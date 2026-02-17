ମାର୍ଚ୍ଚ 7 ତାରିଖରେ ଦିନିକିଆ ଓଡିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିପାରନ୍ତି ଅମିତ୍ ଶାହ
ଓଡିଶା ଗସ୍ତ ସମୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୁଇଟି ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ।
ଭୁବନେଶ୍ୱର: କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ମାର୍ଚ୍ଚ 7 ତାରିଖରେ ଦିନିକିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିପାରନ୍ତି । କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ରିଜର୍ଭ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ (CRPF) ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ପାଳନରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ କଟକ ଗସ୍ତ କରିବେ ଅମିତ ଶାହ । ଏହାସହିତ ନକ୍ସଲ ଦମନ ଓ ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତାର ସମୀକ୍ଷା କରିପାରନ୍ତି ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି ।
ତେବେ ଓଡିଶା ଗସ୍ତ ସମୟରେ, କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୁଇଟି ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । ଶାହ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ମୁଣ୍ଡଳିରେ ସିଆରପିଏଫ୍ କ୍ୟାମ୍ପସରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ରିଜର୍ଭ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ (CRPF) ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ପାଳନରେ ସାମିଲ ହେବେ ।
ଏହା ସହିତ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ନକ୍ସଲ ବିରୋଧୀ ଅଭିଯାନର ସମୀକ୍ଷା କରିବା ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ରିଜର୍ଭ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ସହିତ ଜଡିତ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ।
ଏହା ସହିତ, ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତାର କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରେ ।
ମାର୍ଚ୍ଚ ୭ରେ ଦିନିକିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ ସ୍ବରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଶାହ-
- ଦୁଇଟି ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବେ
- କଟକ ମୁଣ୍ଡୁଳି ଯାଇ CRPF ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସରେ ଯୋଗ ଦେବେ
- ନକ୍ସଲ ଦମନ ଓ ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତାର ସମୀକ୍ଷା କରିପାରନ୍ତି
ଗତବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଛତିଶଗଡରେ 13 ଜଣ ବରିଷ୍ଠ କ୍ୟାଡର ମାଓନେତାଙ୍କ ସମେତ 21 ମାଓବାଦୀ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସହ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ । ଏମାନେ କଙ୍କେର ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ନିକଟରେ ରବିବାର ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ । ଏମାନେ ନିଜ ପାଖରେ ଥିବା 18ଟି ଅସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲେ । 2026 ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ସୁଦ୍ଧା ଦେଶରୁ ନକ୍ସଲ ନିପାତ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ଦୋହରାଇ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ।
କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ତାଙ୍କ ଏକ୍ସରେ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଥିଲେ, ‘ଏହା ଖୁସିର କଥା ଯେ, 21 ଜଣ ମାଓବାଦୀ ସେମାନଙ୍କ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସହ ଛତିଶଗଡର କଙ୍କର ଜିଲ୍ଲାରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି । ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 13 ଜଣ ସିନିୟର କ୍ୟାଡର ଅଛନ୍ତି ।’
ଅନ୍ୟ ମାଓବାଦୀଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ ଶାହ-
ଶାହ କହିଥିଲେ, ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ନକ୍ସଲମାନେ ହିଂସା ଛାଡି ସମାଜର ମୁଖ୍ୟସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଅସ୍ତ୍ରତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଶାହ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ 2025 ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ସୁଦ୍ଧା ନକ୍ସଲବାଦକୁ ଲୋପ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ।
