ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଗିରଫ ପରେ ଗଞ୍ଜାମରେ ବିଜେଡିର ସ୍ଥିତି ଓ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ

ଗଞ୍ଜାମରେ କ'ଣ ହେବ ବିଜେଡିର ଭବିଷ୍ୟତ। କେମିତି ସୁଦୃଢ ହେବ ଦଳ ? ବିଜେଡିକୁ ସୁଦୃଢ କରିବାକୁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡିଥିବା ବିକ୍ରମ ଗିରଫ ହେବା ପରେ ଏବେ ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ।

Published : October 25, 2025 at 3:33 PM IST

Updated : October 25, 2025 at 5:39 PM IST

ବ୍ରହ୍ମପୁର: ଦିନେ ବିଜେଡିର ଗଡ ଭାବେ ପରିଚିତ ଥିଲା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା । ଗତ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ରାଜନୈତିକ ମାନଚିତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳିଯାଇଥିଲା । ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଆସନକୁ ଛାଡି ଦେଲେ ବାକି 12 ବିଧାନସଭା ଆସନ ବିଜେଡି ହାତରୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲା । 2024 ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ସଂଗଠନ ଦୁର୍ବଳ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଦଳକୁ ବଳ ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ବିକ୍ରମ କୁମାର ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ଵ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆଇନଜୀବୀ ପୀତବାସ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି । ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜେଡି ଦଳର ଭାଗ୍ୟ, ଭବିଷ୍ୟତ ଓ ଗତିକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ।


ବିକ୍ରମ କୁମାର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀ ବିଜେଡିରେ ଅଡୁଆ ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି:

ଗୋଟିଏ ପଟେ ନେତୃତ୍ବର ଅଭାବ ସାଙ୍ଗକୁ ଗତ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଜିଲ୍ଲାର ଅନ୍ୟତମ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ତଥା ପୂର୍ବତନ ବାଚସ୍ପତି ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ପାତ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟ ବିୟୋଗ ଘଟିବା ଦଳର ଏକ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏଭଳି ସମୟରେ ଜିଲ୍ଲାର ସଙ୍ଗଠନ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ବିକ୍ରମ କୁମାର ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡ଼ି ସଭାପତି ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ଦଳୀୟ ଦାୟିତ୍ଵ ନେବା ପରେ ବିକ୍ରମ ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଦଳୀୟ ଟିକେଟ ପାଇ ଗତ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ପରାଜୟବରଣ କରିଥିବା ନେତୃବୃନ୍ଦଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରି ସଙ୍ଗଠନକୁ ପୁଣି ସୁଦୃଢ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିଲେ । ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜେଡି ଦୀର୍ଘଦିନ ପରେ ଜଣେ ଯୁବ ନେତାଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରି ଦାୟିତ୍ଵ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ନେତାଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀ ପରେ ଗଞ୍ଜାମ ବିଜେଡିରେ ଅଡୁଆ ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଏବେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଗଡବଡ ପରିସ୍ଥିତି। ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ଦିନେ ଗଡ଼ ଭାବରେ ପରିଚିତ ଥିଲା ସେଠାରେ ଏବେ ଦଳର ନେତୃତ୍ବ ସଙ୍କଟରେ ।

ବିଜେଡି ଦଳ ଗଠନ ପରେ ପ୍ରଥମେ ନବୀନଙ୍କୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପରିକ୍ରମା କରିଥିବା ନେତା ସ୍ବର୍ଗତ ରାମକୃଷ୍ଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ସମୟକ୍ରମେ ହଟିଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ସୁକନ୍ୟା ଆସିକା ସାଂସଦ । ଏହାପରେ ଗଞ୍ଜାମ ରାଜନୀତିରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଦିବଂଗତ ନେତା ତଥା ପୂର୍ବତନ ବାଚସ୍ପତି ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ପାତ୍ରଙ୍କୁ । ହେଲେ ତା ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଗଞ୍ଜାମ ରାଜନୀତିରେ ବେଶ ଚମକି ଉଠିଥିଲେ ପ୍ରଦୀପ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ଗୋଟି ଚାଳନା ଏବଂ ଅପରପକ୍ଷେ ପୂର୍ବତନ ବାଚସ୍ପତି ତଥା ବହୁ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ରହି ଆସିଥିବା ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ଆରୁଖଙ୍କ ନେତୃତ୍ବ ଜିଲ୍ଲାର ସଙ୍ଗଠନ ବେଶ୍ ମଜବୁତ କରିଥିଲା । ଯାହାକି କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଛାଡି ଜିଲ୍ଲାର ଦୁଇ ଟାଣୁଆ ନେତା ବିକ୍ରମ କୁମାର ପଣ୍ଡା ଏବଂ ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ସାହୁ ମଧ୍ୟ ବିଜେଡି ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ହେଲେ ସମୟକ୍ରମେ ଦଳର ବିଭିନ୍ନ ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ସାଙ୍ଗଠନିକ ଦକ୍ଷତା ନେବାର କେତେକ ନେତୃବୃନ୍ଦଙ୍କ ସ୍ବେଚ୍ଛାଚାରିତା ନୀତି ଯୋଗୁଁ ଶେଷରେ ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ଥିତି ଏପରି ଭାବରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି ।

କିଏ ସମ୍ଭାଳିବ ଗଞ୍ଜାମ ଦାୟିତ୍ବ ?


ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଜିଲ୍ଲାର ଦାୟିତ୍ବ ଦଳର ସୁପ୍ରିମୋ କାହାକୁ ଦେବେ ତାହାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ ହୋଇଛି । କାରଣ ଗତ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ସେଭଳି ଆଉ ବଡ ସମାବେଶ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନାହିଁ । ଦଳର ବହୁ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ସେତେଟା ସକ୍ରିୟ ନଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି । ସେହିପରି ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି ସଭାପତି ରହିଥ‌ିବା ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଚ୍ୟାଉ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ବୟସ୍କ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ସାହୁ ହିଁ ଦଳ ଭରସା କରିପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି।

ସେପଟେ ଜିଲ୍ଲାର ଏଭଳି ବିଜୁଜନତା ଦଳର ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡ଼ିର ଉପସଭାପତି ଜଗନ୍ନାଥ ସାବତଙ୍କ କହିବା କଥା ଯେ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ପୀତବାସ ପଣ୍ଡା ହତ୍ୟା ଘଟଣା ଏକ ଦୁଃଖ ଦାୟକ । ହେଲେ ଏହି ଘଟଣାରେ ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡ଼ି ସଭାପତି ବିକ୍ରମ କୁମାର ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଗିରଫ ପରେ ଏହାକୁ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ନାପସନ୍ଦ କରାଯିବା ସହିତ ଏହାର ନ୍ୟାୟିକ ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି । ଦଳର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତିଙ୍କୁ ଗିରଫ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଏହାର କେତେକାଂଶରେ ପ୍ରଭାବ ଦଳର ସଙ୍ଗଠନ ଉପରେ ପଡିବ । ସେପଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିକ୍ରମଙ୍କ ଗିରଫ ପରେ ଦଳୀୟ ସୁପ୍ରିମୋ ସମସ୍ତ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ସାହୁଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି।


ସେପଟେ ରାଜନୈତିକ ସମୀକ୍ଷକ ତଥା ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ରବି ରଥଙ୍କ କହିବା କଥା ଗତ ୨୦୦୦ ମସିହାରୁ ଜିଲ୍ଲାରେ କଂଗ୍ରେସର ଆଉ ସ୍ଥିତି ନଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ଭାବରେ ବିଜେଡି ର ସ୍ଥିତି ଭଲ ଥିଲା। ହେଲେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ନହେବା ସହିତ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ପରିଚାଳନା ଦଳରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରିଣ କନ୍ଦଳ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ଏବଂ କାହାରି ମନରେ ସନ୍ତୋଷ ନଥିବା ବେଳେ ଧିରେ ଧିରେ ଦଳ ତଳକୁ ତଳ ଖସିଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିଲେ ଦଳର ଆହୁରି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହେବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।


ସେପଟେ ସହରର ଅନ୍ୟତମ ରାଜନୈତିକ ସମୀକ୍ଷକ ତଥା ଆଇନଜୀବୀ ପ୍ରଦୀପ ବେହେରାଙ୍କ କହିବା କଥା ଗତ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନପରେ ଦଳର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଏବଂ ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥିତିରେ ସଙ୍ଗଠନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରହିଥିବା ସମୟରେ ଯେପରି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଗଲା ଏବଂ ଏହାର ଅଭିଯୋଗ ଫର୍ଦ୍ଦ ଦାଖଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଜେଲରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଏଣୁ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଦିଗହରା ଦଳ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସାମିଲ ହେବା ଭଳି ଜଣେ ନେତୃତ୍ବକୁ ଦଳ ଦାୟିତ୍ଵ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି।

ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ବିଧାନସଭା ଓ ଲୋକସଭା ଆସନ ସମେତ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି, ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ, ମ୍ୟୁନିସିପାଲଟି ଏବଂ ମହାନଗର ନିଗମ ଏପରିକି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଆସନକୁ ଦଳ ଅକ୍ତିଆର କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏପରିକି ଏହି ଜିଲ୍ଲାର ହିଞ୍ଜିଳିକାଟୁ ଆସନରୁ ଲଗାତାର ଭାବରେ ବିଜୟୀ ହୋଇ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଉଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲାର 4 ବିଧାୟାକ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ବ ମିଳୁଥିଲା । ଦଳକୁ ସାରା ଜିଲ୍ଲାରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ପରିଚାଳନା କରି ଆସୁଥିବା ଗୋପାଳପୁରର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ତଥା ବର୍ତ୍ତମାନର ବ୍ରହ୍ମପୁରର ସାଂସଦ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କୁ ଜନବିରୋଧୀ ଆଖ୍ୟା ଦେଇ ଦଳରୁ ବହିଷ୍କୃତ କରିବା ଏକ ପ୍ରକାର ଦଳୀୟ ସଙ୍ଗଠନକୁ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏପରିକି ଦଳୀୟ କନ୍ଦଳ ଏତେ ପରିମାଣର ଉଗ୍ର ରୂପ ନେଇଥିଲା ଯାହାକି ଗତ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବହୁ ନେତା ଦଳ ଛାଡି ବିଜେପିରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ । ଆଉ ଶେଷରେ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଦଳର ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟିଏ ବିଧାନସଭା ଆସନ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସମସ୍ତ ଆସନ ହରାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର

Last Updated : October 25, 2025 at 5:39 PM IST

