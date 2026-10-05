ବାଜିଲା ବିଗୁଲ; 8ବର୍ଷ ପରେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ଛାତ୍ରଙ୍କ ସ୍ୱର, କେମିତି ଅଛି କଲେଜରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମୁଡ୍ ?
ଛାତ୍ର ନିର୍ବାଚନ ନେଇ କଲେଜରେ ଉତ୍ସାହ । କ୍ୟାମ୍ପସ ବାହାରେ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ମନା, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କଟକଣା, ନିର୍ବାଚନ ଖର୍ଚ୍ଚ 5000 ଟପିବନି । ରିପୋର୍ଟ- ବିକାଶ ଦାସ/ଜ୍ଞାନ ରଞ୍ଜନ ଓଝା
Published : October 5, 2026 at 10:50 PM IST
COLLEGE ELECTION STUDENTS REACTION ଭୁବନେଶ୍ୱର/ଯାଜପୁର: କଲେଜରେ ଉତ୍ସାହର ମାହୋଲ । ଚଳଚଞ୍ଚଳ କ୍ୟାମ୍ପସ ପରିସର । ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ବିଗୁଲ ବାଜିବା ପରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖୁସି କହିଲେ ନସରେ । ବାଣ ଫୁଟାଇ, ନାରାବାଜି ଦେଇ ସରକାରଙ୍କ ଘୋଷଣାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିବା ବେଳେ, କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଛାଇ ଗଲାଣି ପୋଷ୍ଟର, ବ୍ୟାନର । କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ୩ ପ୍ରମୁଖ ଛାତ୍ର ସଙ୍ଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରାକ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି । ଛାତ୍ରନେତାମାନେ ପତିଆରା ଜାହିର କଲେଣି । ସଂଗଠନ ମଜବୁତ ଏବଂ ନିଜ ପାଇଁ ସମର୍ଥନ ଯୋଗାଡ କରି ଦଳ ବଳ ନେଇ ମଇଦାନରେ ଲଢେଇ ପାଇଁ ଆଶାୟୀ ଛାତ୍ର ଅଣ୍ଟା ଭିଡିଲେଣି । ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘୋଷଣା ପରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ୟାମ୍ପସ ବୁଲି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମୁଡ୍ ପରଖିଛି 'ଇଟିଭି ଭାରତ' ଟିମ୍ ।
ଫୋକସରେ ପ୍ରଥମକରି କଲେଜରେ ପାଦ ଦେଇଥିବା ଛାତ୍ର-
ଦୀର୍ଘ ୮ ବର୍ଷର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ କଲେଜ ଓ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପୁଣି ଜମିବ ଛାତ୍ର ରାଜନୀତି । ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି ପ୍ରଚାର ଓ ଭୋଟ ପାଇଁ କସରତ । ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା, ଗୋଷ୍ଠୀ ଗଠନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଭୋଟରଙ୍କୁ ନିଜ ସପକ୍ଷରେ ଆଣିବାକୁ ଚାଲିଛି ଆଶାୟୀଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ । ବିଭିନ୍ନ କଲେଜରେ ମେଳି ଓ ପୋଷ୍ଟର ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆଶାୟୀମାନେ । ପ୍ରଥମକରି କଲେଜରେ ପାଦ ଦେଇଥିବା ଛାତ୍ରୀଛାତ୍ରଙ୍କ ଉପରେ ସେମାନେ ନଜର ପକାଇଛନ୍ତି ।
ନିଜ ସମର୍ଥନ ବଢ଼ାଇବାକୁ ପ୍ରୟାସ-
୨୦୧୭ ମସିହାରୁ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ । ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଥିବାରୁ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଦେଖାଦେଇଛି ନୂଆ ଉତ୍ସାହ । କେଉଁଠି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା, ତ ଆଉ କେଉଁଠି ସମର୍ଥକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଛି ମାନସମନ୍ଥନ । ଏପରିକି ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ କିଛି କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଭୋଜିଭାତ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି । ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିବା ସହ ନିଜ ସମର୍ଥନ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଚାଲିଛି ପ୍ରୟାସ । ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପରେ ଛାତ୍ର ନିର୍ବାଚନ ଫେରିଥିବାରୁ କ୍ୟାମ୍ପସର ପରିବେଶ ଏବେ ଉତ୍ସବମୁଖର ।
ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ଭୋଜିଭାତ-
ନିର୍ବଚନ ଘୋଷଣା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ରାଜଧାନୀର ଅନେକ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଭୋଜିଭାତ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି । କିଏ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କୁ ନେଇ ଏକାଠି ହେଲେଣି ତ ଆଉ କିଏ କଲେଜର ସାନ ବଡ ଭାଇ ମନେ ମିଶି ବିରିୟାନି ପାର୍ଟି ଆରମ୍ଭ କଲେଣି । ଯାହା ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି । ଆଗକୁ ଆହୁରି ଉତ୍ସାହ ବଢିବ ବୋଲି କିଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ।
ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବି, ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଥମିକତା-
ତାରିଖ ଘୋଷଣା ପରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢିବାକୁ ଆଶାୟୀ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ରୀ ଆୟୁଷି ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ନିର୍ବଚନ ଲଢ଼ିବି । ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ଅଛି ଆଗକୁ ରହିବି । ଝିଅଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକ ଫୋକସ କରିବି । ଦ୍ୱିତୀୟରେ ପିଲାଙ୍କର କିଭଳି ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିକାଶ ଘଟିବ ସେନେଇ ଧ୍ୟାନ ଦେବି । ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀମାନେ ଆସି ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି । କ୍ରୀଡା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେବି । ପିଲାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି ଭୋଟ ମାଗିବି ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି । ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ, ଭିଡିଓ କ୍ୟାଂପେନି ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଂଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆୟୁଷି ।
ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ନିର୍ବଚନ ବହୁତ ଉତ୍ସାହ:-
ଏପଟେ ଆଉଜଣେ ଛାତ୍ର ଚିନ୍ମୟ ନାୟକ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଛାତ୍ର ନିର୍ବଚନକୁ ନେଇ ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ବଢିଛି । ଆମେ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବୁ । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ନିର୍ବଚନ କିଭଳି ସମାପ୍ତ ହେବ ସେନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବୁ । ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମନରେ ନେତା ହେବାର କଳା ରହିଛି ଯେଉଁମାନେ ଆଗାମୀ ଦିନର ସ୍ବପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବ ସରକାର ଏହାକୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାର ଏହାକୁ ପୁଣିଥରେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଆଉ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ସ୍ୱାଗତ କରିବୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଚିନ୍ମୟ ।
ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ, ଅଣଛାତ୍ରଙ୍କ ଉପରେ ନଜର:-
ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳପତି ଚଣ୍ଡୀ ପ୍ରସାଦ ନନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ମାନସିକ ସ୍ଥରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲୁ । ଆଜି ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ନୋଟିଫିକେସନ ବାହାରିଲା ପରେ ଆମେ ଆହୁରି ସମସ୍ତ ଦିଗକୁ ସକ୍ରିୟ କରିଛୁ । କ୍ୟାମ୍ପସରେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି । ଏପରିକି ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକ ନିକଟରେ କଡାକଡି ଭାବରେ ଚେକିଂ କରାଯାଉଛି । ବହାର ପିଲାଙ୍କ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ । ଏପରିକି ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଅଣଛାତ୍ରଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖାଯିବ । ଆବଶ୍ୟକ ପଡିଲେ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ନିୟୋଜିତ ହେବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ କମିଶନରଙ୍କୁ ଜଣାଇବୁ । କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ କରିବା ବେଳେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୌଣସି ସମ୍ପତ୍ତି ନଷ୍ଟ ନହଉ । ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ପିଲାକନେ କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ କରନ୍ତୁ । ତେବେ ଛାତ୍ର ନିର୍ବଚନ ହେବା ଭଲ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁକପତି ଚଣ୍ଡୀ ପ୍ରସାଦ ନନ୍ଦ ।
ଆଜିର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ହିଁ କାଲିର ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ-
ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆଜିର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ହିଁ ଆସନ୍ତାକାଲିର ଓଡ଼ିଶାର ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ । ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ବନ୍ଦ ହୋଇଥିବା ଏହି ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନର ପୁନଃ ଆରମ୍ଭ କେବଳ ଏକ ନିର୍ବାଚନର ଫେରିବା ନୁହେଁ, ଏହା ଯୁବପିଢ଼ିକୁ ଗଣତନ୍ତ୍ର, ଦାୟିତ୍ୱ ଓ ନେତୃତ୍ୱର ଅନୁଭବ ଦେବାର ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ । ଆମର ସଙ୍କଳ୍ପ—ଆଜିର ଯୁବଶକ୍ତିକୁ ଆସନ୍ତାକାଲିର ଦାୟିତ୍ୱବାନ ନେତୃତ୍ୱରେ ପରିଣତ କରିବା, ବୋଲି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୂରଜ କହିଛନ୍ତି ।
ଆଜିର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ହିଁ ଆସନ୍ତାକାଲିର ଓଡ଼ିଶାର ନେତୃତ୍ୱ। ୨୦୧୭ରୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିବା ଏହି ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନର ପୁନଃ ଆରମ୍ଭ କେବଳ ଏକ ନିର୍ବାଚନର ଫେରିବା ନୁହେଁ; ଏହା ଯୁବପିଢ଼ିକୁ ଗଣତନ୍ତ୍ର, ଦାୟିତ୍ୱ ଓ ନେତୃତ୍ୱର ଅନୁଭବ ଦେବାର ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ l ଆମର ସଙ୍କଳ୍ପ—ଆଜିର ଯୁବଶକ୍ତିକୁ ଆସନ୍ତାକାଲିର ଦାୟିତ୍ୱବାନ ନେତୃତ୍ୱରେ ପରିଣତ କରିବା l— Suryabanshi Suraj (@suryabanshibjp) October 5, 2026
କେଉଁମାନେ ଲଢ଼ିପାରିବେ ନିର୍ବାଚନ-
ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଚିଠି ଆନୁସାରେ UG ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ବୟସ ୧୭ ରୁ ୨୨ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବ । PG ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସର୍ବାଧିକ ବୟସ ୨୫ ବର୍ଷ ହୋଇଥିବ । ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର କୌଣସି ବିଷୟରେ ଏକାଡେମିକ୍ ବ୍ୟାକ୍ ନଥିବ । ଅତିକମରେ ୭୫ ପ୍ରତିଶତ କ୍ଲାସ୍ ଉପସ୍ଥାନ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଗୋଟିଏ ପଦ ପାଇଁ ଥରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିପାରିବେ । Executive Member ପଦ ପାଇଁ ଦୁଇଥର ସୁଯୋଗ ରହିବ । ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ଅପରାଧିକ ରେକର୍ଡ ଥିବା ଗ୍ରହଣୀୟ ହେବ ନାହିଁ । ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇଥିଲେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ । ସେଲ୍ଫ ଫାଇନାନ୍ସିଂ କୋର୍ସ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଚିଠି ଦର୍ଶାଯାଇଛି ।
କ୍ୟାମ୍ପସ ବାହାରେ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ମନା-
ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ପୋଷ୍ଟର, ପାମ୍ପଲେଟ୍ ବ୍ୟବହାର ମନା କରାଯାଇଛି । କେବଳ ହାତ ତିଆରି ପୋଷ୍ଟର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ । କ୍ୟାମ୍ପସ ବାହାରେ ଶୋଭାଯାତ୍ରା, ବୈଠକ କିମ୍ବା କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ ମନା ରହିଥିବା ବେଳେ କଲେଜରେ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଓ ବୈଠକ ପାଇଁ ଆଗୁଆ ଲିଖିତ ଅନୁମତି ନେବେ ଛାତ୍ର ନେତା ।
କଟକଣା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ:-
ଛାତ୍ର ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ଅପମାନଜନକ କିମ୍ବା ଆପତ୍ତିଜନକ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର ମନା ନିର୍ଦେଶ ରହିଥିବା ବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆକ୍ରମଣ, ଭିତ୍ତିହୀନ ଅଭିଯୋଗ ବାରଣ କରାଯାଇଛି । ସେହିପରି ଭାବରେ ମିଥ୍ୟା କିମ୍ବା ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ତଥ୍ୟ ପ୍ରଚାର କଲେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ । ଏହା ସହିତ AI ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଫେକ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପ୍ରଚାର ମନା ରହିଥିବା ବେଳେ ସେହି ଆକାଉଣ୍ଟ ଉପରେ କଡା ନଜର ରହିବ ।
ନିର୍ବାଚନ ଖର୍ଚ୍ଚ ୫ ହଜାର ଟପିବନି-
ଛାତ୍ର ନିର୍ବଚନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସର୍ବାଧିକ ୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ । ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣାର ୨ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ବାଚନୀ ଖର୍ଚ୍ଚର ହିସାବ ଦେବେ । ଏପଟେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ହିସାବ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ । କଲେଜ ୨ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସେହି ହିସାବକୁ HIMS Portalରେ ପ୍ରକାଶ କରିବ । ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ସୀମା ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ ନିର୍ବାଚନ ବାତିଲ ହୋଇପାରେ । ରାଜନୈତିକ ଦଳରୁ ଟଙ୍କା ନେବାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷେଧ । ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଅବଦାନ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉତ୍ସରୁ ଟଙ୍କା ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ନିରବ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଉଠିବ ନାରା; ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ନେଇ ତେଜିଲା ରାଜନୀତି, ଷଡଯନ୍ତ୍ର କହିଲେ ବିରୋଧୀ, କ୍ରେଡିଟ୍ ନେଲା BJP
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର/ଯାଜପୁର