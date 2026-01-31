ETV Bharat / politics

ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଆଜି ଶପଥ ନେଇପାରନ୍ତି ସୁନେତ୍ରା ପାଓ୍ବାର

ପୁଅ ପାର୍ଥଙ୍କ ସହିତ 62 ବର୍ଷିୟ ସୁନେତ୍ରା ଆଜି ଭୋର ସମୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ମୁମ୍ବାଇରେ ଅଜିତ ପାଓ୍ବାରଙ୍କ ସରକାରୀ ବାସଭବନ ଦେବଗିରିରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ।

Sunetra Pawar with Ajit Pawar at Shreemant Dagdusheth Halwai Ganpati Temple
ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଆଜି ଶପଥ ନେଇପାରନ୍ତି ସୁନେତ୍ରା ପାଓ୍ବାର (ANI File Photo)
ମୁମ୍ବାଇ: ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାର ସମ୍ଭାଳିବେ ରାଜ୍ୟସଭା ସଦସ୍ୟ ସୁନେତ୍ରା ପାଓ୍ବାର । ଅଜିତ ପାଓ୍ବାରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସୁନେତ୍ରା ପାଓ୍ବାର ଆଜି ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି । ପୁଅ ପାର୍ଥଙ୍କ ସହିତ 62 ବର୍ଷିୟ ସୁନେତ୍ରା ଆଜି ଭୋର ସମୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ମୁମ୍ବାଇରେ ଅଜିତ ପାଓ୍ବାରଙ୍କ ସରକାରୀ ବାସଭବନ ଦେବଗିରିରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ।

ଏନସିପି ସୁତ୍ର ଅନୁସାରେ ଆଜି (ଶନିବାର) ଅପରାହ୍ନରେ ମୁମ୍ବାଇରେ ଏକ ବୈଠକରେ ସୁନେତ୍ରାଙ୍କୁ ବିଧାୟକ ଦଳର ନେତା ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ କରାଯିବ ଏବଂ ସେ ମହାରାଷ୍ଚ୍ରର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ନେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ।

ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଅଜିତ ପାଓ୍ବାରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଏନସିପି ଏବଂ ଦଳର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଶରଦ ପାଓ୍ବାରଙ୍କ ନେତୃତ୍ବାଧିନ ଗୋଷ୍ଠୀ ମିଶ୍ରଣ ହେବ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏନସିପି (SP) ଏବଂ ଶରଦ ପାଓ୍ବାରଙ୍କ ପରିବାର ସୁତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ସୁନେତ୍ରାଙ୍କ ବିଜେପି ନେତୃତ୍ବାଧୀନ ମହାୟୁତି ସରକାରରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ ନଥିଲେ ।

ଅନ୍ୟପଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡନାଭିସ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ମେଣ୍ଟ ସରକାର ସ୍ବର୍ଗତ ଅଜିତ ପାଓ୍ବାରଙ୍କ ପରିବାର ଏବଂ ଦଳ ଦ୍ବାରା ନିଆଯାଇଥିବା ଯେକୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସମର୍ଥନ କରିବ । ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ପାଇଁ ଏନସିପି ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ ତାହାକୁ ଆମେ ସମର୍ଥନ କରିବୁ । ଆମେ ଅଜିତ ଦାଦାଙ୍କ ପରିବାର ଏବଂ ଏନସିପି ପଛରେ ଛିଡା ହେଇଛୁ । "

ଅଜିତ ପାଓ୍ବାର ଅର୍ଥ ବିଭାଗରେ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବଜେଟ କିଏ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଚରାଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନରେ ସେ ଉତ୍ତର ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅଜିତ ପାଓ୍ବାର ବଜେଟ ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ । ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଏହାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବି ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗୁଡିକୁ ଶେଷ କରିବି, ଶେଷରେ କଣ କରିବୁ ତାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବୁ । "

ଦିନକ ପୂର୍ବରୁ ଏନସିପି ନେତାମାନେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏନସିପି ନେତା ଛଗନ ଭୁଜବଳ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ସୁନେତ୍ରାଙ୍କ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବ ଶନିବାର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ ତେବେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ।

SUNETRA PAWAR
CM DEVENDRA FADNAVIS
AJIT PAWAR DEATH
ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
MAHARASHTRA DEPUTY CM OATH

