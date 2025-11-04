ପ୍ରଚାର ଶେଷ ଦିନରେ ତେଜସ୍ବୀଙ୍କ ବଡ ଘୋଷଣା, ମହିଳାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯିବ 30 ହଜାର
ରାଜ୍ୟରେ ଆମ ସରକାର ଗଠନ ହେଲେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ 14 ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ମହିଳାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 30 ହଜାର ଟଙ୍କା ପଠାଯିବା ନେଇ ଇଣ୍ଡିଆମେଣ୍ଟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବ କହିଛନ୍ତି ।
Published : November 4, 2025 at 5:02 PM IST
ପାଟନା: ବିହାର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆଜି ସରୁଛି ପ୍ରଚାର । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ବଡ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆମେଣ୍ଟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବ । "ଏଥର ବିହାର ଜନତା ପରବର୍ତ୍ତନ ମୁଡରେ ଅଛନ୍ତି । ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ 14 ତାରିଖରେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ରହିଛି । ଯାହାକୁ ନୂତନ ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭ ବୋଲି କୁହାଯାଏ । ଆମ ସରାକର ଗଠନ ହେବା ମାତ୍ରେ ଏହି ଦିନ ବିହାରର ସମସ୍ତ ମହିଳାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ମେ ବହିନ ମାନ ଯୋଜନାରେ ଏକ ବର୍ଷ ପାଇଁ 30 ହଜାର ଟଙ୍କା ଯିବ । 5 ବର୍ଷରେ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେଲେ ପ୍ରତି ମାସରେ 25ଶହ ଟଙ୍କା । ଜାନୁଆରୀ 14 ତାରିଖରେ ମହିଳାଙ୍କ ଆକାଣ୍ଟକୁ 30 ହଜାର ଟଙ୍କା ଆସିବ ।" ଏକ ସମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କହିଛନ୍ତି ତେଜସ୍ବୀ ।
ଜୀବିକା ଦିଦିଙ୍କୁ ଉପହାର: ଜୀବିକା ଦିଦିଙ୍କୁ ନେଇ ତେଜସ୍ବୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜୀବିକା ଦିଦିଙ୍କ କମ୍ୟୁନିଟି ମୋବିଲାଇଜକୁ ସ୍ଥାୟୀ କରାଯିବ । ସେମାନଙ୍କୁ 30 ହଜାର ଟଙ୍କା ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ସେମାନଙ୍କ ଋଣର ସୁଧହାର ଛାଡକରାଯିବ । ଆମ ସରକାର ଆସିଲେ ଜୀବିକା ଦିଦିଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ 5 ଲକ୍ଷର ବିମା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ।
ପୁରୁଣା ପେନସନ ଯୋଜନାର ଘୋଷଣା: ତେଜସ୍ବୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିହାର ବିଧାନସଭାରେ ଅନେକ ଥର ପୁରୁଣା ପେନସନ ଯୋଜନା ପାଇଁ ଦାବି କରାଯାଉଥିଲା । କିନ୍ତୁ ହୋଇପାରିଲାନାହିଁ, ଆମ ଦଳ ସରକାରକୁ ଆସିଲେ ତାହାକୁ ଲାଗୁ କରିବ । ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ, ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ, ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଅନାନ୍ୟ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ସେମାନଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟର 70 କିମି ମଧ୍ୟରେ ପୋଷ୍ଟିଂ କରାଯିହ ।
ଧାନ ଏବଂ ଗହମ ଉପରେ ବୋନସ: ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ତେଜସ୍ବୀ । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚାଷୀ ମାନେ ଏମଏସପିରେ ଧାନ ଓ ଗହମ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଫସଲ ବିକ୍ରି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି । ଯଦି ଆମ ସରକାର କ୍ଷମତାକୁ ଆସେ ତେବେ ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ସହିତ ଗହମ ପାଇଁ ପ୍ରତି କ୍ବିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 400 ଟଙ୍କା ବୋନସ ମିଳିବ । ଚାଷୀଙ୍କୁ ଜଳସେଚନ ପାଇଁ ବିଦ୍ୟୁତ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତାହା ଅଧିକ ଦରରେ ପାଆନ୍ତି । ଦେଶରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟରେ ବିହାରରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟୁତ ଦିଆଯାଉଛି । ଯଦି ତାଙ୍କ ସରକାର କ୍ଷମତାକୁ ଆସେ, ତେବେ ସେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ମାଗଣା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଇବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
PACS ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ଜନପ୍ରତିନିଧି ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ: ତେଜସ୍ବୀ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ଦଳ ସରକାରକୁ ଆସିଲେ ବିହାରର ସମସ୍ତ PACS ଓ କିଷନ ମଣ୍ଡଳ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ଜନପ୍ରତିନିଧି ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । କାହିଁକିନା ଏମାନେବି ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ବାରା ଚୟନ ହୋଇଥାନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁୃ-ବିହାର ନିର୍ବାଚନ: ତେଜସ୍ୱୀ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚେହେରା, ମୁକେଶ ଡେପୁଟି