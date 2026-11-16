ଓରିଏଣ୍ଟେସନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ; ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର, 'ହଟ୍ଟଗୋଳ ନୁହେଁ ବିଧାନସଭାରେ ହେଉ ତଥ୍ୟଭିତ୍ତିକ ଆଲୋଚନା'
ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବାର୍ତ୍ତା ଭିତରେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ମତଭେଦ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ରିପୋର୍ଟ- ସଞ୍ଜୀବ ରାୟ
Published : November 16, 2026 at 6:29 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟ୍ ପାଇ ବିଜୟୀ ହେବା ରାଜନୈତିକ ସଫଳତା, କିନ୍ତୁ ଜନସେବା ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ସମ୍ମାନ ଅର୍ଜନ କରିବା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ସଫଳତା । ବିଧାନସଭା ହେଉଛି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସ୍ୱର ଉଠାଇବାର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମଞ୍ଚ । ଏଠି ହଟ୍ଟଗୋଳ ନୁହେଁ, ହେବା ଦରକାର ତଥ୍ୟଭିତ୍ତିକ ବିତର୍କ ଓ ସମାଧାନମୂଳକ ଆଲୋଚନା । ଆଜି (ସୋମବାର) ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ୧୭ତମ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ଆୟୋଜିତ ଓରିଏଣ୍ଟେସନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଏଭଳି ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଭିତ୍ତିକ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସିପି ସିପି ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ ।
ପ୍ରଶ୍ନକାଳ, ଶୂନ୍ୟକାଳ ଓ ବିଧାନସଭା କମିଟିର ସଠିକ୍ ଉପଯୋଗ ସହ ଡିଜିଟାଲ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଏଆଇ ଭଳି ନୂଆ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଆପଣାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି । ତେବେ ଏହି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସର ଅଧିକାଂଶ ବିଧାୟକଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ଚର୍ଚ୍ଚା ମଧ୍ୟ ଜୋର ଧରିଛି ।
ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମୂଳ ଆଧାର ହେଉଛି ଜନମତ, ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ଓ ଜନସେବା-
ଭାରତର ପ୍ରାଚୀନ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପରମ୍ପରା ବୈଶାଳୀର ଗଣରାଜ୍ୟଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଚୋଳ ଶାସନର କୁଡାଭୋଲାଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପ୍ତ। ଏହି ଐତିହ୍ୟକୁ ମନେ ପକାଇ ଭାରତକୁ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଜନନୀ ଭାବେ ଗର୍ବ କରିବା ସହ ଏହାର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି । ତାଙ୍କ ମତରେ, ନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟ୍ ପାଇ ବିଜୟୀ ହେବା ଗୋଟିଏ କଥା, ହେଲେ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ସେବା ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ସମ୍ମାନ ଅର୍ଜନ କରିବା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ସଫଳତା । ବିଧାନସଭାରେ ଶାସକ ଓ ବିରୋଧୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମତପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିବା ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସ୍ୱାଭାବିକ ଅଂଶ । କିନ୍ତୁ ରାଜନୈତିକ ମତଭେଦ ଯେପରି ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ଓ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ପଛରେ ପକାଇ ନଦିଏ, ସେଥିପ୍ରତି ସତର୍କ କରିଛନ୍ତି ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ।
Glad to attend and address the Orientation Programme for the Members of the 17th Odisha Legislative Assembly in Bhubaneswar today. Emphasised the importance of constructive debates, informed discussions, adherence to legislative procedures and embracing emerging technologies to strengthen democratic institutions and urged legislators to uphold Bharat’s rich democratic traditions and work towards a developed Odisha, contributing to the vision of Viksit Bharat 2047. Hon’ble Governor of Odisha, Shri Braj Mohan Ram Ji, Hon’ble Chief Minister of Odisha Shri @MohanMOdisha Ji , Hon’ble Speaker of the Odisha Legislative Assembly, Smt. Surama Padhy Ji along with Members of the 17th Odisha Legislative Assembly were present on the occasion.— CP Radhakrishnan (@CPR_VP) November 16, 2026
ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ-
ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବିତର୍କ ହେଉ, ପ୍ରତିବାଦ ହେଉ, କିନ୍ତୁ ଆଲୋଚନାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉ ଗଠନମୂଳକ ସମାଧାନ । ବିଶେଷକରି ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ଓ ଶୂନ୍ୟକାଳକୁ ବିଧାୟକମାନେ ନିଜ ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ୟା ଓ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମଞ୍ଚ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ । ଏଥିସହ ଗୃହର ସୁପରିଚାଳନା ପାଇଁ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ବୟନଶିଳ୍ପକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଅନୁଭୂତି ଏବଂ ଏହା କିଭଳି ସୁଦୂର ପ୍ରସାରି ହୋଇପାରିବ ସେନେଇ ମତ ରଖିଛନ୍ତି ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି । ଏହି ସମୟରେ ଓଡିଶା ବିଧାନସଭାର ଡିଜିଟାଲ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ।
ସାମ୍ବିଧାନିକ ପରମ୍ପରା ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜ୍ଞାନ ଆବଶ୍ୟକ-
ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ କେବଳ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ୟା ଉଠାଇବାରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ । ବିଧାନସଭାର ନିୟମ ଓ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ବଜେଟ୍ର ବୁଝାମଣା, ବିଭିନ୍ନ କମିଟିର ଭୂମିକା ଏବଂ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପରମ୍ପରା ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜ୍ଞାନ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ । ନୂଆ ବିଧାୟକଙ୍କ ସହ ଅଭିଜ୍ଞ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଉପାଦେୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି । ବିଜନେସ୍ ଆଡଭାଇଜରି କମିଟିରେ ଆଲୋଚନା ଓ ସହମତି ମାଧ୍ୟମରେ ଗୃହର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହେଲେ ବିଧାନସଭାର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଧିକ ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇପାରିବ । ପବ୍ଲିକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟସ୍ କମିଟି ଭଳି ଗୃହ କମିଟିଗୁଡ଼ିକର ଭୂମିକାକୁ ମଧ୍ୟ ହାଲୁକା ଭାବେ ନନେବାକୁ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇ-ବିଧାନ ଆପ୍ଲିକେସନ୍-
ସମୟ ସହ ବଦଳୁଛି ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଆଉ ଏହା ସହ ତାଳ ଦେଇ ବିଧାନସଭାକୁ ଅଧିକ ଆଧୁନିକ କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି । ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇ-ବିଧାନ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଅଧୀନରେ ଡିଜିଟାଲ୍ ହାଉସ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ସହ ଏଆଇ ଓ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ପ୍ରୋସେସିଂ ଭଳି ଆଧୁନିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳର ଉପଯୋଗ ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହାଦ୍ୱାରା ବିଧାନସଭାର କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ଅଧିକ ସ୍ୱଚ୍ଛ, ସରଳ ଓ ଦକ୍ଷ ହେବା ସହ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଉପଲବ୍ଧତା ସହଜ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ।
"୨୦୩୬ରେ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନର ଶତବାର୍ଷିକୀ । ଆଉ ୨୦୪୭ରେ ବିକଶିତ ଭାରତର ସ୍ୱପ୍ନ । ଏହି ଦୁଇଟି ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣରେ ବିଧାୟକଙ୍କ ଭୂମିକାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ପାଇଁ ନୀତି ପ୍ରଣୟନ, ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ସଠିକ୍ ଆଲୋଚନା ଜରୁରୀ। ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିକାଶର ସୁଫଳ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁ ଓ ପରିବାର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି । ଏହି ଅବସରରେ ସୁବାସ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ରବି ରାୟଙ୍କ ଅବଦାନକୁ ମନେ ପକାଇବା ସହ ଓଡ଼ିଶାର ମହିଳା ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି ।
ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବାର୍ତ୍ତା ବେଶ ଉପାଦେୟ-
ବିଧାୟକଙ୍କ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବାର୍ତ୍ତା ବେଶ ଉପାଦେୟ ଥିବାବେଳେ ବିରୋଧୀ ବିଧାୟକଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଛି । ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସର ଅଧିକାଂଶ ବିଧାୟକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇନଥିବାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ । ଏହାକୁ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପ୍ରତି ଅସମ୍ମାନ ବୋଲି ଅଭିହିତ କରିବା ସହ ଶିକ୍ଷା ଏକ ନିରନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ । "ସମସ୍ତ ବିଧାୟକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିର ଥିଲା । ଶିଖିବା ଏକ ନିରନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟା । ବିରୋଧୀ ଦଳର ସଦସ୍ୟମାନେ ଯୋଗ ନଦେବା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ।
କଂଗ୍ରେସ ଓ ବିଜେଡିର ବିଧାୟକ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନାହିଁ । ବିଜେଡିରୁ ନିଲମ୍ବିତ ବିଧାୟକ ଦେବୀ ରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀ, ସୌଭିକ ବିଶ୍ଵାଳ, ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର, ନବ ମଲ୍ଲିକ ଆସିଛନ୍ତି । କଂଗ୍ରେସରୁ ନିଲମ୍ବିତ ବିଧାୟିକା ସୋଫିଆ ଫିର୍ଦ୍ଦୋସ ବିଧାୟକ ମାନଙ୍କ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିରରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ସେହିପରି ବିଜେପିର ବରିଷ୍ଠ ବିଧାୟକ ଜୟ ନାରାୟଣ ମିଶ୍ର, ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାରାୟଣ ନାଏକ ମଧ୍ୟ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ କଂଗ୍ରେସର ନିଲମ୍ବିତ ବିଧାୟିକା ସୋଫିଆ ଫିର୍ଦ୍ଦୋସ କହିଛନ୍ତି, ଦଳ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ବୟକଟ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇନଥିଲା । ସେ ଶିଖିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆସିଥିବା କହିବା ସହ ସମସ୍ତ ବିଧାୟକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ମତ ରଖିଛନ୍ତି। ବିଧାନସଭାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇବା, ବିଲ୍କୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିବା ଓ ଜନସମସ୍ୟାର ସ୍ୱର ହେବା ବିଧାୟକଙ୍କ ପ୍ରାଥମିକ ଦାୟିତ୍ୱ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି । "ବୟକଟ୍ ନେଇ ମୋତେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ କୌଣସି ସୂଚନା ଦେଇନାହିଁ । ମୁଁ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ସମସ୍ତ ବିଧାୟକ ଏହି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିରରେ ଯୋଗ ଦେବାର ଥିଲା," କହିଛନ୍ତି କଟକ ବାରବାଟୀ ବିଧାୟିକା ।
ବିଜେଡିର ନିଲମ୍ବିତ ବିଧାୟକ ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣକୁ ଉପାଦେୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ବିଜେଡିର ଅନ୍ୟ କିଛି ନିଲମ୍ବିତ ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । "ବିଜେଡି ଆସିବା କଥା । କାହିଁକି ଆସିନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି, ହୁଏତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥାଇପାରେ । ମୁଁ ଶିଖିବାକୁ ଆସିଛି । ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣ ବେଶ୍ ଉପାଦେୟ ଥିଲା,” କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ପାଟକୁରା ବିଧାୟକ ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର ।
ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିରରେ ଉପସ୍ଥିତି ଓ ଅନୁପସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ମତଭେଦ ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଜନସ୍ୱାର୍ଥକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବା । ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଶାସକ ଓ ବିରୋଧୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମତପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିବା ସ୍ୱାଭାବିକ, କିନ୍ତୁ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ଓ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରତି ଦାୟିତ୍ୱ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମାନ । ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଏହି ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବାର୍ତ୍ତା ଭିତରେ ବିଧାୟକଙ୍କ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିରରେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ମତଭେଦ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ।
ଶାସକ ଦଳ ଏହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିବାବେଳେ, ଉପସ୍ଥିତ ବିଧାୟକମାନେ ଶିଖିବା ଓ ବିଧାନସଭାରେ ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଧିକ ଦକ୍ଷତାର ସହ ନିର୍ବାହ କରିବାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ତେବେ ଏହି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣର ସାର୍ଥକତା କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦିନର ଆଲୋଚନାରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆଗାମୀ ଅଧିବେଶନରେ ବିଧାୟକଙ୍କ ଆଚରଣ, ଆଲୋଚନାର ମାନ ଓ ଜନସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବ । ବିଧାନସଭାରେ ହଟ୍ଟଗୋଳ ନୁହେଁ, ହେଉ ଜନସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସୁସ୍ଥ ବିତର୍କ ଓ ଜନସେବାର ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ଏହା ହିଁ ହେଉ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତାର ପ୍ରକୃତ ପ୍ରତିଫଳନ ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି; ଓରିଏଣ୍ଟେସନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଶିକ୍ଷା, କଂଗ୍ରେସର ବର୍ଜନ , ଆସିବେନି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର