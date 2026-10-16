ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ତେଜିଲା ରାଜନୀତି: ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପୁନଃପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିବା ଦାବି କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ନବୀନ-ଭକ୍ତ ଆଣିଲେ ଅନିୟମିତତା ଅଭିଯୋଗ
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପୁନଃପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିବା ଦାବି କରିଥିବାବେଳେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଦାସ ନିର୍ବାଚନରେ ଅନିୟମିତତା, ଶାସକ ଦଳର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ-ମିନତି ସିଂହ
Published : October 16, 2026 at 4:55 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ହିଂସା, ଉତ୍ତେଜନା ଓ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘ ୮ ବର୍ଷର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ କଲେଜେ ମାନଙ୍କରେ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ଗୁରୁବାର ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି । ନବନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଶୁକ୍ରବାର ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ଶାସକ ବିଜେପି ଓ ବରୋଧୀ ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟରେ ରାଜନୈତିକ ବାକଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପୁନଃପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିବା ଦାବି କରିଥିବାବେଳେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ ନିର୍ବାଚନରେ ଅନିୟମିତତା ଏବଂ ଶାସକ ଦଳର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ।
ପୂର୍ବ ସରକାର ନିଜର ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ବନ୍ଦ ରଖି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସ୍ୱରକୁ ଚାପି ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଛାତ୍ର ସମାଜକୁ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରକ୍ଷା କରି, ସଫଳତାର ସହ ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା କରିଛୁ ଏବଂ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପୁନଃପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛୁ। ଏହି ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଆଶା, ଆକାଂକ୍ଷା ତଥା ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱରକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ଆପଣମାନେ ନିଜ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱକୁ ନିଷ୍ଠା ଓ ସଚ୍ଚୋଟତାର ସହ ତୁଲାଇବେ ବୋଲି ମୋର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ। କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଶୃଙ୍ଖଳା, ଶୈକ୍ଷିକ ବାତାବରଣ, ଏକତା ଓ ସୁସ୍ଥ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପରମ୍ପରାକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରି ଏକ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନରେ ଆପଣମାନେ ଅଗ୍ରଣୀ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତ ନବନିର୍ବାଚିତ ଛାତ୍ର ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଭବିଷ୍ୟତ ତଥା ସଫଳ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ କାମନା କରୁଛି। The previous government kept student union elections suspended to serve its political interests, depriving students of their democratic voice. Our government fulfilled its promise to the student community by successfully conducting the elections and restoring the spirit of democracy on campuses. Heartfelt congratulations to all the newly elected student representatives across colleges and universities in Odisha. I am confident that they will uphold the trust of their fellow students, discharge their responsibilities with sincerity and integrity, strengthen democratic values on campuses and contribute meaningfully towards building a Viksit Odisha. I wish them a bright future and a successful tenure.— Mohan Charan Majhi (@MohanMOdisha) October 16, 2026
ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇ ନିଜର X ପୋଷ୍ଟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଏହି ବିଜୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଯୁବପିଢ଼ି (Gen Z)ଙ୍କ ଅତୁଟ ଆସ୍ଥା ଓ ବିଶ୍ୱାସର ପ୍ରତୀକ । ପୂର୍ବ ସରକାର ନିଜର ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ବନ୍ଦ ରଖି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସ୍ୱରକୁ ଚାପି ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଛାତ୍ର ସମାଜକୁ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରକ୍ଷା କରି, ସଫଳତାର ସହ ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା କରିଛୁ ଏବଂ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପୁନଃପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛୁ।"
ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନରେ ବିପୁଳ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିବାରୁ ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ (ABVP)କୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଏହି ବିଜୟ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ @narendramodi ଜୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଯୁବପିଢ଼ି (Gen Z)ଙ୍କ ଅତୁଟ ଆସ୍ଥା ଓ ବିଶ୍ୱାସର ପ୍ରତୀକ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ 'ଜ୍ଞାନ, ଶୀଳ ଓ ଏକତା'ର ଆଦର୍ଶରେ ଗଢ଼ା ଏହି ସଂଗଠନ ସାଧାରଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱରକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ସହ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଏକ ସୁସ୍ଥ ଶୈକ୍ଷିକ ବାତାବରଣ ଗଢ଼ିତୋଳିବ। ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣର ଏହି ମହାନ ଯାତ୍ରାରେ ସମସ୍ତ ବିଜୟୀ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସଫଳ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଓ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଭବିଷ୍ୟତ କାମନା କରୁଛି। Heartfelt congratulations to the Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad (ABVP) for its historic and spectacular victory in student union elections across colleges and universities in Odisha. This mandate reflects the confidence and trust of Gen Z on Hon. PM Shri Narendra Modi ji. I am confident that the organisation will uphold the ideals of knowledge, character and unity, respect the voices of all students and foster a healthy academic environment on campuses. I wish all the victorious representatives a successful tenure and a bright future as they contribute to nation-building and the vision of a Viksit Odisha. @ABVPVoice @abvpodisha— Mohan Charan Majhi (@MohanMOdisha) October 16, 2026
କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ଶୈକ୍ଷିକ ବାତାବରଣ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, "ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଆଶା, ଆକାଂକ୍ଷା ତଥା ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱରକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ଆପଣମାନେ ନିଜ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱକୁ ନିଷ୍ଠା ଓ ସଚ୍ଚୋଟତାର ସହ ତୁଲାଇବେ ବୋଲି ମୋର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ। କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଶୃଙ୍ଖଳା, ଶୈକ୍ଷିକ ବାତାବରଣ, ଏକତା ଓ ସୁସ୍ଥ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପରମ୍ପରାକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରି ଏକ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନରେ ଆପଣମାନେ ଅଗ୍ରଣୀ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ।"
ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୟୀ ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆନ୍ତରିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ଏ ବିଜୟ ଓଡ଼ିଶାର #GenZ, ଯୁବ ଓ ଛାତ୍ରଶକ୍ତିଙ୍କ ନିଷ୍ଠା ଏବଂ ଏକତାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛି। ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନକୁ ଅନ୍ୟାୟ ଓ ଅସାଧୁ ଉପାୟରେ ଜିତିବା ପାଇଁ ବିଜେପି ସରକାରର ଚକ୍ରାନ୍ତ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ତାର ସହ ଲଢ଼ିଥିବା ବିସିଜେଡି ତଥା ବିଜେଡିର ସମସ୍ତ ନେତାମାନଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଉଛି। କଲେଜର ଶୈକ୍ଷିକ ବାତାବରଣକୁ ବଜାୟ ରଖି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଠନ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଏକ ହୋଇ ଆଗେଇ ଆସନ୍ତୁ। #Odisha— Naveen Patnaik (@Naveen_Odisha) October 16, 2026
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅସାଧୁ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, " ଏହି ବିଜୟ ଓଡ଼ିଶାର #GenZ, ଯୁବ ଓ ଛାତ୍ରଶକ୍ତିଙ୍କ ନିଷ୍ଠା ଏବଂ ଏକତାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛି। ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନକୁ ଅନ୍ୟାୟ ଓ ଅସାଧୁ ଉପାୟରେ ଜିତିବା ପାଇଁ ବିଜେପି ସରକାରର ଚକ୍ରାନ୍ତ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ତାର ସହ ଲଢ଼ିଥିବା ବିସିଜେଡି ତଥା ବିଜେଡିର ସମସ୍ତ ନେତାମାନଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଉଛି। କଲେଜର ଶୈକ୍ଷିକ ବାତାବରଣକୁ ବଜାୟ ରଖି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଠନ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଏକ ହୋଇ ଆଗେଇ ଆସନ୍ତୁ।" ବୋଲି ପଟନାୟକ ନିଜ x ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି|
ଏବିଭିପିର ସର୍ବାଗ୍ରେ ବିଜୟ ଯଦି ଫେଲ୍, ବିସିଜେଡି ଦ୍ୱିତୀୟରେ ରହି ପାଶ୍? ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ମାର୍କିଂ ପାରାମିଟର ସେ ହିଁ ବୁଝୁଥିବେ । #GenZ #StudentElection https://t.co/IMpGzCXIkQ— Pravati Parida (@PravatiPOdisha) October 16, 2026
ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା କହିଛନ୍ତି, "ନଵୀଵ ବାବୁଙ୍କର ଯଦି GenZ ଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ଚିନ୍ତା, ତାହେଲେ ଏତେ ବର୍ଷ ଯାଏଁ ନିର୍ବାଚନ କରିନଥିଲେ କାହିଁକି ? ଓଡ଼ିଶାରେ ଯୁବପିଢ଼ିକୁ ବିଜେଡିର ଡର ଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏତେ ବର୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇ ପାରିନଥିଲା । ଆମର ସତ୍ ସାହସ ଅଛି । ଆମେ ଯାହା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲୁ, ତାକୁ ପୂରଣ କଲୁ । ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ ଏବିଭିପି ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛୁ ।"
ଜିତିବା ଆଉ ଶିଖିବା ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିବା ଯୁବ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ । ଜୀବନରେ ସଫଳତା ଓ ବିଫଳତା ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରାର ଦୁଇଟି ପାର୍ଶ୍ୱ । ଜଣେ ଜିତେ ଆଉ ଜଣେ ଶିଖେ । ବିଜୟୀ ହୋଇଥିବା ଛାତ୍ର ନେତାମାନେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକର ଶୈକ୍ଷିକ ପରିବେଶକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବଜାୟ ରଖିବା ସହ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ସଫଳ ଓ ଆଦର୍ଶ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଭାବରେ ଗଢ଼ିତୋଳିବେ ବୋଲି ମୋର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ । #StudentElection #Odisha— Dharmendra Pradhan (@dpradhanbjp) October 15, 2026
କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି । ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ କହିଛନ୍ତି "ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକ ସିଲେକ୍ସନ । ୨୦୦ରୁ ଅଧିକ କଲେଜରେ ନିର୍ବାଚନ ନକରି ସିଲେକ୍ସନ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତିନିଧି ବଛା ଯାଇଛି । ଯେଉଁ କଲେଜରେ ଶାସକ ଦଳ ସମର୍ଥିତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜିତିବାର ସମ୍ଭାବନା କମ ଥିଲା ସେଠାରେ ନିର୍ବାଚନ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି । ଯେଉଁଠାରେ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଛି ସେଠାରେ କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, କୁଳପତି ଓ ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରି ବିଜେପି ସମର୍ଥିତ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନକୁ ଜିତିବାର ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଇଛି ।"
ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ଓ ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ କଲେଜମାନଙ୍କରେ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖା ଦେଇଥିଲା । ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ରମାଦେବୀ ମହିଳା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖା ଦେଇଥିଲା । ରମାଦେବୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ହାଇଡ୍ରାମା ପରେ ରାତି ପ୍ରାୟ ୩ଟାରେ ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା ।
ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ସମ୍ବଲପୁର ସାଂସଦ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ନିର୍ବାଚିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଏହି ନିର୍ବାଚନରୁ ଶିଖିବା ପାଇଁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି । ନିଜ X ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି " ଜିତିବା ଆଉ ଶିଖିବା ।"
ସେ ନିଜ X ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିବା ଯୁବ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ । ଜୀବନରେ ସଫଳତା ଓ ବିଫଳତା ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରାର ଦୁଇଟି ପାର୍ଶ୍ୱ । ଜଣେ ଜିତେ ଆଉ ଜଣେ ଶିଖେ । ବିଜୟୀ ହୋଇଥିବା ଛାତ୍ର ନେତାମାନେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକର ଶୈକ୍ଷିକ ପରିବେଶକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବଜାୟ ରଖିବା ସହ ନିଜକୁ ଜଣେ ସଫଳ ଓ ଆଦର୍ଶ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଭାବରେ ଗଢ଼ିତୋଳିବେ ବୋଲି ମୋର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ । "
ରାଜ୍ୟ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ କହିଛନ୍ତି, "ପୂର୍ବ ସରକାର ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନକୁ ଭୟ କରି ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଯାଏଁ ଏହାକୁ ବନ୍ଦ ରଖିଥିଲେ । ଆମ ସରକାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଭାଗନେବର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛି । କିଛି ସ୍ଥାନରେ ନିର୍ବାଚନକୁ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକାଂଶ କଲେଜରେ ଶାନ୍ତିଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ନିର୍ବାଚନ ସମ୍ପନ ହୋଇଛି । 70 ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ କଲେଜରେ ଏବିଭିପି ବିଜୟୀ ହୋଇଛି ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ: ମା' ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ABVP, ଢେଙ୍କାନାଳ ଓ ପୁରୀ ସ୍ୱୟଂ ଶାସିତ କଲେଜରେ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିଜୟୀ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ରେଜଲ୍ଟ; ABVP ଏବଂ BCJD ମଧ୍ୟରେ କଡା ଟକ୍କର, ଜାଣନ୍ତୁ କିଏ ଜିତିଲା କେଉଁଠି ?