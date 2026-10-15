ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ; ଜିଏମରୁ ଜିତିଲା ଏବିଭିପି
ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ସଭାପତି ଭାବେ ସ୍ୱାଧୀନ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଓ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଭାବେ ନିଖିଲ ଅଗ୍ରୱାଲ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ।
Published : October 15, 2026 at 5:48 PM IST|
Updated : October 15, 2026 at 6:09 PM IST
ସମ୍ବଲପୁର/ଝାରସୁଗୁଡ଼ା/ନୂଆପଡା: ସରିଛି ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ । ଶେଷ ହୋଇଛି ଉତ୍କଣ୍ଠା । ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଭାଗ୍ୟଫଳ । ଭୋଟ ଗଣତି ପରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର କେତେକ କଲେଜର ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ (ଜି.ଏମ. ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ) ଛାତ୍ରସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ୨୦୨୬-୨୭ର ମତଦାନ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଏଲ୍.ଜି.-୧ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ପି.ଜି. କାଉନସିଲ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ନୋଡାଲ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏହି ଭୋଟ୍ ଗଣନା ଏବଂ ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ବିଜୟୀ ହୋଇଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ତାଲିକା ନିମ୍ନପ୍ରକାରେ ରହିଛି-
ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ
- ସଭାପତି (President): ସ୍ୱାଧୀନ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ୮୨ ଭୋଟ୍ ପାଇ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ନିକଟତମ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ କରଣମୟ ସାହୁଙ୍କୁ (୭୬ ଭୋଟରେ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି।
- ଉପସଭାପତି (Vice President): ସଂକେତ ସାହୁ ୧୦୨ ଭୋଟ୍ ପାଇ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିବାବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟାଶା ଧର ୪୬ ଭୋଟ୍ ପାଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି।
- ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ (General Secretary): ନିଖିଲ ଅଗ୍ରୱାଲ ୯୬ ଭୋଟ୍ ପାଇ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି । ରାହୁଲ ମେହେର ୫୩ ଭୋଟ୍ ପାଇ 2ୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି।
- ଆଥ୍ଲେଟିକ୍ କ୍ଲବ୍ ସହ-ସମ୍ପାଦକ (Assistant Secretary, Athletic Club): କିରଣ ମଲ୍ଲିକ ୯୪ ଭୋଟ୍ ପାଇ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିବାବେଳେ ସୁଭମ୍ କୁମାର ମିଶ୍ର ୩୯ ଭୋଟ୍ ପାଇଛନ୍ତି।
- ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିଷଦ ସମ୍ପାଦକ (Secretary, Cultural Association): ଶ୍ରୀତୀ ସ୍ୱରୂପା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ୭୧ ଭୋଟ୍ ପାଇ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି । ପ୍ରିୟବ୍ରତ ବେହେରା ୫୧ ଭୋଟ୍ ଏବଂ ସ୍ୱାଗତ ସାହୁ ୪୦ ଭୋଟ୍ ପାଇଛନ୍ତି ଯଥାକ୍ରମେ 2ୟ ଓ 3ୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି
- ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିଷଦ ସହ-ସମ୍ପାଦକ (Assistant Secretary, Cultural Association): ଅଂଶୁମାନ ଗୁରୁ ୧୦୨ ଭୋଟ୍ ପାଇ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିବାବେଳେ ପ୍ରୀତମ ସାହୁ ୫୦ ଭୋଟ୍ ପାଇ 2ୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି।
- ଏସ୍.ଏସ୍.ଜି. ସମ୍ପାଦକ (Secretary, SSG): ଦେବାଶିଷ ସା ୧୦୦ ବୈଧ ଭୋଟ୍ ପାଇ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିବାବେଳେ ହୃଷୀକେଶ ବାଗ ୫୫ ଭୋଟ୍ ପାଇ 2ୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି।
- ପତ୍ରିକା ପ୍ରତିନିଧି (Representative Editorial Board): ଏହି ପଦବୀ ପାଇଁ ବିବେକ ରଞ୍ଜନ ତିୱାରୀ ୧୦୪ ଭୋଟ୍ ପାଇ ପ୍ରଥମ ଏବଂ ତୁଷାର ରଞ୍ଜନ ସେଠ୍ ୮୬ଟି ଭୋଟ୍ ପାଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି।
ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜ୍ଞାପନ କରାଯାଇଛି।
ନୂଆପଡା ଆଦର୍ଶ ସ୍ନାତକ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ
ନୂଆପଡା ଜ଼ିଲ୍ଲା ଆଦର୍ଶ ସ୍ନାତକ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନର ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। BCJD president ପ୍ରାର୍ଥୀ ସିଫା ବେଗମ ସିଫା ବେଗମ 787 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ପାଇ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି । ତାଙ୍କର ନିକଟତମ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଏବିଭିପିର ଲିପିକା ପୋଢ଼ 492 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ପାଇଥିବାବେଳେ ସିଫା 295 ଖଣ୍ଡ ଅଧିକ ଭୋଟ ପାଇଛନ୍ତି। ଏଠାରେ କଡା ସୁରକ୍ଷା ଭିତରେ ସକାଳ 8 ଟାରୁ ଭୋଟିଙ୍ଗ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା।
ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର P.K.S.S ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜ
ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର P.K.S.S ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନରେ ସୌଭାଗ୍ୟ ରୋହିଦାସ ସଭାପତି ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି।
ଏଠାରେ କେବଳ ସଭାପତି ପଦ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଥିଲା । ଆଜି ସକାଳ ୮ଟାରୁ ଭୋଟିଂ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ମୋଟ୍ ଭୋଟର୍ ସଂଖ୍ୟା ୪୧୩ ଥିଲା ଏବଂ ମୋଟ୍ ୩୪୮ ଟି ଭୋଟ୍ ପଡ଼ିଥିଲା। ସଭାପତି ପଦ ପାଇଁ ତିନି ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସୌଭାଗ୍ୟ ରହିଦାସ, ସ୍ୱୟଂ ରଞ୍ଜନ ସାହୁ ଏବଂ ଦମୟନ୍ତୀ ମଲ୍ଲିକ ଥିଲେ । ସୌଭାଗ୍ୟ ରହିଦାସ ୨୨୨ ଟି ଭୋଟ୍ ପାଇ ବିପୁଳ ବ୍ୟବଧାନରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି।
କଲେଜ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି, 'ଆମ କଲେଜରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଛି। ଆମେ ଚାରିଟି ପଦ ପାଇଁ ନାମାଙ୍କନ ଡାକିଥିଲୁ । ସେଗୁଡିକ ହେଲା ସଭାପତି, ଉପ-ସଭାପତି, ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ପାଦକ। ଉପ-ସଭାପତି ପଦରେ ମନୀଷ କୁମାର ସାହୁ, ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ପଦରେ ଖୁସିଲ୍ ରୋହିଦାସ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ପାଦକ ପଦରେ ଶୀତଳ ଭୋଇ ବିନା ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତାରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି।'
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର/ଝାରସୁଗୁଡ଼ା/ନୂଆପଡା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ରମାଦେବୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ହାଇଡ୍ରାମା: BCJD ସଭାନେତ୍ରୀ ଇପ୍ସିତା ସାହୁଙ୍କୁ ଉଠାଇନେଲା ପୋଲିସ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଆଜି ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ, ସକାଳ 8ଟାରୁ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ