ବଜେଟରେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଲା କଣ ? ବିରୋଧୀଙ୍କ ଯୁକ୍ତି ଗୋଲାପୀ ଚିତ୍ର, ସରକାର କହିଲେ ରାଜ୍ୟର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ
ପୁଞ୍ଜିପତିଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ବଜେଟ, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ କହିଛି କଂଗ୍ରେସ । ବିଜେଡି କହିଲା ବଜେଟରେ ରାଜ୍ୟବାସୀ ନିରାଶ ହୋଇଛନ୍ତି ।
Published : February 1, 2026 at 8:33 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସିତାରମଣ ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବଜେଟ 2026 ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରତି ଅନୁଦାନ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଓଡିଶାକୁ କଣ ମିଳିଲା ସେନେଇ ମାନସ ମନ୍ଥନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ପର୍ଯ୍ୟଟନ, ବିରଳ ଖଣି କରିଡର ଏବଂ ଜାତୀୟ ଜଳ ମାର୍ଗ ଯୋଜନାରେ ରାଜ୍ୟକୁ ଯୋଡାଯାଇଛି । ତେବେ ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ବା ଯୋଜନାରୁ ରାଜ୍ୟକୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି । ଓଡ଼ିଶାର ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସହ ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ନିର୍ମଳାଙ୍କ ପେଡିରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ କହିଥିବା ବେଳେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବଜେଟରେ ରାଜ୍ୟବାସୀ ନିରାଶ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ଏପଟେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ବଜେଟ୍ ୨୦୨୬-୨୭ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପୂର୍ବ ଭାରତର ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଗତିର ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳୀ ଭାବେ ଗଢ଼ିତୋଳିବା ପାଇଁ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିଛି । ତେବେ ପିସିସି ସଭାପତି କହିଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବଜେଟ ନୁହେଁ । ଏପଟେ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ କାଉଣ୍ଟର କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ ।
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉପସ୍ଥାପିତ #Budget2026 ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିରାଶ କରିଛି। ଏହି ବଜେଟରେ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଏହାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସୁବିଧା ନାହିଁ।— Naveen Patnaik (@Naveen_Odisha) February 1, 2026
ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଆଶା ଥିଲା ଯେ 'ଡବଲ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍' ସରକାର ଭିତ୍ତିଭୂମି, ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରାପ୍ୟ ଅତିରିକ୍ତ ଅନୁଦାନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ…
ତେବେ ଖଣି,ପାଣିକୁ ନେଇ ଓଡିଶା ଅର୍ଥନୈତିକ ଦିଗରେ ଦ୍ରୁତ ବିକାଶ ହେବ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଘୋଷଣାକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରି ନାହାଁନ୍ତି ବିରୋଧୀ।ବିରୋଧୀଙ୍କ ଯୁକ୍ତି ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାରରେ ଓଡିଶାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୁରୁତ୍ୱ ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା । ହେଲେ ତାହା ମିଳିଲା ନାହିଁ । ଗୋଲାପୀ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ହେଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବଜେଟରେ ଓଡିଶା ପାଇଁ ବାସ୍ତବ ଉପଲବ୍ଧି ଶୂନ । ବଜେଟରେ ଖଣି, ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଏବଂ ଗବେଷଣାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ କେରଳ, ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ତାମିଲନାଡୁ ସହିତ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିରଳ ମୂର୍ତ୍ତିକା କରିଡର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ।
" ଆଜିର ବଜେଟ୍ ଏକ ଐତିହାସିକ ବଜେଟ୍। ଏଥିରେ ଦେଶର ନାରୀ ଶକ୍ତିର ସଶକ୍ତ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଛି । ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ନିର୍ମଳାଜୀ ଲଗାତାର ୯ମ ଥର ଦେଶର ବଜେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଏକ ନୂଆ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ।— Mohan Charan Majhi (@MohanMOdisha) February 1, 2026
ଏହି ବଜେଟ୍ ଅପାର ସୁଯୋଗର ଏକ ପ୍ରଶସ୍ତ ମାର୍ଗ । ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ୱପ୍ନଗୁଡ଼ିକୁ ସାକାର କରିବା… pic.twitter.com/eTnDuPR0NI
ଓଡିଶା ପାଇଁ ବଜେଟରେ କଣ ରହିଛି ,ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା-
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା । ଓଡ଼ିଶାରେ ହେବ ରେୟାର ଆର୍ଥ କରିଡର । ଏହା ରାଜ୍ୟକୁ ଶିଳ୍ପ ସମୃଦ୍ଧ କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ ।
ବିରଳ ମୃତ୍ତିକା କରିଡର-ଖଣି, ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଏବଂ ବିରଳ ପୃଥିବୀ ଉପାଦାନ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରିଡର । ଓଡ଼ିଶାରେ ଜାତୀୟ ଜଳ ମାର୍ଗ -୫ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ପାରାଦୀପ ଓ ଧାମରା ବନ୍ଦର ଏହି ଜାତୀୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ସହ ସିଧା ଯୋଡ଼ିହେବ । ତାଳଚେର ଅନୁଗୁଳ କଳିଙ୍ଗ ନଗରରୁ ପାରାଦୀପକୁ ଯୋଡ଼ାଯିବ । କଇଁଛ ଅଣ୍ଡାଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରିଡର ସ୍ଥାପନ ହେବ ।
କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଜେଟ୍ ୨୦୨୬-୨୭ରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଏକ ସୁଦୂରପ୍ରସାରୀ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟର ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରଗତିକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ଦିଗରେ ଜାତୀୟ ଜଳମାର୍ଗ-୫ (NW-5) ର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିବ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ପାରାଦ୍ୱୀପ ଓ ଧାମରା ପରି ପ୍ରମୁଖ ବନ୍ଦରଗୁଡ଼ିକୁ କଳିଙ୍ଗନଗର, ତାଳଚେର ଏବଂ ଅନୁଗୁଳ… pic.twitter.com/3wO6C9W134— Mohan Charan Majhi (@MohanMOdisha) February 1, 2026
ପୁଞ୍ଜିପତିଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଜେଟ-
ଏହି ଘୋଷଣା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେନ୍ଦ୍ର ବଜେଟ ଏବଂ ପଦକ୍ଷେପ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟୟବରାଦର ଅଭାବ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ । କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରାଯାଇଛି । ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଜେଟ ଦିଶାହୀନ, ଦୃଷ୍ଟିହୀନ, ନୀତିହୀନ । ଯୁବକ,ଚାଷୀ, ଗରିବ, ମଧ୍ୟବିତ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବଜେଟରେ କିଛି ନାହିଁ । ନୀତି ସଂପନ୍ନ ବଜେଟ ହେବା କଥା କିନ୍ତୁ ହେଇନି । ଗତ ବଜେଟର ଲକ୍ଷେ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି ।
କେନ୍ଦ୍ର ବଜେଟ୍ ୨୦୨୬-୨୭ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପୂର୍ବ ଭାରତର ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଗତିର ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳୀ ଭାବେ ଗଢ଼ିତୋଳିବା ପାଇଁ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିଛି । ଏଭଳି ଏକ ଭବିଷ୍ୟତବାଦୀ, ଯୁବଶକ୍ତି-କେନ୍ଦ୍ରିକ, ଜନହିତକର ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ 'କେନ୍ଦ୍ର ବଜେଟ୍ ୨୦୨୬-୨୭' ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ @narendramodi ,…— Dharmendra Pradhan (@dpradhanbjp) February 1, 2026
ଋଣ ଭାର ୧୯୦ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଁଞ୍ଚିଛି । ଏବେ ପୁଣି ୧୭.୨ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଋଣ ନେବେ । ୧୨ ବର୍ଷରେ ଏମିତି କଣ କଲେ ଋଣ ଭାର କାହିଁକି ବଢ଼ିଲା ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ । ପୁଞ୍ଜିପତିଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଜେଟ । ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବଜେଟ ନୁହେଁ । ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିନ୍ଦା କରୁଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଦାସ । ଗତ ୧୨ ବର୍ଷ ହେଲା ଯୁବପିଢି ହତାଶ ହେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ବି ବଜେଟରେ ଯୁବପିଢିଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ। ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇନି। ରେଲୱେ ଫ୍ରେଟ ଜରିଆରେ ଓଡିଶା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଅନେକ ରାଜସ୍ୱ ଦେଉଛି। ହେଲେ ସେହି ଅନୁସାରେ ଓଡିଶାକୁ କିଛି ମିଳିନି। ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ହତାଶ, ନିରାଶ ଓ ପ୍ରତାରଣା ପାଇଛନ୍ତି।
ବଜେଟରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ -
"କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବଜେଟ ଚିରାଚରିତ, ଗତାନୁଗତିକ ବଜେଟ । ଏଥିରେ କେବଳ ଶବ୍ଦ ବିନ୍ୟାସ ହେବ । ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ କ୍ରୟ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଉନାହିଁ, ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଗଣ୍ଡେ ସନ୍ତୁଳିତ ଖାଦ୍ୟ ପାଉ ନାହାଁନ୍ତି । ନିର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଟ ବର୍ଗର ଉନ୍ନତି ହେଉଛି । 80 ଭାଗ ଲୋକଙ୍କ ବିକାଶ ଠପ ହୋଇଯାଇଛି । ବଜେଟରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ । କେନ୍ଦ୍ର ବାଜେଟ ଉପସ୍ଥାପନକୁ ନେଇ ଭାରତର ୮୦ ଭାଗ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତିନାହିଁ । ଏହା ହେଉଛି ଭାରତବର୍ଷର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ । ବଜେଟରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ନାହିଁ, କି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ କି ଧାରଣା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ । କେନ୍ଦ୍ର ବଜେଟରେ ଖଣିକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ରହିଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାହା ଜଣାପଡିବ," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଅରୁଣ ସାହୁ ।
ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଓ ମହାନଦୀ ଦେଇ ତାଳଚେର-ଅନୁଗୋଳ ଠାରୁ ପାରାଦୀପ-ଧାମରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୫ ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ଜଳପଥର ବିକାଶ ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ନୂତନ 'ରେୟାର ଆର୍ଥ କରିଡର'ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଓଡ଼ିଶାର ଶିଳ୍ପ ଓ ଖଣିଜ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ଏକ ନୂତନ ସ୍ତରକୁ ନେଇଯିବ । ପୂର୍ବୋଦୟ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ 'ଇଷ୍ଟ-କୋଷ୍ଟ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିଡର', ପୂର୍ବରେ ଦାନକୁନିରୁ…— Dharmendra Pradhan (@dpradhanbjp) February 1, 2026
'କେନ୍ଦ୍ର ବଜେଟ୍ ୨୦୨୬-୨୭'କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଶାର ଦ୍ରୁତ ବିକାଶରେ ଏହି ବଜେଟ ସହାୟକ ହେବ । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହେବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି । ସେହିପରି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବଜେଟ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି ।
"ପୂର୍ବ ଭାରତର ବିକାଶ କଥା ଏବଜେଟରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଛି । ରେୟାର ଆର୍ଥରେ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନ ରହିଛି । ଦୁନିଆର ଅର୍ଥନୀତି ସହ ଯୋଡିବାକୁ ଜଳ ମାର୍ଗ ଯୋଜନା ସହାୟକ ହେବ । ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଗହୀରମଥାରେ କଇଁଛ କତିଡ଼ର ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ଚଳିତ ବଜେଟରେ ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଓଡିଶା ଭଳି ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଅଧିକ ପ୍ରକଳ୍ପ ହେବ, ବନ୍ଦର ଶିଳ୍ପ ହେବ, ରାସ୍ତା ହେବ । ସେମି କଣ୍ଡକ୍ଟରରେ ଓଡିଶା ଭଲ ଲାଭ ପାଇବ," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ।
"ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଉଭୟ ପରିପୁରକ । ଓଡିଶାର ଖଣିକୁ କେନ୍ଦ୍ର ବଜେଟରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଘୋଷଣା ପରେ, ଏହାକୁ କଡା ସମାଲୋଚନା କଲେ ଅର୍ଥନୈତିକ ବିଶେଷଜ୍ଞ । ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ ଜଳ ମାର୍ଗ ଓଡିଶାର ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସହାୟକ ହୋଇପାରେ । ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ଆସିଲେ ଜଣାପଡିବ । କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ମାନଙ୍କ ସହ ଟାଳଟୁଳ ନୀତି ଆପଣାଉଛି । ଓଡିଶାରୁ କେନ୍ଦ୍ର କୋଇଲାରେ ସେସ୍ ଆଦାୟ କରୁଛି ହେଲେ ସିଂହ ଭାଗ କାହିଁ ଓଡିଶାକୁ ମିଳୁନାହିଁ । ଯେତେ କୁହନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 7 ପ୍ରତିଶତ ଜିଡିପି ଗ୍ରୋଥ ଛୁଇଁପାରିବେ ନାହିଁ । ବର୍ଷ ଶେଷରେ ଆକଳନ କଲେ ଜଣାପଡିବ ବଜେଟ ଦ୍ୱାରା କେତେ ବିକାଶ ହୋଇଛି," ଅର୍ଥନୀତି ବିଶାରଦ ପଞ୍ଚାନନ କାନୁନଗୋ ।
ନବୀନଙ୍କୁ କାଉଣ୍ଟର କଲେ ମନମୋହନ-
"ବଜେଟ ନୈରାଶ ଜନକ ବୋଲି ନବୀନଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ପରେ କଡା କାଉଣ୍ଟର କଲେ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ । ବିରୋଧୀ ଦଳ ଭାବେ ବିରୋଧ କରିବାକୁ ନବୀନ ବାବୁ ଏମିତି ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି l ନବୀନଙ୍କ ପାଖରେ ନୈତିକତା ସାହସ ନାହିଁ କହିବାକୁ ବିଜେପି ସରକାର କମ ବେଶି କରୁଛନ୍ତି l ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବା ବେଳେ ସେ ଯେତିକି ମାଗୁଥିଲେ ଆମେ 5 ଗୁଣା 10 ଗୁଣା ଅଧିକ ଦେଇଛୁ l ଓଡିଶାରୁ କଣ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ପଳେଇବ ତାର ଯୁକ୍ତି ନ ଦର୍ଶାଇ ଶସ୍ତା ବୟାନ ଦେବା ଠିକ ନୁହେଁ l ସେ କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ କଣ ଯିବ," କହିଛନ୍ତି ମନମୋହନ ସାମଲ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର