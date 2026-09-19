ୟୁପିଆଇ ଚାର୍ଜ ପ୍ରସଙ୍ଗ; ନୂଆ ନିୟମ ଦ୍ୱାରା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକ ଓ କ୍ଷୁଦ୍ର ବ୍ୟବସାୟୀ: ବିଜେଡି
ୟୁପିଆଇ ପେମେଣ୍ଟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଯତ୍ନର ସହ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏମଡିଆର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ । ରିପୋର୍ଟ- ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : September 19, 2026 at 7:31 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଜାତୀୟ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ୟୁପିଆଇକୁ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଆସିଛନ୍ତି । ନାଗରିକ, ବ୍ୟବସାୟୀ ଓ ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦୈନନ୍ଦିନ କାରବାରରେ ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି । ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଏମଡିଆର୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନୀତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛି । ୟୁପିଆଇକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆଣିଥିବା ନୂଆ ନିୟମ ଯୋଗୁଁ ସାଧାରଣ ଜନତା ଓ କ୍ଷୁଦ୍ର ବ୍ୟବସାୟୀ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି । ଏହାକୁ ଅନୁଭବ କରି ବିଜେଡି ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଡ଼ ସଂତୃପ୍ତ ମିଶ୍ର ବିଜେଡିର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ।
ବିଜେଡିର ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଡ଼ ସଂତୃପ୍ତ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, "୨ ହଜାର ଟଙ୍କାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ନେଣଦେଣ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେଉଁ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ଦ୍ୱାରା ସାଧାରଣ ଜନତା, ସୀମିତ ଲାଭରେ କାରବାର କରୁଥିବା କ୍ଷୁଦ୍ର ବ୍ୟବସାୟୀ ଓ ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ । ସରକାର ପୂର୍ବରୁ ୟୁପିଆଇକୁ ଏକ ସ୍ୱଳ୍ପ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ସହଜରେ ଉପଲବ୍ଧ ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭାବେ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଆସିଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଏବେ ୟୁପିଆଇକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି, ତାହାର ପରିଣାମ ବିଷୟରେ ଆକଳନ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ । ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ନୂଆ ନିୟମରେ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ଗ୍ରାହକ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଳ୍ପ ଆଦାୟ କରାଯିବ ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ବ୍ୟବସାୟୀ ଓ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ସୀମିତ ଲାଭ ମାର୍ଜିନରେ କାରବାର କରନ୍ତି । ତେଣୁ ଡିଜିଟାଲ କାରବାର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଯେକୌଣସି ଅତିରିକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟିକ ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଯେପରି ପରୋକ୍ଷ ଭାବେ ଏହି ଅତିରିକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟ କିମ୍ୱା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶୁଳ୍କ ଆକାରରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଉପରେ ଲଦିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ନହୁଅନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସରକାର କେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଓଡ଼ିଶାର ବିଜେପି ସାଂସଦମାନେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନୀରବ କାହିଁକି ? ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରାଜ୍ୟର ବ୍ୟବସାୟୀ, କ୍ଷୁଦ୍ର ବ୍ୟବସାୟୀ ଓ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ । ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିବା ବିଜେପି ସାଂସଦମାନେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ମାଗିବା ସହ ସଂସଦରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ଆଶଙ୍କାକୁ ଦୂର କରିବା ଉଚିତ ।"
ବିଜେଡି ସାଂସଦ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବେ ଅଧିକ ମହଙ୍ଗା କିମ୍ୱା ଜଟିଳ ହୋଇଗଲେ ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ପରିଣାମ ହୋଇପାରେ । ଭାରତ ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟର ଏକ ସଂସ୍କୃତି ଗଢ଼ିବାରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ପ୍ରୟାସ କରିଛି । ୟୁପିଆଇ ଦୈନନ୍ଦିନ ଆର୍ଥିକ କାରବାରର ଏକ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଅଂଶ ହୋଇପାରିଛି । ଯେକୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଯତ୍ନର ସହ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏମଡିଆର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏଭଳି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୀତିଗତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବ୍ୟାଙ୍କ, ବ୍ୟବସାୟୀ, କ୍ଷୁଦ୍ର ବ୍ୟବସାୟୀ, ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତି କମ୍ପାନୀ, ପେମେଣ୍ଟ ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀ ସଂସ୍ଥା, ଗ୍ରାହକ ସଂଗଠନ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ୟୁପିଆଇ କେବଳ ଏକ ପେମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ନୁହେଁ, ଏହା ଭାରତର ଡିଜିଟାଲ୍ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ । ପ୍ରତିଦିନ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ନାଗରିକ, କ୍ଷୁଦ୍ର ବ୍ୟବସାୟୀ, ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଓ ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଏହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି । ତେଣୁ ଏହି ନୂଆ ନିୟମ ଦ୍ୱାରା ଯେପରି କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନ ଉପୁଜିବ ସେଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯାଉ । ୟୁପିଆଇ ସମ୍ପର୍କିତ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଗ୍ରାହକ, କ୍ଷୁଦ୍ର ବ୍ୟବସାୟୀ ଓ ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଡିଜିଟାଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ସ୍ଥାୟୀତ୍ୱ ଓ ବିକାଶ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଉ ।"