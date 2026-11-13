'ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ପ୍ରଣିତ ସମ୍ବିଧାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ' କହିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ରାମଦାସ ଆଠାୱାଲେ, ଭୋଟ୍ ଚୋରି ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ
କେନ୍ଦ୍ର ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ଓ ସଶକ୍ତିକରଣ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ରାମଦାସ ଆଠାୱାଲେ ସମ୍ବଲପୁରରେ "ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧ ଓ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ସହ ବିକାଶର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ' କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।ରିପୋର୍ଟ: ବାଦଶାହ ଜୁସ୍ମନ ରାଣା
Published : November 13, 2026 at 1:03 PM IST
ସମ୍ବଲପୁର: କେନ୍ଦ୍ର ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ଓ ସଶକ୍ତିକରଣ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ରାମଦାସ ଆଠାୱାଲେ ସମ୍ବଲପୁର ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିଲେ । ଗତକାଲି (ଗୁରୁବାର) ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସମ୍ବଲପୁର ତପସ୍ୱିନୀ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶା ଦଳିତ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦ ଦ୍ୱାରା "ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧ ଓ ଡଃ ବି. ଆର୍. ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ସହ ବିକାଶର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ' ଶୀର୍ଷକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପୂର୍ବରୁ ସେ ସମ୍ବଲପୁର ସାମାଜିକ କଲ୍ୟାଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଏକ ବୈଠକରେ ମଧ୍ୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାର ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ ।
ଭୋଟ୍ ଚୋରି ଅଭିଯୋଗକୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଖଣ୍ଡନ:
କେନ୍ଦ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ରାମଦାସ ଆଠାୱାଲେ ଅନୁଗୁଳଠାରେ ଡଃ ବାବାସାହେବ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଉନ୍ମୋଚନ କରିଥିଲେ । ଏହା ପରେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ରିପବ୍ଲିକାନ୍ ପାର୍ଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଏକ ସଭାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ଓଡ଼ିଶାର ସମୃଦ୍ଧ ଇତିହାସ, କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକଙ୍କ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଜନଜାତିଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଦାନ ବିଷୟରେ ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ । ଏହି ଅବସରରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ବିରୋଧୀ ଦଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ଉପରେ ଲଗାଯାଉଥିବା ଭୋଟ୍ କାଟିବା ଓ ଭୋଟ୍ ଚୋରି ଅଭିଯୋଗକୁ ସେ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି ।
ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ସମ୍ବିଧାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ:
ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ଓ ସଶକ୍ତିକରଣ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ରାମଦାସ ଆଠାୱାଲେ କହିଛନ୍ତି, "ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ସାମ୍ବିଧାନିକ ସଂସ୍ଥା ଏବଂ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ କେବଳ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି, ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଥିବା ନାଗରିକ ଏବଂ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ନାମ ଥିବା ଭୋଟରଙ୍କ ନାମ ତାଲିକାରୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛି । ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଜନସାଧାରଣ ଯାହାଙ୍କୁ ଚାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ହିଁ କ୍ଷମତା ମିଳେ ଏବଂ ଡଃ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଣିତ ସମ୍ବିଧାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଛି " ବୋଲି ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅଠାୱଲେ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ ।
କେନ୍ଦ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ, "ସମ୍ବଲପୁର ଓଡିଶାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଜିଲ୍ଲା ଅଟେ । ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏଠିକାର ସାଂସଦ ଅଛନ୍ତି । ଏଠାରେ ବାବା ସାହେବ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ଏକ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ଦାବି ରହିଛି । ଏନେଇ ମୁଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବି ।"
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବି:
ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ରାମଦାସ ଆଠାୱାଲେ କହିଛନ୍ତି "ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ସରକାର ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଦେଶର ବିକାଶ ହେଉଛି । ବିଗତ 12 ବର୍ଷରେ ଦେଶକୁ ଆମେ ବହୁ ଉଚ୍ଚତାକୁ ନେଇଯାଇଛୁ । ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତି ବିଶ୍ୱରେ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଏହା ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଯୋଜନା ଯୋଗୁଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇ ପାରିଛି । ଗରିବ, ମହିଳା ଓ କୃଷକଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ଆମ ସରକାରର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ । ତେବେ ଆମ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭୂମିହୀନ ପରିବାରଙ୍କୁ 5 ଏକର ଲେଖାଏଁ ଜମି ଯୋଗେଇ ଦେବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଦାବି କରୁଛୁ । ଏହା ଦ୍ୱାରା ବହୁ ଲୋକ ଗରିବି ସୀମା ରେଖା ଉପରକୁ ଆସି ପାରିବେ । ଏନେଇ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡିଶା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବି ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ସମ୍ବଲପୁରରେ ବିଜେପିର ବିଶାଳ ଲୋକତନ୍ତ୍ର ବଞ୍ଚାଓ ଶୋଭାଯାତ୍ରା: କଂଗ୍ରେସକୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା
ରାଜପଥରେ ବେଆଇନ ଟ୍ରକ୍ ପାର୍କିଂ: କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ଦାବିକରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ସାଂସଦ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର