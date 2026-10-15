ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ରେଜଲ୍ଟ; ABVP ଏବଂ BCJD ମଧ୍ୟରେ କଡା ଟକ୍କର, ଜାଣନ୍ତୁ କିଏ ଜିତିଲା କେଉଁଠି ?
ରେଭେନ୍ସାରେ ବିସିଜେଡି । ସମ୍ବଲପୁର ଜିଏମ ଓ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ABVPର କମାଲ । ବିଜୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଜୋରଦାର ସେଲିବ୍ରେସନ ।
Published : October 15, 2026 at 10:38 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: 8 ବର୍ଷ ପରେ ନେତା ବାଛିଲେ କଲେଜ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ । ଆଜି ଭୋଟ ଗଣତି ପରେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ଆସିବାରେ ଲାଗିଛି । ବିଜୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାଁ ଆସିବା ସହିତ ଏବିଭିପି ଏବଂ ବିସିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଡା ଟକ୍କର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏକାଧିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏବିଭିପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ବାଜିମାତ କରିଥିବା ବେଳେ ବିସିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ମଧ୍ୟ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି । ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବିଜେବି ଓ ରାଜଧାନୀ କଲେଜରେ ସଭାପତି ପଦ ହାତେଇଛନ୍ତି ABVP ପ୍ରାର୍ଥୀ । ଏପଟେ କଟକ ରେଭେନ୍ସ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ କମାଲ କରିଛନ୍ତି ବିସିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ । ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏବିଭିପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦୀ ଭାବେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମଧ୍ୟ ABVP ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ- (15 ଅକ୍ଟୋବର, ରାତି 10.30 ସୁଦ୍ଧା)
ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା କଲେଜ ମୋଟ ସଂଖ୍ୟା 325 । ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସଂଖ୍ୟା -12 । ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା କରିଥିବା ମୋଟ କଲେଜ ସଂଖ୍ୟା - 247 । ମୋଟ ବିଜେତା - 2602 । ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ବିଜୟୀ - 1169 । ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରି ବିଜୟୀ - 1433 । ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା କରିଥିବା ମୋଟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ 6 । ମୋଟ ବିଜେତା - 66 । ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ବିଜୟୀ - 24 । ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରି ବିଜୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 42 ।
ଭୁବନେଶ୍ୱର-
ବିଜେବି ସ୍ବୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ABVP ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆର୍ଯ୍ୟନ ମହାପାତ୍ର ବିଜୟୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରାଜଧାନୀ କଲେଜରେ ABVP ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅବିନାଶ ପାଢ଼ୀ, ଉପ-ସଭାପତି ଭାବେ ସୁପ୍ରିମ କୁମାର ମିଶ୍ର ଓ ସମ୍ପାଦକ ଭାବେ ସ୍ନେହାଂଶୁ ଶେଖର ରାଉତ ବାଜି ମାରିଛନ୍ତି । ବିଜେବି କଲେଜରେ ABVP ବିଜୟ ଲାଭ ପରେ ଜୋରଦାର ସେଲିବ୍ରେସନ ଜାରି ରହିଛି । କଲେଜ ପରିସରର ଏବେ ଉତ୍ସବର ମାହୋଲ । କଲେଜ ପରିସରରେ ABVP ସଦସ୍ୟ ବିଜୟର ଖୁସି ମନାଉଛନ୍ତି । ଏପଟେ ଦେବରାୟ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ସଭାପତି ଭାବେ ଏବିଭିପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ପୃଥିରାଜ ସାମାଲ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି ।
କମଳା ନେହେରୁ ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ-
କମଳା ନେହେରୁ ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନରେ ସଭାପତି ଭାବେ ବିସିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାନୁପ୍ରିୟା ହାଜାରୀ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି । ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୟ ପରେ ସମର୍ଥକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେଲିବ୍ରେସନ ଜୋରଦାର ଚାଲିଛି ।
ରାଜା ମଧୁସୂଦନ ଦେବ ଡିଗ୍ରୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ-
ପଟିଆ ସ୍ଥିତ ରାଜା ମଧୁସୂଦନ ଦେବ ଡିଗ୍ରୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ସଭାପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଖଣ୍ଡିଏ ଭୋଟରେ ଆଗୁଆ ରହି ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି । ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ସାହୁ ସଭାପତି ଭାବରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି ।
କଟକ-
ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳ (ବିସିଜେଡି) ବାଜି ମାରିଛି । ABVP ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ବିସିଜେଡି ବିଜୟୀ ହୋଇଛି । ସଭାପତି ପଦରେ ବିଶ୍ୱଜିତ ସାହୁ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏପଟେ ଉପ ସଭାପତି ଭାବେ ରାଜା ବିଶ୍ୱାଳ (ବିସିଜେଡି ), ସମ୍ପାଦକ ଭାବେ ତାପସ କୁମାର ନାୟକ ଏବଂ ସହ ସମ୍ପାଦକ ଭାବେ ସ୍ୱପ୍ନେନ୍ଦୁ ସାହୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ।
କଟଜ ଚୌଦ୍ୱାର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବିସିଜେଡି ସଭାପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ସୋମାଳିନୀ ସ୍ୱାଇଁ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହାସହ ପୁରା ପ୍ୟାନେଲ ହତେଇଛି ବିସିଜେଡି । କଟଜ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବିସିଜେଡି ସଭାପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା ବିଜୟୀ, ଏହାସହ ପୁରା ପ୍ୟାନେଲ ହତେଇଛି ବିସିଜେଡି । ମଧୁସୁଦନ ଆଇନ ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବାଜି ମାରିଲା ବିସିଜେଡି । ସାଇଦତ୍ତ ବିପ୍ଳବ ହେଲେ ଆଇନ ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟର ସଭାପତି ।
ସମ୍ବଲପୁର-
ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବାଜିମାତ କରିଛି ଏବିଭିପି । ସଭାପତି ଭାବେ ସ୍ୱାଧୀନ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ୮୨ ଭୋଟ୍ ପାଇ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି । ସେ ନିକଟତମ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ କରଣମୟ ସାହୁଙ୍କୁ (୭୬ ଭୋଟ)ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ଉପସଭାପତି (Vice President) ଭାବେ ସଂକେତ ସାହୁ ୧୦୨ ଭୋଟ୍ ପାଇ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିବାବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟାଶା ଧର ୪୬ ଭୋଟ୍ ପାଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି । ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ (General Secretary) ଭାବେ ନିଖିଲ ଅଗ୍ରୱାଲ ୯୬ ଭୋଟ୍ ପାଇ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି । ରାହୁଲ ମେହେର ୫୩ ଭୋଟ୍ ପାଇ 2ୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି ।
ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା କୁଚିଣ୍ଡା ସରକାରୀ କଲେଜ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ଘୋଷିତ । ABVP ର ବାଜିମାତ l ବିମଳା ରାୟ ସଭାପତି ଓ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମେହେର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ନିର୍ବାଚିତ ।
ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ର ସାଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ-
ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ର ସାଂସଦ ନିର୍ବାଚନରେ ABVP ର ବାଜିମାତ । ସଭାପତି ଭାବେ -ସୁଦର୍ଶନ ସୁନା, ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଭାବେ - ସୌରବ କୁମାର ନାଏକ, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଭାବେ ରୁଦ୍ର ନାରାୟଣ ଗର୍ତିଆ, Gen Editor SU Magazine ଭାବେ ହିମାଂଶୁ ସାହୁ, ସମ୍ପାଦକ ଛାତ୍ର ୟୁନିଅନ୍ ପତ୍ରିକା କଳା ସମ୍ରାଟ କିଶୋର ଭୋଇ ଓ ଶୁଭମ ଲାଲ ସୋନକର, ସେକ୍ରେଟାରୀ, ଆଥେଲେଟିକ୍ କ୍ଲବ ଭାବେ - ଅଶ୍ୱିନ୍ କ୍ସେସ୍, ସଚିବ ସଂସ୍କୃତି - ସୁବର୍ଣ୍ଣସୁ ରଂଜନ ସାହୁ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଭଞ୍ଜବିହାରରେ ନିର୍ଦ୍ବନ୍ଦରେ ABVP ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିଜୟୀ
ଭଞ୍ଜବିହାର ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସଭାପତି (ଅପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦୀ) ଭାବେ କିର୍ତ୍ତିବନ୍ତ ରଣା ବାଜିମାତ କରିଛନ୍ତି । ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଭାବେ ରୋଜାଲିନ ମହାନ୍ତି ଓ ଉପସଭାପତି ଭାବେ ସାହିଲ ସୁମନ ସାହୁ ନିର୍ବାଚିତ ।
ପୁରୀ-
ପୁରୀ SCS ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବାଜି ମାରିଲେ ସ୍ବାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ-
ପୁରୀ SCS ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଭୋଟ ଗଣତି ଶେଷ । ଘୋଷଣା ହେଲା ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ । ସଭାପତି ପଦରେ ବାଜି ମାରିଲେ ସ୍ବାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ NSUIର ଶାଶ୍ବତ ଦଳାଇ ଏବଂ ଉପସଭାପତି ଯାଜ୍ଞସେନୀ ମିଶ୍ର ।
ପୁରୀ ସୁରଜ ମହଲ ସାହା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ABVP ବିଜୟୀ-
ପୁରୀ ସୁରଜ ମହଲ ସାହା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା । ସଭାପତି ଓ ସମ୍ପାଦକ ଭାବେ ଏବିଭିପି ବିଜୟୀ । ସଭାପତି ବିଶ୍ବନାଥ ଦଳେଇ ଓ ସମ୍ପାଦକ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଦାଶ ବିଜୟୀ ।
ପୁରୀ ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଫଳାଫଳ-
ପୁରୀ ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ବିସିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀନୀ ଅନିତା ପାତ୍ର ସଭାପତି ଭାବେ ଏବଂ ବନ୍ଦିତା ଜେନା ସମ୍ପାଦିକା ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ: ରେଭେନ୍ସାରେ BCJD, ଜିଏମ୍ରେ ABVP, ବିଳମ୍ବରେ ଆସିବ ରମାଦେବୀ ରେଜଲ୍ଟ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର