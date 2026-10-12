କ୍ୟାମ୍ପସରେ କ୍ୟାମ୍ପେନ; ଭୋଟ୍ ପାଇଁ ଭୋଜିଭାତ, ଢୋଲ ବାଜାରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ
ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ରମାଦେବୀ କ୍ୟାମ୍ପସ କମ୍ପୁଛି । ନାଚ,ଗୀତ, ଖାଇବା ପିଇବାରେ ପରିସର ଏକଦମ୍ ସରଗରମ । ବିସିଜେଡି-ଏବିଭିପି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଛି ଟକ୍କର । ରିପୋର୍ଟ-ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ
Published : October 12, 2026 at 8:26 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: କ୍ୟାମ୍ପସରେ କ୍ୟାମ୍ପେନ... କ୍ଲାସ୍ରୁମ୍ରେ ଭୋଟ ପାଇଁ କସରତ… ଆଉ କ୍ୟାମ୍ପସ ବାହାରେ ଢୋଲ ବାଜାର ତାଳେ ତାଳେ ଝୁମୁଛନ୍ତି ଛାତ୍ରୀ । କଲେଜ ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ଏବେ ସବୁଠି ଜମିଛି ମାହୋଲ । କିଏ ଭୋଜିଭାତର ଆସର ଜମାଉଛନ୍ତି, ତ ଆଉ କିଏ ଢୋଲ ବାଜାରେ ନାଚଗୀତର ମାହୋଲ୍ ସୃଷ୍ଟି କରି ଭୋଟରଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି । ଆଉ କିଏ କ୍ଲାସ୍ରୁମ୍ରୁ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଯାଏଁ ବୁଲି ବୁଲି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଯୋଗାଡ଼ରେ ଲାଗିପଡ଼ିଛନ୍ତି ।
ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ ପ୍ରତିଟି ଭୋଟ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ଆଉ ପ୍ରତିଟି ସମର୍ଥନ ପାଲଟିଛି ଆଶାର କିରଣ । କିଏ ନିଜର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନେଇ ଭୋଟରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ତ ଆଉ କିଏ ନିଆରା ଅନ୍ଦାଜରେ ପ୍ରଚାର କରି ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଟାଣୁଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ।
ଭୁବନେଶ୍ୱରର ରମାଦେବୀ ମହିଳା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଭୋଟରଙ୍କ ମନ ଜିଣିବାକୁ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଭିତରେ ଚାଲିଛି କସରତ । ଏହି ରଙ୍ଗିନ୍ ପ୍ରଚାର ଭିତରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାହା ହିଁ ନିର୍ବାଚନରେ ହେବ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । କ୍ୟାମ୍ପସରେ ନିର୍ବାଚନୀ ମାହୋଲ୍, ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ରଣନୀତି ଆଉ ଭୋଟରଙ୍କ ମୁଡ.. ଏସବୁକୁ ନେଇ ଏବେ ସରଗରମ କଲେଜ ରାଜନୀତି ।
ଏନେଇ ରମାଦେବୀ ଭୋଟର କହନ୍ତି, ଯିଏ ଭଲ କାମ କରିବ ତାକୁ ହିଁ ଭୋଟ ଦେବୁ । ଯିଏ ଯାହା କରୁଛି କରୁ, କିନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଆମେ ଜଣଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବୁ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କଲେଜରେ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବିରିୟାନୀ, ଦହିବରା ସହିତ ଚାଟ ଓ ଗୁପଚୁପ ଭଳି ଚଟପଟି ଖାଦ୍ୟ ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଉଛି । ଏଥିପାଇଁ ଲମ୍ବା ଲାଇନ କରି ରହିଥିବା ନଜରକୁ ଆସିଛି ।
ଏପଟେ କିଛି ବିସିଜେଡିର ପାର୍ଥୀ କହିଛନ୍ତି, ରମାଦେବୀ ଆମର ଗଡ଼ । ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଆମେ ଜିତି ଆସିଛୁ । ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆମ କବଜାରେ ରହିବ ରମାଦେବୀ । ଆମେ ପିଲାଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ କାମ କରୁଛୁ । କଲେଜ ବିକାଶ ପାଇଁ ଆମେ ଲଢ଼ି କାମ କରୁଛୁ ।
ଏପଟେ ଅବିଭିପିର ପାର୍ଥୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଚଳିତ ବର୍ଷ ବିସିଜେଡିର ଗଡ଼ ଭାଙ୍ଗିବୁ । ଏବିଭିପି ସେନେଇ ଯୋଜନା କରିଛି । ପିଲାଙ୍କ ସମସ୍ୟା, କଲେଜର ସମସ୍ୟାକୁ ଆଧାର କରି ପ୍ରତିଟି ପିଲାଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଁଚୁଛୁ । ସେହିପରି ଭାବରେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ କାମ କରାଯାଉଛି । ଆମେ ଜିତିବୁ.. ଆଉ କଲେଜର ସମସ୍ତ ଅଧା ରହିଥିବା କାମକୁ ପୁରା କରିବୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏବିଭିବି ସଭାପତି ଓ ଉପସଭାପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଗିଫ୍ଟରେ ଭୋଟରଙ୍କ ମୁଡ୍: ଛାତ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଜିଭାତ, ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଜୁଏଲାରି ଗିଫ୍ଟ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ STUDENTS' UNION ELECTION: ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ୧୨ଟି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ୩୨୮ଟି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନାମାଙ୍କନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ