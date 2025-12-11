ETV Bharat / politics

ନୂଆ ଦଳ ଗଢିବେ କି ମୋକିମ ? କାହିଁକି ଲେଖିଲେ ଏମିତି ଚିଠି

ମୋକିମଙ୍କ ଏଭଳି ଚିଠିକୁ ନେଇ ଏବେ ଓଡିଶାରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ସବୁଠି ଚର୍ଚ୍ଚା । ଦଳୀୟ ବ୍ୟାପାରକୁ ବାହାରେ ପ୍ରଘଟ କରିବା ଆଦୌ ଠିକ ନୁହେଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ।

why did mohammed moquim write such a letter
କାହିଁକି ଏମିତି ଚିଠି ଲେଖିଲେ ମୋକିମ ? ଗଢିବେ କି ନୂଆ ଦଳ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : December 11, 2025 at 8:08 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡିଶା କଂଗ୍ରେସର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବିବାଦ ଏବେ ତୀବ୍ର ରୂପ ନେଇଛି । ଦଳ ଭିତରେ ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ ଏତେ ଉଗ୍ର ହୋଇଛି ଯେ, ଦାଣ୍ଡରେ ପଡି ହାଟରେ ଗଡୁଛି । ଦଳୀୟ ନେତୃତ୍ୱକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ବୁଧବାର ଦିନ ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତ୍ରୀ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ତଥା ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସର ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟାପାର କମିଟି ସଦସ୍ୟ ମହମ୍ମଦ ମୋକିମ। ମୋକିମଙ୍କ ଏହି ଚିଠି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଖାଲି ରାଜ୍ୟ ନୁହେଁ, ଜାତୀୟ ରାଜନିତୀରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ର ବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛି। କାରଣ ଏହି ଚିଠିକୁ ନେଇ ଦଳ ଭିତରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି ବାକବିତଣ୍ଡା । ଏହା ଉପରେ ମତ ରଖୁଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସର ବରିଷ୍ଠ ନେତୃତ୍ୱ। ତେବେ ଏ ନେଇ ହାଇ କମାଣ୍ଡ କି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ।

କଂଗ୍ରେସ ଭିତରେ ଜଳୁଛି ଅସନ୍ତୋଷର ନିଆଁ

କାହିଁକି ଏମିତି ଚିଠି ଲେଖିଲେ ମୋକିମ ? ଗଢିବେ କି ନୂଆ ଦଳ (Etv Bharat)

ନିରନ୍ତର ଭାବେ ୨୬ ବର୍ଷ ଧରି କ୍ଷମତାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଥିବା କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଏବେ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇ ଗତି କରୁଛି। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି । ଦଳରେ ଯୁବ ବର୍ଗଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ ..ଏ ସବୁକୁ ନେଇ ବୁଧବାର ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ମହମ୍ମଦ ମୋକିମ। ସେତିକି ନୁହେଁ, ମୋକିମ୍ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ମୋକିମ୍ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଦାସଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ଏକ ଭୁଲ ଥିଲା, ତାଙ୍କ ପୂର୍ବ ନିର୍ବାଚନ ପରାଜୟ ଏବଂ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋଶଲ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ସମର୍ଥନ କଂଗ୍ରେସ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣର ବିରୋଧାଭାସ ଥିଲା ।

ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗଙ୍କୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱକୁ ଚିଠି ଲେଖି ଦଳରେ ଅସନ୍ତୋଷର ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଚିଠିକୁ ଏବେ କଂଗ୍ରେସରେ ଅନ୍ତର୍ବିବାଦ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି।

ଏବେ ବି କଂଗ୍ରେସର ପକେଟ ଭୋଟ ଅଛି-ମୋକିମ

ତାଙ୍କ ଚିଠିରେ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଯେ. ଏବେ ବି କଂଗ୍ରେସର ପକେଟ ଭୋଟ ଅଛି । କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରତି ଭୋଟରଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ସେଭଳି କିଛି ଖାସ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରୁ ନାହାଁନ୍ତି ନେତୃତ୍ୱ। ବାରମ୍ବାର ପରାଜୟ ବରଣ କରିଥିବା ନେତାଙ୍କୁ ନେତୃତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି । ଏପରିକି ପୂର୍ବତନ ପିସିସି ସଭାପତି ଶରତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସମୟରେ କଂଗ୍ରେସ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାତ ହୋଇ 13 ପ୍ରତିଶତ ଭୋଟକୁ ଖସି ଆସିଛି ।

ନୂଆ ଦଳ ଗଢିବେ କି ମୋକିମ ?

ମୋକିମଙ୍କ ଏଭଳି ଚିଠିକୁ ନେଇ ଏବେ ଓଡିଶାରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ସବୁଠି ଚର୍ଚ୍ଚା । ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି,ଏମିତିକି ମଲ୍ଲିକାର୍ଜ୍ଜୁନ ଖର୍ଗେ ଏବଂ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇ ମୋକିମ ଦଳୀୟ ରାଜନିତୀକୁ ଅଧିକ ସରଗରମ କରି ଦେଇଛନ୍ତି । ମୋକିମଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପକୁ ମଧ୍ୟ ନଜର ରହିଛି। ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ମୋକିମ କଂଗ୍ରେସ ଛାଡି ନୂଆ ଦଳ ଗଢିବେ କି ?

ତେବେ ମହମ୍ମଦ ମୋକିମ ଚିଠି ଲେଖି ଭକ୍ତ ଦାଶଙ୍କ ସମେତ କେନ୍ଦ୍ରରେ ମଳିକାର୍ଜୁନ ଖର୍ଗେ ଏବଂ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱକୁ ଯେପରି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଛନ୍ତି ତାହାକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରି ନାହାଁନ୍ତି କିଛି ବରିଷ୍ଠ ନେତା । ଦଳର ସର୍ବୋଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ନିଜର ପକ୍ଷ ରଖିବା କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ଦଳୀୟ ବ୍ୟାପାରକୁ ବାହାରେ ପ୍ରଘଟ କରିବା ଆଦୌ ଠିକ ନୁହେଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଜୟଦେଵ ଜେନା। ସେ କହିଛନ୍ତି, ମୋକିମ AICCକୁ ଆଙ୍ଗୁଳି ଉଠାଇଛନ୍ତି । AICC ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ।


ଏକୁଟିଆ ମୁଁ ନୁହେଁ, ସମସ୍ତ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ଦୁଃଖିତ-ଜୟଦେଵ ଜେନା

ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଜୟଦେଵ ଜେନା କହିଛନ୍ତି, ଏକୁଟିଆ ମୁଁ ନୁହେଁ, ସମସ୍ତ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ଦୁଃଖିତ । ଯେତେବେଳେ ଦଳ ଆଗକୁ ବଢୁଛି ,ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ନୂଆ ସଭାପତିଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି, ଦଳକୁ ସଜାଡିବାକୁ ଭକ୍ତ ବାବୁ ସଂଗଠନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି, ବିଳମ୍ବ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଦଳ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ। ଚିଠି ଲେଖିବାର ଅଧିକାର ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି । କିନ୍ତୁ ଚିଠିକୁ ସାର୍ବଜନୀନ କରି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବା ଅଧିକାର କାହାର ନାହିଁ। ଦଳୀୟ ମାନସିକତାକୁ ନେଇ ଏଭଳି କରାଯାଇନାହିଁ।ଏ ଘଟଣାକୁ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟାପାର କମିଟିରେ ତର୍ଜମା କରି ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଜୟଦେଵ ଜେନା।

ଆସିପାରେ ବଡ଼ ଧରଣର ନିଷ୍ପତ୍ତି

ଦିଲ୍ଲୀରେ ରାମ ଲୀଳା ମୈଦାନରେ ଆସନ୍ତା 14 ତାରିଖରେ କଂଗ୍ରେସର ବିଶାଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଭୋଟ ଚୋରି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବାକୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏକାଠି ହେବେ କଂଗ୍ରେସର ନେତା ଓ କର୍ମୀ । ତେଣୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରେ ଓଡିଶା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରେ । ଯେହେତୁ ଭକ୍ତ ଦାସ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଡେରା ପକାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୋକିମଙ୍କ ଚିଠି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏନେଇ କିଛି ବଡ଼ ଧରଣର ନିଷ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ।

ଦଳ ଭିତର କଥା ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଚାର କରିବା ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ-ଅନନ୍ତ ସେଠି

ମୋକିମଙ୍କ ଚିଠି ଲେଖା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନାପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଅନନ୍ତ ସେଠି। ମୋକିମ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା । ସେ ଚିଠି ଲେଖିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ତେବେ ଦଳ ଭିତର କଥାକୁ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଚାର କରିବା ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। ଜଣେ କେହି ଚିଠି ଲେଖିଦେଲେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଯେମିତି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଗଲା ସେମିତି ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରଚାର କରୁଛି । ଦିଲ୍ଲୀରେ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି । ହାଇକମାଣ୍ଡ ଏନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଅନନ୍ତ ସେଠି।

ଯାହା ବି ହେଉ, ଯେଉଁ ଧାରାରେ କଂଗ୍ରେସର ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନେ ଜନସମ୍ପର୍କକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଆଉଟଡେଟେଡ଼। ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ଯିବାର ଅଛି। ୨୦୨୭ରେ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ପରେ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ଏବଂ 2029 ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ସଂଗଠନ ଏବଂ ରଣନୈତିକ ମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ନିଜର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି।

ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରି କ୍ଷମତାରେ ନରହିବା କାରଣରୁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଏକପ୍ରକାର ବିଭାଜିତ ଦଳ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। ଏହାର ଅନେକ ଉଦାହରଣ ଅଛି । ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କଂଗ୍ରେସର ପରିଚୟ ଦେଇ ଜିତିବା ପାଇଁ ସଠିକ ମାର୍ଗ, ସଠିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଓ ସଠିକ ବୁଥ ପରିଚାଳନାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଗଲେ ହୁଏତ କଂଗ୍ରେସ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଭଲ ସ୍ଥିତିକୁ ଆସିପାରିବ ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

