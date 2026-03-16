ଦ୍ଵିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହେଲେ ସାଂସଦ ସୁଜିତ କୁମାର
ସୁଜିତ କୁମାର ୩୫ ଖଣ୍ଡ ପାଇ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ବିଜୟ ପରେ ତାଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ।
Published : March 16, 2026 at 11:34 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବିଜେପି ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ସୁଜିତ କୁମାର ଆଜି (ସୋମବାର) ଦ୍ଵିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି । କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଭବାନୀପାଟଣାରେ ଜନ୍ମିତ ସୁଜିତ କୁମାର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆସିଥିବା ଜଣେ ନୂଆ ପୀଢିର ନେତା । ସେ ହାର୍ଭାର୍ଡ କେନେଡି ସ୍କୁଲରୁ ପବ୍ଲିକ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନରେ ସ୍ନାତକତ୍ତର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସାଇଦ ବିଜନେସ ସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଇଛନ୍ତି । ପେଶାରେ ସେ ଜଣେ ଆଇନଜୀବୀ ଓ ନୀତି ବିଶେଷଜ୍ଞ ।
#WATCH | Bhubaneswar, Odisha: On winning the Rajya Sabha election, BJP candidate Sujeet Kumar says, " i am very happy, and i will raise the issues of odisha in delhi." pic.twitter.com/tWp4qvwk9I— ANI (@ANI) March 16, 2026
ସକ୍ରିୟ ରାଜନୀତିରେ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରର ନୀତି ନିର୍ମାଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାମରେ ଜଡିତ ଥିଲେ । ସ୍ପେସିଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାଉନସିଲ (SDC) ରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶଦାତା ଓ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ପ୍ଲାନିଂ ବୋର୍ଡର ସ୍ପେସିଆଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ । ଏହି ଭୂମିକାରେ ସେ ବିଶେଷକରି ଆଦିବାସୀ ଓ କେବିକେ ଅଞ୍ଚଳର ଉନ୍ନତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ।
ଓଡ଼ିଶାରୁ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିବା ଆମ ଦଳର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଶ୍ରୀ @SamalManmohan7 , ସାଂସଦ ଶ୍ରୀ @SujeetKOfficial ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିବା ଶ୍ରୀ @DilipRayOdisha ଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ । ଆପଣଙ୍କର ଏହି ବିଜୟ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଆଶା ଓ ଭରସାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛି ।— Dharmendra Pradhan (@dpradhanbjp) March 16, 2026
ସୁଜିତ କୁମାର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ (ବିଜେଡି) ମାଧ୍ୟମରେ ଜାତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ । ୨୦୨୦ ମସିହାରେ ସେ ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ । ରାଜ୍ୟସଭାରେ ସେ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ନୀତି, କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତା, ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଆଦିବାସୀ ଉନ୍ନତି ଭଳି ବିଷୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରି ନିଜକୁ ଏକ ପଲିସି-ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ ଯୁବ ସାଂସଦ ଭାବେ ପରିଚିତ କରାଇଥିଲେ । ସେ ରାଜ୍ୟସଭାର ପେଟିସନ୍ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ମଧ୍ୟ କାମ କରିଥିଲେ ।
ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିବା ଦଳର ମାନ୍ୟବର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଶ୍ରୀ @SamalManmohan7 ଜୀ, ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଶ୍ରୀ @SujeetKOfficial ଜୀ ଏବଂ ଦଳ ସମର୍ଥିତ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଶ୍ରୀ @DilipRayOdisha ଜୀଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ ।— Mohan Charan Majhi (@MohanMOdisha) March 16, 2026
୨୦୨୪ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ସେ ବିଜେଡି ଓ ରାଜ୍ୟସଭା ସଦସ୍ୟତାରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇ ବିଜେପିରେ ଯୋଗଦେଇଥିଲେ । ଏହାକୁ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୀତିରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଭାବେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା । ବିଜେପି ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ରାଜ୍ୟ ସଭା ପଠାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ଆଜି ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ତେବେ ବିଜେପି ତାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ରାଜ୍ୟସଭା ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଥିଲା ଏବଂ ସେ ଉଚ୍ଚ ସଦନକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ ।
I extend my heartfelt congratulations to our party's State President Shri @SamalManmohan7 Ji, senior leader Shri @SujeetKOfficial Ji— Mohan Charan Majhi (@MohanMOdisha) March 16, 2026
and party supported Independent candidate Shri @DilipRayOdisha Ji on being elected to the Rajya Sabha.
This victory is an important milestone in… pic.twitter.com/aCjA4yx5yR
ସୁଜିତ କୁମାରଙ୍କ ଦଳ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ୨୦୨୪ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୀତିରେ ଘଟୁଥିବା ପୁନର୍ଗଠନର ଅଂଶ ଭାବେ ଦେଖାଯାଏ। ବିଜେପି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦଳକୁ ମଜବୁତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ସମୟରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଥିବା ସୁଜିତ କୁମାରଙ୍କୁ ଦଳ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛି । ସେ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୀତିରେ ପଲିସି, ପ୍ରଶାସନିକ ଅଭିଜ୍ଞତା ଓ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ଥିବା ଏକ ନୂଆ ପିଢିର ନେତା ଭାବେ ଉଭା ହେବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।
#WATCH | Bhubaneswar, Odisha: The returning officer of Rajya Sabha declares names of the newly elected Rajya Sabha members Manmohan Samal, Sujeet Kumar, Dilip Ray and Santrup Mishra and appoints certificates to them. pic.twitter.com/OuxEkMc0KZ— ANI (@ANI) March 16, 2026
