ବିଜେପି କ୍ୟାମ୍ପରେ ଟପ୍ ବିଜେଡି ନେତା, ପଦ୍ମ ଧରିଲେ ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଅମର ପଟ୍ଟନାୟକ

ବିଜେପି କ୍ୟାମ୍ପରେ ଯୋଗ ଦେବା ପରେ ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଅମର ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ବିକଶିତ ଭାରତ ଭିଜନରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇଛି ।

Top BJD Leader and Former MP Amar Patnaik joins BJP
Top BJD Leader and Former MP Amar Patnaik joins BJP (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 3, 2025 at 3:29 PM IST

|

Updated : November 3, 2025 at 5:04 PM IST

3 Min Read
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବିଜେପିରେ ଯୋଗଦେଲେ ବରିଷ୍ଠ ବିଜେଡି ନେତା ତଥା ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଅମର ପଟ୍ଟନାୟକ । ଏନେଇ ଆଜି ସକାଳୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଶେଷରେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ବିଜେପି ଦଳରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଅମର ପଟ୍ଟନାୟକ l ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ, ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ ଓ ପ୍ରଭାରୀ ବିଜୟ ପାଲ ସିଂ ତୋମାରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବିଜେପି କ୍ୟାମ୍ପରେ ପଦ୍ମ ଧରିଛନ୍ତି ଅମର l

Top BJD Leader and Former MP Amar Patnaik joins BJP (ETV Bharat Odisha)




ଅମର ପଟ୍ଟନାୟକ ବିଜେଡି ଟିକେଟରେ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ସାଂସଦ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ l ତେବେ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଶେଷ ହେବା ପରେ ବିଜେଡ଼ି ଦଳର ଆଇଟି ସେଲ ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ l ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହେବା ପରେ ନିଜ ଅଭିଭାଷଣରେ କହିଛନ୍ତି, "ଜୀବନରେ ମୋର ରାଜନୀତି କ୍ୟାରିୟର ମାତ୍ର 8 ବର୍ଷ ହେଲା ହେଇଛି । ସେଥିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମୟ ଆସିଛି । ମୁଁ ଯେତବେଳେ ଚାକିରୀ ଛାଡ଼ିଥିଲି 2018 ମସିହାରେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କାମ କରିବି, ଲୋକଙ୍କ ସହ ମିଶି ସିଧା କାମ କରିବି ବୋଲି ଶପଥ ନେଇଥିଲି । ରାଜ୍ୟସଭାରେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା । ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଓଡିଶାର ଦାବି ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି । ସମୟ ଆସିଲା ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିବାକୁ । ସେଥିପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଦଳରେ ସାମିଲ ହେବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା । ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣ କହିଲା ବେଳେ ମନରେ କୋହ ଅଛି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭାଷଣ ଶୁଣିଲେ ଲୋମ ଟାଙ୍କୁରୀ ଉଠେ । ଦେଶ ପ୍ରତି ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ସେବା ମାନିବୃତ୍ତି କାହା ପାଖରେ ନଥାଏ ।

2047 ମସିହାରେ ନୂତନ ଭାରତ ହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି କରିବ । ମତେ ସୁଯୋଗ ମିଳୁ ମୁଁ ଦେଶ ପାଇଁ ସେବା କରିପାରିବି ଏଟା ଚାଁହୁଥିଲି । ସେ ସୁଯୋଗ ବିଜେପି ଦେଇଛି । 2014 ମସିହା ପର ଠାରୁ ନକ୍ସଲ ଦମନ ପାଇ ଷ୍ଟାଟଜି ତିଆରି କରାଗଲା ତା ପଛରେ ନାୟକ ଅମିତ ଶାହ । ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଳ୍ପୟନ, ପାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, କାରିଗରୀ, କଳା ସଂକୃତିକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇଛି । ସଂକଳ୍ପ ନେଇକି ଆସିଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ କାମରେ ମତେ ନିୟୋଜିତ କରିବେ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି । RSS ପ୍ରତି ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇଛି । ସକାଳେ 40 ମିନିଟ ପ୍ରାଣାୟାମ କରେ ତାହା RSS ଠାରୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ । ବିଜେପିରେ ଯୋଗଦେଇ ନିଜକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ମନେ କରୁଛି ।"

Top BJD Leader and Former MP Amar Patnaik joins BJP
Top BJD Leader and Former MP Amar Patnaik joins BJP (ETV Bharat Odisha)


ସେପଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ନିଜ ଅଭିଭାଷଣରେ କହିଛନ୍ତି, "ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ ବୈଧିକ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ଅମର ପଟ୍ଟନାୟକ। ଚାକିରୀରୁ ଅବସର ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ସେ ରାଜନୀତିରେ ଯୋଗଦେଇ ଥିଲେ । ପ୍ରଥମେ ସେ ଗୋଟେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳରେ ଯୋଗଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର ଉଠାଉଥିଲେ ସତ୍ କିନ୍ତୁ ଖୋଲା ହୃଦୟରେ ପ୍ରଶସ୍ତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ପାରୁ ନଥିଲେ । ଯେଉଁ ମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଥିଲେ ଆମ ଦଳରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେଠାରେ ଅଣ ନିଃଶ୍ୱାସ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀ , ସାଂସଦ ଓ ବିଧାୟକ ହୁଅନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଅଣ ନିଃଶ୍ୱାସ ହେଉଥିଲେ । ଯିଏ ବାହାରି ଆସି ଆମ ସହ ମିଶିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥିବ। ଅମର ବାବୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ମୁକ୍ତି ମିଳିଛି । ଆମ ଦଳରେ ସ୍ବାଧୀନ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ପାରୁଛନ୍ତି ଆଜିକା ଦିନରେ।

ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିଖୁଣ ଭାବରେ ସମୀକ୍ଷା କରୁଥିଲେ । ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ବାର୍ଥ ପାଇଁ ସଂସଦରେ ସେ ସାରଥୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ସମବାୟ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ତାଙ୍କ ଭୂମିକା ଅନେକ । ଆମ ଦଳର ସେ ଆଜି ସାମିଲ ହୋଇ ଦଳକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ନେବାରେ ସହାୟକ ହେବେ। ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣରେ ସେ ତାଙ୍କର ଭୂମିକା ଲିଭାଇବେ। ମୋଦିଙ୍କୁ ସେ ବହୁ ନିକଟରୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ସଂସଦରେ ଯାହାକି ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଶାକୁ ମୋଦିଜୀ ଯେବେ ବି ଆସିଛନ୍ତି ସେବେ କିଛି ନା କିଛି ଭେଟି ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି । ଆମ ସରକାର ଗଠନ ହେବା ପରେ ୭ଥର ଓଡିଶାକୁ ଆସିଲେଣି। ଭିତ୍ତିଭୂମି ନିର୍ମାଣରେ ଓଡ଼ିଶା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେବ । ରୋଡ୍ କଂଗ୍ରେସରେ ତାର ରୂପରେଖ ନେବାକୁ ଯାଉଛି ଆସନ୍ତା 7 ତାରିଖରେ । ରାଜ୍ୟକୁ ବିକଶିତ ରାଜ୍ୟ ଗଠନ ପାଇଁ ଆମେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ପରି ମୋର ଯଦି କିଛି ଭୂମିକା ରହିବ ତାହାଲେ ମୁଁ ଧନ୍ୟ ହେବି ଭାବି ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆସି ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ସେ ।"



"ନୂଆପଡ଼ା ଉପ ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି । ଆଉ ସେତିକି ବେଳେ ତାଙ୍କ ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଆମ ସାଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି । ନବୀନ ବାବୁ ସେଠାରେ ପ୍ରଚାର କରୁ ଥାଆନ୍ତୁ। ଅମର ବାବୁ ଯେତେବେଳେ ନୂଆପଡାରେ ଯାଇ ପ୍ରଚାର କରିବେ ସେତେବେଳେ ହିଁ ଜାଣି ପାରିବେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ପ୍ରଚାରର ଫରକ୍ କଣ ରହିବ । ନେସନ ଫାଷ୍ଟ, ସେକେଣ୍ଡ ପାଟି ଓ ସେଲ୍ଫ ଲାଷ୍ଟ। ଯେଉଁଠି ରାଷ୍ଟ୍ର ପଛରେ ରୁହେ ସେହି ପାର୍ଟିକୁ ଛାଡି ସେ ଆମ ଦଳରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି । କାହିଁକି ନା ସେଠାରେ ସେଲ୍ଫ ଫାଷ୍ଟ ଥିଲା," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

Last Updated : November 3, 2025 at 5:04 PM IST

