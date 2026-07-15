ବିଜେଡି ପାଇଁ ସତର୍କ ଘଣ୍ଟି ! ଆଗକୁ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ, ନେତା-କର୍ମୀଙ୍କ ଦଳତ୍ୟାଗ ତୃଣମୂଳ ସଂଗଠନକୁ କରୁଛି ଦୁର୍ବଳ
ଆଗାମୀ ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ବିଜେଡିର ସାଂଗଠନିକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରକୃତ ପରୀକ୍ଷା ହେବ ମତ ରଖିଛନ୍ତି ରାଜନୈତିକ ସମୀକ୍ଷକ । ରିପୋର୍ଟ- ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : July 15, 2026 at 9:38 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ ଦୀର୍ଘ ଦୁଇ ଦଶନ୍ଧିରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଅପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିଥିବା ବିଜେଡି ଏବେ ସଂଗଠନ ସ୍ତରରେ ଏକ ନୂଆ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛି । ୨୦୨୪ ନିର୍ବାଚନରେ କ୍ଷମତା ହରାଇବା ପରେ ଦଳ ଭିତରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ଅସନ୍ତୋଷ ଉଗ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କରିବାରେ ଲାଗିଛି । ଦଳର ନେତୃତ୍ୱକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ମତ ଓ ଲଗାତାର ନେତା-କର୍ମୀଙ୍କ ଦଳତ୍ୟାଗ ବିଜେଡି ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଛି । ଅସନ୍ତାବର୍ଷ ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ଥିବା ବେଳେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରର ନେତା ଦଳ ଛାଡିବା ବିଜେଡି ପାଇଁ ମହଙ୍ଗା ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାଜନୈତିକ ସମୀକ୍ଷକ ।
ସଂଗଠନକୁ ଏକଜୁଟ ରଖିବା ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ-
୨୦୨୪ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ଦଳର ପରାଜୟ ପରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜେଡିର ଅନେକ ପୁରୁଣା ସଂଗଠକ, ଜନପ୍ରତିନିଧି ଏବଂ ସକ୍ରିୟ କର୍ମୀ ଦଳରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛନ୍ତି । ଅନେକ ଶାସକ ଦଳ ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଆଉ କେହି ରାଜନୈତିକ ଭାବେ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି । ଏହାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ଦଳର ବୁଥ, ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ବ୍ଲକ ସ୍ତରର ସଂଗଠନ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି । ୨୦୨୪ ନିର୍ବାଚନ ପରାଜୟ ସ୍ୱତ୍ତ୍ୱେ ଭୋଟ ହାରରେ ବିଜେପି ଠାରୁ ବିଜେଡି ଅଧିକ ଥିଲା । ବିଜେଡିର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ଥିଲା ଏହାର ତୃଣମୂଳ ସଂଗଠନ । ଗାଁଠାରୁ ସହର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦଳର ଏକ ସୁଦୃଢ଼ ନେଟୱର୍କ ଥିଲା । ଯାହା ବିଗତ ନିର୍ବାଚନ ମାନଙ୍କରେ ଦଳକୁ ସଫଳତା ଆଣିଦେଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ କ୍ଷମତାରୁ ବାହାରିବା ପରେ ସେହି ସଂଗଠନକୁ ଏକଜୁଟ ରଖିବା ଏବେ ନେତୃତ୍ୱ ପାଇଁ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ ହୋଇଛି ।
ଶୂନ୍ୟ ହେଉଛି ତୃଣମୂଳ ସଂଗଠନ-
ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ, ୨୦୨୪ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଟିକେଟ ବଣ୍ଟନକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଅସନ୍ତୋଷ ଓ ନୂଆ ନେତୃତ୍ୱକୁ ନେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ସଂଗଠନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି । ରାଜ୍ୟରେ ଶାସକ ଦଳ ବିଜେପି ନିଜର ସଂଗଠନକୁ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ମଜବୁତ କରିବାରେ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ବିଜେଡି ପାଇଁ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଧରି ରଖିବା ଓ ନୂଆ ଉତ୍ସାହ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଅଧିକ ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି । ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଗଞ୍ଜାମ, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ଵର, ଯାଜପୁର, ଢେଙ୍କାନାଳ, କଟକ ଓ ଝାରସୁଗୁଡା ଭଳି ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରର ନେତାମାନେ ଦଳ ଛାଡିଛନ୍ତି । ଯାହା ସଂଗଠନକୁ ବଡ଼ ଝଟକା ଦେଇଛି । ବିଜେଡି ଛାଡି ନେତା ଓ ତୃଣମୂଳ କର୍ମୀ ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ରାଜନୈତିକ ସମୀକ୍ଷକ ଆକଳନ କରୁଛନ୍ତି ।
ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ବିଜେଡିର ଶକ୍ତିର ପରୀକ୍ଷା-
ଆଗାମୀ ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ବିଜେଡିର ସାଂଗଠନିକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରକୃତ ପରୀକ୍ଷା ହେବ ମତ ରଖିଛନ୍ତି ରାଜନୈତିକ ସମୀକ୍ଷକ । ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ପ୍ରଭୁକଲ୍ୟାଣ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ବିଜେଡି ସଂଗଠନ ଦୁର୍ବଳ ହେବାର ଅନେକ କାରଣ ରହିଛି । ନେତାଙ୍କ ଦଳ ତ୍ୟାଗ, ଦଳ ଭିତରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଏବଂ ବିଦ୍ରୋହ ବିଜେଡି ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇଛି । ଦଳୀୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏବଂ କେତେକ ନେତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ନେଇ ସାଧାରଣ କର୍ମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି । ଶାସକ ଦଳ ବିଜେପିର ସାଂଗଠନିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଗରେ ବିଜେଡି ନିଜର ଗ୍ରାମୀଣ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି । ଦୀର୍ଘ ୨୪ ବର୍ଷର କ୍ଷମତାଚ୍ୟୁତ ହେବା ପରେ କର୍ମୀଙ୍କ ମନୋବଳରେ କିଛି ପରିମାଣରେ ହ୍ରାସ ଘଟିଛି ।"
ନବୀନଙ୍କ ଉପରେ ଏବେ ବି ଲୋକଙ୍କ ଆସ୍ଥା-
ବରିଷ୍ଠ ବିଜେଡି ନେତା ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ବିଜେଡିରୁ କିଏ ପଳେଇଲେ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ । ଯେଉଁମାନେ ବିଜେଡିରୁ ନେତା ହୋଇଥିଲେ, ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଦଳକୁ ଗଲେ ସେମାନଙ୍କର ଗ୍ରହଣୀୟତା ରହିବ ନାହିଁ । ବ୍ଲକ ଗୁଡିକୁ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କରିବାକୁ ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ ଚାପ ପକା ଯାଉଛି । ଲୋକଙ୍କୁ ଧମକ ଦିଆଯାଉଛି । ବିଜେପିର ପ୍ରଲୋଭନ ଆଗରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି । ବିକାଶର ସାରଥୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଉପରେ ଏବେ ବି ଲୋକଙ୍କ ଆସ୍ଥା ଅଛି । ନବୀନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଅବିଚାର ବିରୋଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ ।"
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ବିଜେଡିର ସଂସଦୀୟ ଦଳ ବୈଠକ; ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ସମ୍ବଳିତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବ ନବୀନ ବାହିନୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର