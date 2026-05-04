'ଯିଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇ ରାଜନୀତି କରିବ, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କେବେ କ୍ଷମା କରିବେ ନାହିଁ'
ବଙ୍ଗରେ ବିଜେପିର ବଡ ବିଜୟ ପରେ 'ଦିଦି'ଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କଲେ ଓଡିଶାର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । କହିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମକୁ ନେଇ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ।
Published : May 4, 2026 at 6:00 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପିର ଭାରି ବିଜୟ ! 293 ଆସନରେ ଗଣତି ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ବିଜେପି ମ୍ୟାଜିକ୍ ନମ୍ବର ପାର କରିଛି । ଦଳ 204 ଆସନରେ ଆଗରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ମମତାଙ୍କ ଗଡ ଭୁଶୁଡିବାକୁ ଯାଉଛି । ଏପଟେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବିଜେପିର ବୃହତ ବିଜୟ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା ।
ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଟୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, "ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମକୁ ନେଇ ଯେତେବେଳେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ସତର୍କ କରିଥିଲୁ ଯେ ଏହାର ପରିଣାମ ଭଲ ହେବ ନାହିଁ । ଯିଏ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇ ରାଜନୀତି କରିବ, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କେବେ କ୍ଷମା କରିବେ ନାହିଁ ।"
ସେ ପୁଣି କହିଛନ୍ତି, ଏହି ନିର୍ବାଚନୀ ଫଳାଫଳ ଦେଖାଇଦେଇଛି ଯେ ଅହଂକାର ଓ ଧର୍ମୀୟ ଭାବନା ସହିତ ଖେଳ କରିବାର ପରିଣାମ କେତେ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇପାରେ । ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଅହଂକାରକୁ କେବେ ସହିନାହାନ୍ତି, ଏହା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଫଳାଫଳରେ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି ।
ପରିଡା ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ “ଅଙ୍ଗ, ବଙ୍ଗ, କଳିଙ୍ଗରେ ବିଜେପିର ଉଦୟ” ବୋଲି ଲୋକମାନେ ଯାହା କହୁଥିଲେ, ତାହା ଆଜି ସତ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି । ଶ୍ୟାମା ପ୍ରସାଦ ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପିର ବିଜୟ ଉପରେ ସେ ଖୁସି ପ୍ରକାଶ କରିଥିବା ସହ ଏହାକୁ “ଏକ ଐତିହାସିକ ଦିନ” ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ।
ଏହା ସହିତ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଜିର ଦିନରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 1.23 ଲକ୍ଷ ମହିଳାଙ୍କୁ ମୋଟ 62 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦେଇଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଆସାମ ଓ ପୁଡୁଚେରୀରେ ବିଜେପିର ବିଜୟକୁ ଅବସର କରି ଏହି ସହାୟତା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଉପହାର ଭାବରେ ଦିଆଯାଇଛି ।
ଦିଦଙ୍କ ପାଇଁ ଆଳୁ ସମସ୍ୟା ହେଉଥିଲା, ଆମ ସରକାର ଆସିବା ପରେ ଏହାର ସମାଧାନ ବି ହେଇଯିବ-
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଦଖଲ କରିବ ବିଜେପି l ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପ୍ରଚାରରେ ଥିବା ସାଂସଦ ରବି ନାରାୟଣ ବେହେରା କହିଛନ୍ତି, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବାଂଲାଦେଶ ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବଂଚେଇ ଦେଇଛନ୍ତି l ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ 'ଅଙ୍ଗ ବଙ୍ଗ କଳିଙ୍ଗ'ରେ ଆମେ ଏଥିରେ ସଫଳ ହେବୁ । ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗକୁ ଦ୍ଵିତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ l ସ୍ଲୋଗାନ ଥିଲା 'ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ହରେ ପଦ୍ମଫୁଲ ଘରେ ଘରେ' l ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନେତା ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କାମ କରିଛନ୍ତି l ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି, ପ୍ରଚାର ଓଡିଶା ଭଳି ଥିଲା, ମତଦାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରଣନୀତି ପ୍ରସୂତ ହେଇଥିଲା l ଭୂପିନ୍ଦର ଯାଦଵ, ସୁନୀଲ ବଂଶଲଙ୍କ ରଣନତି ବେଶ ସଫଳତା ଆଣିଦେଇଛି ।
ସେହିପରି ଓଡିଶାରେ ଦୂର ହେବ ଆଳୁ ସମସ୍ୟା l କାରଣ ଆଉ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଅଧୀନରେ ନାହିଁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ l ଓଡିଶା ଏବେ ଆଳୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ପାଇବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରବୀନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ବେହେରା ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର