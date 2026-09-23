ETV Bharat / politics

ରାଜ୍ୟରେ 8 ବର୍ଷ ଧରି ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ବନ୍ଦ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ; ABVP

ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କଂଗ୍ରେସ ନେତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଆତଙ୍କରାଜ ପରିସ୍ଥିତିକୁ କଡ଼ା ଭାଷାରେ ନିନ୍ଦା କରିଛି ଏବିଭିପି । ରିପୋର୍ଟ- ମନୋରଞ୍ଜନ ଶଙ୍ଖୁଆ

AKHIL BHARATIYA VIDYARTHI PARISHAD
ରାଜ୍ୟର 8 ବର୍ଷ ଧରି ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ବନ୍ଦ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 23, 2026 at 9:58 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନର ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ତାରିଖ ଘୋଷଣା ନକଲେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବ ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ l ରାଜ୍ୟର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଦୀର୍ଘ ୮ ବର୍ଷ ଧରି ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବନ୍ଦ ରହିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଏବଂ ଚିନ୍ତାଜନକ । ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳ କୁହାଯାଉଥିବା କ୍ୟାମ୍ପସ ଗୁଡ଼ିକରେ ନିର୍ବାଚନ ନହେବା କାରଣରୁ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ବିକାଶ ଓ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଅଧିକାର କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ବୋଲି ଆଜି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କହିଛି ଏବିଭିପି ।


"ଛାତ୍ର ସମାଜ ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶାବାଦୀ ଥିବାବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନୀରବଦ୍ରଷ୍ଟା ସାଜିଛନ୍ତି । ସରକାର କେବଳ "ବିଷୟଟି ସକାରାତ୍ମକ ଅଛି" ବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱରୁ ଖସିଯିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ । କେବେ ସୁଦ୍ଧା ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରାଯିବ, ତାହା ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ।



ଯଦି ଶୀଘ୍ର ଏ ଦିଗରେ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆ ନଯାଏ, ଛାତ୍ର ସମାଜ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବ । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ସରକାରଙ୍କ ଏପରି ଛାତ୍ରବିରୋଧୀ ନୀତି ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିବାଦ କରାଯିବ । କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପୁନଃପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଆମର ଏହି ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି, କହିଛନ୍ତି ଏବିଭିପି ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦିକା ଦିପ୍ତିମୟୀ ପ୍ରତିହାରୀ l

AKHIL BHARATIYA VIDYARTHI PARISHAD
ରାଜ୍ୟର 8 ବର୍ଷ ଧରି ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ବନ୍ଦ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ (ETV Bharat Odisha)




ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଶ୍ୱଜିତ୍ ପାତ୍ର, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଦସ୍ୟ ଏବିଭିପି କହିଛନ୍ତି, ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କଂଗ୍ରେସ ନେତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଆତଙ୍କରାଜ ଏବଂ ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ କଡ଼ା ଭାଷାରେ ନିନ୍ଦା କରୁଛି । ରାଜଧାନୀରେ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖାଇ ଭୟଭୀତ କରିବା ଏବଂ ଗୁଳିଚାଳନା ଭଳି ସଂଗୀନ ଅପରାଧ ଘଟାଇଥିବା କଂଗ୍ରେସ ନେତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରିବାକୁ ଏବିଭିପି ଦାବି କରିଛି ।



ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସର ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି ୟାସିର ନୱାଜ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାଥୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାଧାରଣ ଯୁବକଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାର, ଭୟଭୀତ ଏବଂ ଗୁଳିଚାଳନା କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । କଂଗ୍ରେସର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବିଦ୍ରୋହକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଘଟିଥିବା ଏହି ଘଟଣାର ସମସ୍ତ ଭିଜୁଆଲ୍ ସିସିଟିଭି (CCTV) ଫୁଟେଜରେ ଉପଲବ୍ଧ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ କାହିଁକି ଚୁପ୍ ବସିଛି, ତାହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ।



ପ୍ରମାଣ ଥାଇବି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରା ନ ଯିବା ପଛରେ କାହା ଚାପ ରହିଛି ଏବଂ ଏହି ଆତଙ୍କରାଜକୁ କିଏ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଛି, ତାହାକୁ ନେଇ ଏବିଭିପି ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛି ।

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ-ହଟୁନି ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ସସପେନ୍ସ; ଚଳିତ ବର୍ଷ ହେବ ତ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ?

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

TAGGED:

ABVP ON COLLEGE ELECTION
ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ
ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ
STUDENT UNION ELECTIONS
AKHIL BHARATIYA VIDYARTHI PARISHAD

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.