ ଦେଉଛନ୍ତି ତା'ର ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ୨ ଜଣ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ସସପେଣ୍ଡ କରିବା ପରେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ବନ୍ଦ ଏବେ ନୂଆ ଚର୍ଚ୍ଚା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ନବାନ ବୋଧହୁଏ ଏପରି ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପରି ନେବାକୁ ସେହି ୩ ଦିନର ବିଧାୟକଙ୍କ ବୈଠକ ଡାକୁଥିଲେ । ୧୦ ଜଣ, ୯ ଜଣ ଓ ୧୦ ଜଣ ଏମିତି ପ୍ରତିଦିନ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର କିଛି କିଛି ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଡାକି ଆଲୋଚନା ପରାମର୍ଶ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ସକ୍ରିୟତା ଦର୍ଶାଉଥିଲେ । ଅସଲ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ।"
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ଯେଉଁଦିନ ଅରବିନ୍ଦ ଓ ସନାତନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କଲେ ସେଦିନ ବୈଠକକୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାର ୨ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଡାକିଥିଲେ । ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାର ବିଧାୟକଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସହ ଡାକିଥିଲେ । କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପରେ ଆଉ ବିଧାୟକଙ୍କ ବୈଠକ ନାହିଁ । ସଂଗଠନ ସଜାଡିବା କିମ୍ବା ବିଧାୟକଙ୍କ ମତ ଶୁଣିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଉ ନାହିଁ । ବିଜେଡି ଭିତରେ ଏବେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ବିଧାୟକମାନେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଭୟରେ ରହିଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ ଯେ କାହା ବିରୋଧରେ ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନହେବ ତାହା କେହି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି । ନବୀନ ବୋଧହୁଏ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ୩ ଦିନ ବିଧାୟକଙ୍କ ବୈଠକ ଡାକୁଥିଲେ । ପ୍ରତିଦିନ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର କିଛି କିଛି ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଡାକି ଆଲୋଚନା ପରାମର୍ଶ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ସକ୍ରିୟତା ଦର୍ଶାଉଥିଲେ ।”
ନବୀନ ନିୟମିତ ଏମିତି ବୈଠକ କରନ୍ତି-ବିଜେଡି
ସେପଟେ ବିଜେଡି ମୁଖପାତ୍ର ଲେନିନ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି, "ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିୟମିତ ହୋଇଥାଏ । ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଦଳର ସଭାପତି ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତି । ନିୟମିତ ବୈଠକ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି । ସେହିପରି ନବୀନ ବାବୁ ଦେଶର ଜଣେ ବଡ଼ ନେତା । ବିଭିନ୍ନ କମିଟମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କର ରହିଛି । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ୩ ଦିନ ବିଧାୟକ ବୈଠକ ହୋଇଛି । ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଜାରୀ ରହିବ । କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ବୈଠକ ବସିନଥିଲା
