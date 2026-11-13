ETV Bharat / politics

'ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ପ୍ରଣିତ ସମ୍ବିଧାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ' କହିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ରାମଦାସ ଆଠାୱାଲେ, ଭୋଟ୍ ଚୋରି ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ

କେନ୍ଦ୍ର ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ଓ ସଶକ୍ତିକରଣ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ରାମଦାସ ଆଠାୱାଲେ ସମ୍ବଲପୁରରେ "ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧ ଓ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ସହ ବିକାଶର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ' କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।ରିପୋର୍ଟ: ବାଦଶାହ ଜୁସ୍ମନ ରାଣା

Union Minister of State for Social Justice and Empowerment RAMDAS ATHWALE visits SAMBALPUR
'ଡଃ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ପ୍ରଣିତ ସମ୍ବିଧାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ', ସମ୍ବଲପୁର ଗସ୍ତରେ ଆସି ଏପରି କହିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ରାମଦାସ ଆଠାୱାଲେ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 13, 2026 at 1:03 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ସମ୍ବଲପୁର: କେନ୍ଦ୍ର ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ଓ ସଶକ୍ତିକରଣ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ରାମଦାସ ଆଠାୱାଲେ ସମ୍ବଲପୁର ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିଲେ । ଗତକାଲି (ଗୁରୁବାର) ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସମ୍ବଲପୁର ତପସ୍ୱିନୀ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶା ଦଳିତ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦ ଦ୍ୱାରା "ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧ ଓ ଡଃ ବି. ଆର୍. ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ସହ ବିକାଶର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ' ଶୀର୍ଷକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପୂର୍ବରୁ ସେ ସମ୍ବଲପୁର ସାମାଜିକ କଲ୍ୟାଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଏକ ବୈଠକରେ ମଧ୍ୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାର ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ ।

ଭୋଟ୍ ଚୋରି ଅଭିଯୋଗକୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଖଣ୍ଡନ:
କେନ୍ଦ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ରାମଦାସ ଆଠାୱାଲେ ଅନୁଗୁଳଠାରେ ଡଃ ବାବାସାହେବ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଉନ୍ମୋଚନ କରିଥିଲେ । ଏହା ପରେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ରିପବ୍ଲିକାନ୍ ପାର୍ଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଏକ ସଭାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ଓଡ଼ିଶାର ସମୃଦ୍ଧ ଇତିହାସ, କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକଙ୍କ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଜନଜାତିଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଦାନ ବିଷୟରେ ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ । ଏହି ଅବସରରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ବିରୋଧୀ ଦଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ଉପରେ ଲଗାଯାଉଥିବା ଭୋଟ୍ କାଟିବା ଓ ଭୋଟ୍ ଚୋରି ଅଭିଯୋଗକୁ ସେ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି ।

'ଡଃ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ପ୍ରଣିତ ସମ୍ବିଧାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ', ସମ୍ବଲପୁର ଗସ୍ତରେ ଆସି ଏପରି କହିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ରାମଦାସ ଆଠାୱାଲେ (ETV Bharat Odisha)


ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ସମ୍ବିଧାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ:
ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ଓ ସଶକ୍ତିକରଣ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ରାମଦାସ ଆଠାୱାଲେ କହିଛନ୍ତି, "ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ସାମ୍ବିଧାନିକ ସଂସ୍ଥା ଏବଂ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ କେବଳ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି, ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଥିବା ନାଗରିକ ଏବଂ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ନାମ ଥିବା ଭୋଟରଙ୍କ ନାମ ତାଲିକାରୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛି । ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଜନସାଧାରଣ ଯାହାଙ୍କୁ ଚାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ହିଁ କ୍ଷମତା ମିଳେ ଏବଂ ଡଃ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଣିତ ସମ୍ବିଧାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଛି " ବୋଲି ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅଠାୱଲେ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ ।

Union Minister of State Ramdas Athawale delivering an address during his visit to Sambalpur.
ସମ୍ବଲପୁର ଗସ୍ତରେ ଆସି ଉଦ୍‌ବୋଧନ ଦେଉଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ରାମଦାସ ଆଠାୱାଲେ (ETV Bharat Odisha)

କେନ୍ଦ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ, "ସମ୍ବଲପୁର ଓଡିଶାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଜିଲ୍ଲା ଅଟେ । ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏଠିକାର ସାଂସଦ ଅଛନ୍ତି । ଏଠାରେ ବାବା ସାହେବ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ଏକ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ଦାବି ରହିଛି । ଏନେଇ ମୁଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବି ।"

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବି:
ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ରାମଦାସ ଆଠାୱାଲେ କହିଛନ୍ତି "ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ସରକାର ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଦେଶର ବିକାଶ ହେଉଛି । ବିଗତ 12 ବର୍ଷରେ ଦେଶକୁ ଆମେ ବହୁ ଉଚ୍ଚତାକୁ ନେଇଯାଇଛୁ । ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତି ବିଶ୍ୱରେ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଏହା ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଯୋଜନା ଯୋଗୁଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇ ପାରିଛି । ଗରିବ, ମହିଳା ଓ କୃଷକଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ଆମ ସରକାରର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ । ତେବେ ଆମ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭୂମିହୀନ ପରିବାରଙ୍କୁ 5 ଏକର ଲେଖାଏଁ ଜମି ଯୋଗେଇ ଦେବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଦାବି କରୁଛୁ । ଏହା ଦ୍ୱାରା ବହୁ ଲୋକ ଗରିବି ସୀମା ରେଖା ଉପରକୁ ଆସି ପାରିବେ । ଏନେଇ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡିଶା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବି ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ସମ୍ବଲପୁରରେ ବିଜେପିର ବିଶାଳ ଲୋକତନ୍ତ୍ର ବଞ୍ଚାଓ ଶୋଭାଯାତ୍ରା: କଂଗ୍ରେସକୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା

ରାଜପଥରେ ବେଆଇନ ଟ୍ରକ୍ ପାର୍କିଂ: କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ଦାବିକରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ସାଂସଦ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ



ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର

TAGGED:

RAMDAS ATHWALE SAMBALPUR VISIT
ରାମଦାସ ଆଠୱାଲେ ସମ୍ବଲପୁର ଗସ୍ତ
RAMDAS ATHAWALE ON CONSTITUTION
UNION MINISTER RAMDAS ON VOTE CHORI
ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ଓ ଭୋଟ ଚୋରି ପ୍ରସଙ୍ଗ

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.