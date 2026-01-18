'ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ TMCର ଜଙ୍ଗଲରାଜକୁ ବିଦାୟ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ'
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଗସ୍ତରେ ଆସି ହୁଗୁଲି ଜିଲ୍ଲାର ସିଙ୍ଗୁରରେ ଏକ ରାଲିକୁ ସମ୍ବୋଧନ କଲେ ଓ ସିଙ୍ଗୁରରେ 800 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି।
Published : January 18, 2026 at 7:45 PM IST
କୋଲକାତା: "ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗବାସୀ 15 ବର୍ଷର ଜଙ୍ଗଲରାଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି । ଯେପରି ବିଜେପି ବିହାରରେ ଜଙ୍ଗଲରାଜକୁ ବନ୍ଦ କରିଛି ସେହିପରି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଟିଏମସିର ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଜଙ୍ଗଲରାଜକୁ ବିଦାୟ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ । " ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଗସ୍ତରେ ଆସି ହୁଗୁଲି ଜିଲ୍ଲାର ସିଙ୍ଗୁରରେ ଏକ ରାଲିକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିବା ସମୟରେ ଏପରି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଏହି ଅବସରରେ ସିଙ୍ଗୁରରେ 800 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦଘାଟନ କରିଥିଲେ ପିଏମ ।
'ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗବାସୀ 15 ବର୍ଷର ଜଙ୍ଗଲରାଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି'
Electrifying atmosphere at the rally in Singur! The massive support for the BJP speaks volumes against TMC’s misgovernance and politics of fear.@BJP4Bengal https://t.co/pKk2GdG8rd— Narendra Modi (@narendramodi) January 18, 2026
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି," ଏଠାକୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ମାଆ, ଉଉଣୀ, କୃଷକ, ଶ୍ରମିକ ଓ ଯୁବକ ଆସିଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ଏନର୍ଜି ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ନୂତନ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଆଶା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି । ସେମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଶା ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି । ସମସ୍ତେ 15 ବର୍ଷର ଜଙ୍ଗଲରାଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି । ବିହାରରେ NDA ଜଙ୍ଗରାଜକୁ ବିଜେପି ଶେଷ କରିଛି । ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଲୋକମାନେ TMCର ଜଙ୍ଗଲରାଜକୁ ବିଦାୟ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆବଶ୍ୟକ, ବିଜେପି ଆବଶ୍ୟକ ।
'ଦୁଷ୍କର୍ମ, ଦୁର୍ନୀତି ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ବିଜେପିକୁ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ପଡିବ'
ଟିଏମସିର ଜଙ୍ଗଲ ରାଜର ରାଜତ୍ବ ଶେଷ କରିବା ଏବଂ ବିଜେପିକୁ ବେଙ୍ଗଲରେ ଆସିବା ଆବଶ୍ୟକା ଉପରେ ମୋଦି କହିଥିଲେ ଯେ ଏଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଇଶ୍ବର ଚନ୍ଦ୍ର ବିଦ୍ୟାସାଗରଙ୍କ ଦ୍ବାରା ପ୍ରଦର୍ଶିକ ପଥ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ । ଯିଏ ମହିଳା ଓ ଯୁବଶକ୍ତିଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ମାଧ୍ୟମ କରିଥିଲେ । ଆମର ମାଆ ଓ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ସ୍ବର ଉଠାଇବାକୁ ପଡିବ କାରଣ ସେମାନେ ଟିଏମସି ଶାସନରେ ଅସୁରକ୍ଷିତ । ଦୁଷ୍କର୍ମ, ଦୁର୍ନୀତି ଘଟଣାକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଜେପିକୁ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ପଡିବ ।
ବେଙ୍ଗଲ ଲୋକମାନେ TMCକୁ ବାଟି ଦେଖାଇବେ:
ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ଗୁଡିକ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି । ରାଜ୍ୟବାସୀ ଏଥିରେ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି । ପୂର୍ବରୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସମାନ ଘଟଣା ଘଟୁଥିଲା, ଏବେ ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳିଯାଇଛି , ସେଠାକାର ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ପାଉଛନ୍ତି । ଦିଲ୍ଲୀର ପୂର୍ବ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ରୀ ଯୋଜନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ଦେଉନଥିଲେ । ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ବାଟ ଦେଖାଇ ଦେଲେ । ଏବଂ ବେଙ୍ଗଲ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି କରିବେ । "
